"Je vidět, že se vytvořil kvalitní základ pro bruslení," říká Antonín Labaj, který ve Frymburku provozuje převoz a v zimě se s kolegy, a za finanční podpory obce, stará o ledovou magistrálu. "Rozhodující pro případné bruslení budou následují dny a hlavně počasí. V žádném případě ale nedoporučujeme vstupovat na led."

Zatím ani neměřil tloušťku ledu. "Nemá to zatím smysl a pod nohama praská, měřili bychom nejdříve po týdnu mrazů."

Antonínu Labajovi už volalo i pár lidí, že po ledě se pohybují lidé. "Dokonce i bruslili z Frýdavy na frymburskou pláž, ale to šlo podle všeho o náležitě vybavené vyhledavače adrenalinu, kteří u sebe měli pomůcky pro případ, že by se probořili."

Jeden chlapec se pohyboval i na ledě pod frymburskou sjezdovkou. "Právě tam je ale led obzvlášť tenký. A i pár metrů od břehu už může být taková hloubka, že tam nebudou stačit," varuje ledař.

Prosí zároveň všechny, aby na led neházeli kamení, protože to pak do ledu zamrzne a může bruslařům, běžkařům i chodcům způsobit úraz.

"Uvidíme, jak se počasí bude vyvíjet, ale tohle by byl ideální stav, led je krásně hladký, a i kdyby na něj napadl sníh, tak by to nevadilo. Horší by bylo, kdyby napršelo. Předpověď na příští týden ale moc slibně nevypadá," posteskl si.