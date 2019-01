České Budějovice – Hudba je jeho koníček, v knížkách se ale našel. Václav Votruba, muzikant a autor článků a knih z Českých Budějovic, v loňském roce vydal hned čtyři tituly.

Václav Votruba se živí psaním PR článků. Nad klávesnicí i relaxuje. Na konci loňského roku měl na kontě další čtyři knihy. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Přes hranice Šumavy sahá novinka Šumavský Děs II, která navazuje na předchozí díl z minulého roku. Třináctka smyšlených povídekz jižních a západních Čech je o něco strašidelnější než v prvním díle. „Je to bájná šumavská postava, která se vždycky nachomýtne k něčemu zlému,“ představuje autor hlavní postavu – Děse. „Lidi chtějí číst o netvorech, přitom největší strašidla jsou sami lidé,“ vysvětluje Václav Votruba, že nebudete tolik číst o nadpřirozenu, jak se může podle názvu zdát. Děs zavítá například do Horní Plané či Benešova nad Černou.



I Budějčáci se v literatuře Václava Votruby najdou. Jeho horor Insomnia se odehrává právě v krajském městě. „Kdo zažil nespavost, ví, že to není sranda,“ posteskne si autor, který měl několik let nazpátek sám problémy usnout. „Když člověk nespí několik nocí, vidí a slyší pak leccos a říká si, jestli není blázen,“ přibližuje Václav Votruba nepříjemné stavy. Znají je i čtenáři. „Když kniha vyšla, bál jsem se, že mě budou mít za exota, ale hromada lidí mi psala, že má takové zážitky,“ byl překvapen Václav Votruba. Příběh vycházející z vlastních zkušeností ale zasadil do duchařského prostředí.



Čtenáři už škatulkují Václava Votrubu mezi autory hororů. Ten má sice rád Stephena Kinga a Lovecrafta, ale nemyslí si, že by měl být řazen k jejich žánru. „Je to náhoda, že jsem k tomu došel,“ myslí si. Kromě tajemna se věnuje také psaní o muzice, své vášni. Nedávno mu vyšel třetí díl Knihy kovu mapující tuzemský metal. Kvůli každému dílu musel komunikovat asi s šedesáti lidmi. „S některými muzikanty s profesionálním přístupem to jde snadno, s jinými je to složitější,“ vysvětluje úskalí.

Jako poslední vydal knihu mapující 20 let existence Centra pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově s názvem CPDM, 20 let stavíme mosty a spojujeme břehy. „Jsem rád, že jsem to mohl napsat. Znám ty lidi deset let a vím, že to, co dělají, myslí smrtelně vážně,“ ujišťuje autor, který zřejmě tvoří jako ďas.



„Psaní knížek je pro mě relax,“ vysvětluje a směje se: „Nedokážu se válet. Když jedu na týden na dovolenou, jsem nervózní a už si říkám, co budu psát. Jsem tím nemocnej.“

Václav Votruba:

napsal knihy Na pokraji, Šumavský děs I, II, Kniha kovu I, II, III, CPDM, 20 let stavíme mosty a spojujeme břehy

obdržel cenu Břitva za nejlepší tuzemskou rockovou knihu roku 2016

prošel několika kapelami, hraje např. s kapelou Dark Angels, která letos oslaví patnáct let

pracovně se věnuje novinařině a PR textům

chystá další pokračování Knihy kovu