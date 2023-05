/VIDEO/ Moderní areál nabízí na jezdecké triky i prvky známé třeba z olympiády. Vyžití tu najdou i jezdci na akrobatických koloběžkách. Nabízí prostor začátečníkům i zkušeným jezdcům.

Otevření skateparku ve Strakonicích. | Video: Deník/Edwin Otta

Ve Strakonicích v sobotu slavnostně otevírali skatepark, nejnovější v jižních Čechách, který bude ve sportovním areálu u řeky Otavy sloužit nejen jezdcům na skateboardech. Má třeba i bike sekci.

Mladí jezdci už se zde nějaký čas prohánějí a nešetří chválou. „Je větší, lepší, betonový," zhodnotil stručně hlavní přednosti areálu Václav Čadek ze Strakonic jeden z party jezdců na malých koloběžkách, které umožňují různé akrobatické kousky podobně jako skateboardy. A uživatelé jsou nejen ze Strakonic. „Mohou sem bmx kola, nejen koloběžky," připomněl Milan Vadlejch z nedalekých Droužetic. „Chodili jsme se dívat, když to stavěli," připojil Antonín Jedlička za skupinku s tím, že pomáhat nemohli kvůli věku, to mohli jen starší skateboardisté. „Chodím sem každý den," zdůraznil Zdeněk Mareš. Když je čas, to zase zavítá na hladké dráhy Jiří Zdychynec. Pravidelně si přichází zajezdit Viktor Mužík. "Každý týden o víkendu dojíždím z Ražic vlakem," řekl Viktor Mužík.

Za deště ne!

Dosavadní starý park byl nedaleko za fotbalovým hřištěm. Nový, mimo jiné i díky velmi kvalitnímu povrchu, umožňuje opravdové vyžití. Nesmí se ovšem používat za deště. To by jízda byla nebezpečná.

Skatepark stavěla firma Mystic Constructions z Prahy. "Stavěli jsme i skatepark v Českých Budějovicích nebo Lišově," zmínil hlavní stavbyvedoucí Martin Lucuk. Doplnil, že se jedná o 1300 metrů čtverečních betonových ploch, asi největší skatepark v republice. Martin Lucuk k parku ještě řekl, že je v moderním designu a rozdělen do tří sekcí. "Vzadu je sekce pro profíky, vpředu plaza, jednoduchá plocha, kde se mohou na skateboardu projet i začátečníci," vysvětlil Martin Lucuk. Střední část je už pro jezdce, kteří něco umějí. Ale areál hlavně mohou využít i bruslaři na in-line bruslích, koloběžkáři a k dispozici je i několik ramp v bike sekci. Provoz ovšem bude vyžadovat vzájemnou ohleduplnost a ukázněnost při předpokládaném velkém počtu uživatelů.

Od nováčka po mistra

K parku Martin Lucuk vyzdvihl, že jezdec tady může začít jako nováček a postupně se zlepšovat a propracovat k prvkům, které odpovídají tomu, co se najde třeba na olympiádě.

Nový park se stavěl od května do prosince minulého roku, teď už má za sebou zkušební provoz a v sobotu se slavnostně otevíral s exhibicemi profesionálů a dalším programem včetně jednoduchého kurzu pro zájemce o jízdu na skateboardu. Areál stál necelých 13 milionů korun s DPH. "Pomohla nám Nadace ČEZ v programu Oranžové hřiště jsme dostali 805 000 korun," doplnil k nákladům radní Strakonic Jan Hrdlička. Prvky starého hřiště se podle něj odepsaly a v podstatě jsou k dispozici za odvoz.

První úvahy o skateparku se objevily v roce 2019 a od roku 2020 začaly nabírat určitější obrysy.