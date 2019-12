Dodávají, že čilá důchodkyně, která šest let žije v domě seniorů Karl Borromäus lineckých Caritas, oslaví v sobotu 7. prosince 108 let – jako nejstarší občanka Horních Rakous. „Hodně toho urazí s rolátorem, pečlivě dbá na pedikúru, nevynechá jedinou oslavu ve své bytové skupině a chodí na ranní gymnastiku. Pěkný vzhled v pozdním věku vysvětluje takto: Hodně pohybu, i když bolí, a dbání na vzhled…“

Narodila se v roce 1911 v St. Peteru na Wimbergu a vyrostla se šesti sourozenci na selském dvoře – v čase, kdy císař František Josef vládl Rakousku-Uhersku, uzavírá list. Na snímku jubilantce gratuluje ředitel Caritas Franz Kehrer.

Ledovce ztratily 60 centimetrů

Ledovce na Dachsteinu ztratily na tlouštce od loňska skoro 60 centimetrů, napsaly OÖN. V zimě bohaté na sníh nebyl sice úbytek rekordní, na konci zimy tu leželo sedm až osm metrů sněhu, pro Dachstein nadprůměrných, ale tání pokračovalo. Za 13 let měření byla sezona 2018/19 čtvrtá nejlepší, ledovce ztratily „jen“ 554 milimetrů vodního ekvivalentu. Podle OÖN to odpovídá objemu 1 461 000 kubických metrů vody.

Tisíciletý nebožtík

Přímo ve vchodu pasovského dómu narazili na asi tisíc let starou kostru, která ležela jen 60 centimetrů pod mramorovou deskou, po které denně chodily tisíce návštěvníků, píše PNP. Aktuálně je proto vchod pro veřejnost uzavřen a průchozí je jen pravý portál. Kostra bude prozkoumána mimo jiné radiokarbonovou metodou.

První zkouška na pašije

Pět měsíců před premiérou pašijových her v Oberammergau se laičtí herci sejdou k první zkoušce, napsala PNP. Režisér Christian Stückl s nimi probere v sobotu 7. prosince jím přepracovaný text. Až do premiéry 16. května 2020 pak budou zkoušet skoro denně. Sbor a orchestr zkoušejí už od poloviny října. Role dostala skoro polovina z 5000 obyvatel obce, krejčovství už pracuje na 2500 nových kostýmech. Podle tradice od Popeleční středy se nesmějí představitelé mužských rolí holit a stříhat. „Intenzivněji než v minulých hrách chce Stückl posunout do popředí Ježíšův životní příběh k otázce, jak se Ježíš chodí do naší doby,“ pokračují PNP. „Střet mezi bohatými a chudými, který ho formoval, je nyní velmi aktuálním tématem, o kterém se právě musí mluvit,“ řekl režisér, který pašije inscenuje počtvrté. Hrají se vždy po deseti letech.

Hit roku od rapera

Píseň "Old Town Road", směs country a rapu od 20letého amerického rapera Montero Lamar Hilla alias Lil Nas X z Atlanty, se stala hitem roku i v Německu, zaznamenala PNP. Připomíná, že Lil Nas se na vrcholu kariéry přiznal, že je gay. Jinak na prvním místě žebříčku Billboard Hot 100 skladba vydržela 19 týdnů, čehož dosáhla nějaká píseň naposledy v roce 1958. Album roku získali „brakiální rockeři“ Rammstein. Po deseti letech bez nového alba kapela prodala v prvních sedmi dnech nového titulu beze jména 260 000 nosičů. Je na něm i píseň "Deutschland“, v němž kapela nese oděv připomínající oblečení vězňů koncentráků. V Top 10 tentokrát chybí Helene Fischerová, jejíž album vyhrálo dvakrát po sobě.