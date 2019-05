Podle organizátorů akce podporuje více než 70 charitativních projektů. Lidi a krávy prý neohrožuje. V Rakousku ale naráží na zkušenosti z nedávného soudního rozhodnutí o vysokém odškodnění smrtelného útoku krávy v Tyrolsku, po kterém připravila vláda balíček opatření pro "bezpečnější louky". Ministryně životního prostředí Elisabeth Köstingerová s ním připomíná, že "krávy v zásadě nejsou nebezpečnými zvířaty, ale louky nejsou žádnou zoo k pohlazení", píše Volksblatt. Účastníci #KuhKussChallenge by ale pastviny v Německu, Rakousku a Švýcarsku udělali jednoznačně nebezpečnějšími, cituje list ze stanoviska.

Tyrolský zemský veterinární ředitel Josef Kössler říká, že akce je velmi nebezpečná, v případech "líbání" otelených krav dokonce život ohrožující. K těm se lidé nesmí vůbec přibližovat. Je nutné respektovat hranice zvířat. Prezident zemské agrární komory Josef Hechenberger uvedl, že užití zemědělských zvířat k sociálně-mediální "hypce" je velmi sporné, právě vzhledem k možným zraněním, a apeluje na organizátory, aby projekt ještě zvážili. "Jsou jistě jiné možnosti, jak shánět dary," říká. Kontakt s iniciátory, švýcarskou digitální firmou Castl AG, chce hledat i ministryně životního prostředí Köstingerová. "Mohu jen varovat před účastí na tomto challenge," říká. "To není žádná legrace a může to vést v horším případě ke zraněním a dalším střetům s mateřskými kravami na pastvinách," říká.

Násilí na školách

Po události ve zvláštní škole v Linci, kde 16letý žák škrtil spolužačku a vzal na ni kuchyňský nůž, sousedé opět diskutují o opatřeních proti násilí ve školách, píší OÖN. Debatu rozpoutal už případ ze střední školy ve Vídni, kde žáci zesměšňovali učitele, jeden ho dokonce fyzicky napadl a kantor poté na žáky plival. Video z konfliktu z mobilu sledovalo na youtube přes 100 000 uživatelů.

Podle vedoucího odboru školní psychologie na ředitelství vzdělávání v Horních Rakousích Andrease Girzikovského dostává policie v zemi ročně kolem 200 oznámení o podobných událostech.V celém Rakousku jich bylo podle ministerstva vnitra loni 1323, předloni 1166.

„Ministr školství Heinz Faßmann oznámil úmysl zavést na školách takzvané ,time-out třídy´,“ píše list. Problémoví žáci by měli být odebráni ze tříd a nějaký čas svěřeni speciálně školeným učitelům, eventuálně sociálním pracovníkům. V Horních Rakousích tyto „time-outy“ zkoušejí, ale protože generální zadání chybí, jednotlivé školy věci posuzují rozdílně.

Ve čtvrtek došlo k další události. V Evropské škole v Linci vyzval 56letý učitel 12letého tureckého žáka, aby se posadil na své místo. Ten vytáhl nůžky a hrozil mu zabitím, píší OÖN. Pak řekl, že se kantorem cítil být provokován, měl zkrat, ale nechtěl mu prý ublížit. Policie vyrozuměla matku školáka a ta reagovala na hlídku agresivně.

Začala zahradnická výstava

V pátek v 9 hodin se otevřely brány zemské zahradnické výstavy v Aigenu-Schläglu v Mühlviertlu. V 11 hodin byla vernisáž výstavy prací žáků odborné školy v Bergheimu, v 15 hodin bude výstava slavnostně zahájena a v 17.30 uvedou místní muzikanti kompozici Christopha Checa "Bio.Garten.Eden".

Výstava bude otevřena denně od 9 do 18 hodin, respektive do tmy, a potrvá do 13. října. Organizátoři doporučují naplánovat si na návštěvu 15hektarového areálu tři a půl až čtyři hodiny času. Vstup je 14,50 eura, pro děti od 5 do 15 let tři eura. Program doprovodných akcí je na www.biogarteneden.at.

Skateboardová přehlídka

Na tisícovku příznivců trikové jízdy na skateboardech čeká Michél Mahringer v sobotu v lineckém kulturním centru Tabačka na třetí "Trafice Sk8bash". Přehlídka domácích i zahraničních mistrů tohoto sportu začne ve 12 hodin. Jsou pro ně připraveny speciální překážky, jejich zvládání bude hodnotit čtyřčlenná porota. „Hrátky“ na prkýnkách doprovodí dvě kapely a dva dýdžejové, od půlnoci bude pokračovat after-party. Více na www.sk8-linz.at.

Národní park Zahrada?

Rakouská organizace ochrany životního prostředí Global 2000 vyzvala majitele zahrad k připojení se k iniciativě „Národní park Zahrady“, píše Volksblatt. Projekt má vytvořit velkou síť malých území chránících přírodu s životním prostorem pro včely, motýly a jiné druhy zvířat. Jak čerstvá zpráva mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby uvedla, vyhynutím je ohroženo už milion druhů a také v Rakousku jsou čísla alarmující – razantně klesá stav ptactva, ohrožena je polovina druhů motýlů a prakticky všichni obojživelníci a plazi, cituje list Dominika Linharda, biologa Global 2000.

„Hlavní příčinou je, že stále vzácnějšími se stávají vhodné životní prostory pro mnoho druhů zvířat a rostlin v důsledku intenzivního užívání zemědělských ploch, nasazování pesticidů a rigorózní péče o zelené plochy v mnoha obcích i v řadě privátních zahrad. Proto jsou domácí zahrady blízké přírodě a bezpesticidní stále důležitější jako útočiště přírody,“ uvádí list.

Projekt Národní park Zahrada chce oslovit i osoby s terasami, balkony i okenními římsami s bohatou květenou.

Mají Královnu piva

Bavorsko má novou Pivní královnu, informuje PNP. Je jí 21letá Veronika Ettstallerová ze Gmundu na Tegernsee. Rok dlouho bude reprezentovat bavorské pivo na veletrzích, při zahájení Oktoberfestu a při jiných termínech v Německu a v cizině. Dívka na trůně vystřídala Johannu Seilerovou (27).

O titul se ucházelo 57 žen, ve finále sedm.

„Otec Red Bull“ má 75

Povzbuzujícího nápoje Red Bull byl loni na světě prodáno rekordních 6,79 milionu plechovek. Zakladatel firmy, která jej vyrábí, Dietrich Mateschitz ze Fuschlu, který dnes žije v Salcburku, produkt sice nevymyslel, ale jeho nespornou zásluhou je, že z tohoto asijského energetického prostředku se stala moderně balená potravina a dovedným marketingem nastoupila globální vítězný pochod, píší OÖN.

Mateschitz kolem nápojového koncernu vybudoval sportovní, mediální, gastronomické a s nemovitostmi podnikající impérium. Od začátku masivně pracoval na image svého nápoje, sponzoroval alternativní klubovou scénu a extrémní sporty, a důsledně reinvestoval získané prostředky do marketingu. S růstem úspěchu vstupoval do širokého sportu – dnes má hokejové a fotbalové týmy, stáje formule 1 a smlouvy se stovkami sportovců. „20. května oslaví selfmade-miliardář a nejbohatší Rakušan pětasedmdesátiny,“ uvádí list.

„Na začátku studoval učitelský synek ze St. Mareinu v Mürztalu na Vysoké škole světového obchodu ve Vídni, dnešní ekonomické univerzitě, původně provozní ekonomii, snad prý dva, tři roky déle, než měl, jak říká (podle médií asi 20 semestrů). Po promoci pracoval pro Jacobs Kaffee a pro Blendax, tehdejší dceru Unilever. Při jedné služební cestě do Asie narazil na tamní povzbuzující nápoj Krating Daeng, anglicky Red Bull, rozpoznal jeho potenciál a rozhodl se jej přinést na evropský trh. Získal thajskou licenci a s tamní rodinou Yoovidhya, která nápoj vyráběla, založil společný podnik,“ uvádí deník.

Dnes Mateschitz patří k nejbohatším lidem na světě – podle magazínu Forbes je s majetkem 18,9 miliardy dolarů na 53. místě žebříčku. Důležitá rozhodnutí v chodu firmy dělá nadále sám. Možným následníkem má být prý jeho jediný syn Mark (27) z dřívějšího vztahu. Přijal už otcovo příjmení a zatím je ředitelem pivovaru Thalheim, patřícímu ke koncernu. „Známý milovník džínsů ,Didi´, jak jubilantovi říkají přátelé, se ale skoro nikdy nestaví do popředí, novinové rozhovory s ním jsou vzácné, televizní zásadně neposkytuje,“ pokračují OÖN.

Je spoluzakladatelem nadace "Wings for Life", která chce najít prostředek k léčení ochrnutí, a soukromé univerzitě Paracelsus v Salcburku poskytl na výzkumné centrum léčby zranění míchy 70 milionů eur, jeden z největších darů, které kdy v Evropě poskytla soukromá osoba nějaké univerzitě, líčí list. „Také v maličkostech reaguje často velkoryse. Chlapci, který mu – aniž by ho poznal – jednou v prodejně hudebnin něco zahrál na harmoniku, obratem zakoupil ,knoflíkovku´. Mecenáš a lidumil má ale také druhou stránku. Když zaměstnanci televizní stanice Servus v roce 2016 chtěli proti jeho vůli založit radu pracujících, chtěl stanici ze dne na den zastavit. 264 lidí stálo rázem na dlažbě, než se šéf ještě nechal přesvědčit, aby stanici dál provozoval, že žádná rada pracujících v ní nebude.“ (Náš list informoval.)

„Mateschitz sice vlastní ostrov v jižním Pacifiku, ale je hluboce svázán s alpským kulturním prostorem. O tom přesvědčuje nejen zaměřením své televize a vydavatelství, ale patří mu četné restaurace, zámky, hotely a pivovar. Drží lesy, vinice, rybníky. Platí daně v Rakousku a nebuduje si žádné větrné adresy v Panamě nebo na Kajmanských ostrovech,“ líčí OÖN dál.

V roce 2014 vrátil formuli 1 do Štýrska, kde je partnerem armády při letecké show Airpower. Tím se podle listu postaral i impulsy v oblasti, která obzvlášť utrpěla pádem těžkého průmyslu. O jeho nadšení pro létání svědčí mimo jiné "Flying Bulls", flotila historických letadel a vrtulníků.