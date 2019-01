Tilburg – Snem snad každého psovoda, který si za koníčka zvolil sportovní kynologii, je startovat na závodě světové úrovně.

A právě z nejprestižnější soutěže pro plemeno německý ovčák – z Mistrovství světa WUSV z holandského Tilburgu – se před několika dny vrátila česká výprava s titulem vicemistra světa v jednotlivcích a také s druhým místem v družstvech. V týmu byli i dva na světových soutěžích ostřílení Jihočeši, a to loňský mistr světa Václav Ouška z Novosedel nad Nežárkou a Martin Pejša z Ledenic, který se prosazuje již od roku 1990. Tentokrát ale nakonec v konkurenci 135 závodníků skončil na 36. místě, což je stále skvělý výsledek, ale do boje družstev už nezasáhl. Tam se sčítaly body třech nejlepších z týmů.



A soutěž byla napínavá skutečně až do konce. Do nástupu posledního závodníka na „plac“ byl stále na prvním místě Marek Černý a jeho Extreme Orex Aykmar, ale naděje na titul mistra světa se rozplynula a na pomyslný trůn usedl německý závodník.



Bohužel, ani Václavu Ouškovi a jeho Qvidovi Vepeden se nepodařilo obhájit loňský primát a obsadil 20. příčku. Přesto má z výsledku české reprezentace obrovskou radost. Připouští ale, že ne vše bylo tak úplně standardní. „Obecně třeba stopy neměly klasické tvary a byly kladené spíše policejním stylem. Hodně diskutovaná byla i práce figurantů na obranách, kteří předváděli poněkud jiný styl práce a ne všichni psi se s tím vyrovnali,“ naznačil Václav Ouška a zdůraznil, že se stále jedná o sport, kde jsou definované určité podmínky.