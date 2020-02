Další otazník a uklidňování

Linecké OÖN zaznamenaly úmrtí 56leté Italky z Friaulu v apartmánu v Bad Kleinkirchheimu v Korutanech. Jak sdělila zemská tisková služba, přivolaný lékař nevyloučil infekci koronavirem. Zesnulé byly odebrány stěry k analýze, apartmány byly uzavřeny a obyvatelé je nesměli prozatím opustit. I oni se musí podrobit vyšetřením. Úřady na rakouském i italské straně se pokoušejí zjistit předchozí kontakty ženy.

Po zjištění dvou případů nákazy v Tyrolsku bylo v úterý testováno 62 lidí z hotelu v Innsbrucku, kde infikovaná Italka pracovala na recepci. Všichni jeví dobrý zdravotní stav. Devět osob, které měly blízký kontakt s nemocnou, ale muselo do čtrnáctidenní karantény, nad kterou bude dohlížet policie. Také z osobního okruhu ženy izolovali tři lidi. Stav obou innsbruckých pacientů je podle zprávy ze středy dále stabilní. Druhý hospitalizovaný se nakazil při návštěvě přítelkyně.

Günther Weiss, ředitel infektologie lékařské univerzity v Innsbrucku, ve večerních zprávách televize vyloučil, že by všichni hosté hotelu, kteří s nemocnou přišli do styku, mohli být nakaženi. Podle jeho informací je k přenosu nákazy v normálním příkadě nutný delší, alespoň čtvrthodinový, kontakt. Čas strávený na recepci je ovšem daleko kratší a nákaza tedy velmi nepravděpodobná.

Rakouský ministr zdravotnictví Rudi Anschober (Zelení) ve stejných zprávách na otázku, proč dosud nebyla přijata cestovní omezení na hranicích s Itálií, odkázal na experty Světové zdravotnické organizace, kteří řekli, že by to nemělo smysl. Také pouhé měření teploty osob při příjezdu z Itálie by mohlo přinést jen „velmi, velmi málo“. Celkově ale označil za velkou výzvu boj za zabránění globální pandémii. „Propuknutí nákazy v Itálii bylo pro nás skutečně upozorněním, že musíme postupovat velmi opatrně, s plnou vážností. Tuto celoevropskou strategii plníme velmi odpovědně, myslím,“ řekl.

V Linci zrušili herynkšmaus

Nervozita stoupla po podezření na nákazu u jednoho z účastníků zájezdu také v Linci, a to i na magistrátu města, kde odřekli na pondělí plánovanou masopustní oslavu i středeční společnný „herinkšmaus“.

Jak jsme informovali, přítomnost koronaviru se u 55letého muže nepotvrdila. Tímto zjištěním také skončila dočasná „autokaranténa“ ostatních 24 účastníků zájezdu a ve středu opět mohli do práce v úřadě. OÖN poznamenávají, že linecký starosta Klaus Luger se předčasně vrátil z jiné zahraniční cesty, „aby mohl koordinovat veškerá opatření“. Prezident Červeného kříže Walter Aichinger informoval, že mohou převzít transporty všech případů s projevy této nákazy: „Máme mnoho zkušeností s dopravou vysoce infekčních pacientů,“ ujistil. Červený kříž také může dodat výzbroj a ochranné oblečení lékařům.

Přednosta kliniky plicního lékařství Keplerovy univerzitní kliniky v Linci Bernd Lamprecht v rozhovoru s OÖN radí, aby lidé cítící se nemocnými volali na telefon 1450 nebo svému praktickému lékaři. Od návštěvy ordinace je odrazuje, protože by se měli vyhnout kontaktu s dalšími lidmi. „Naštěstí vykazuje více než osmdesát procent onemocnění velmi mírný průběh, aniž by byl nutný lékařsky intenzivní zásah. V těchto případech má nemocný zůstat doma. Asi v pěti procentech těžkých stavů musí lékař nahlásit podezření okresní správě, a pak je zorganizována vhodná přeprava do nemocnice,“ řekl.

OÖN vysvětlují, že zdravotní poradenství na telefonu 1450 funguje nepřetržitě. Speciálně proškolený personál radí lidem i v jiných případech než při podezření na nákazu koronavirem, ale aktuálně jde právě hlavně o ni. Jen v úterý dopoledne tu přijali přes 70 volání.

Co se prevence týče, u sousedů mají problémy s ochrannými rouškami. „Je skoro nemožné je sehnat,“ potvrzuje v OÖN prezident hornorakouské lékárnické komory Thomas Veitschegger. Ze dvou důvodů neradí personálu lékáren, aby si chránil obličej maskami: kdyby je tak klienti viděli, „panika by propukla kompletně“. Kromě toho jsou roušky smysluplné jen pro nemocné, aby nenakazili zdravé, ne naopak.

Zemský ředitel zdravotní služby Georg Palmisano (50) je prý v současné době zaměstnán hlavně uklidňováním „nervózních občanů, politiků a novinářů“. „Onemocnění má v osmdesáti procentech zcela mírný průběh. Podle dosavadních zjištění jsou ohroženi převážně lidi starší a s oslabenou imunitou,“ říká v OÖN. Jako odborníkovi na hygienu a mikrobiologii mu prý prevence leží obzvlášť na srdci, a tou je především „předcházet neodůvodněným strachům vyvolaným koronavirem“.

Napětí se zvýšilo i v Německu. Virolog Alexander Kekulé, ředitel Institutu lékařské mikrobiologie na univerzitní klinice v Halle na Saale, míní, že spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn (CDU) nehodnotí správně situaci v šíření koronaviru. Nadále jej představuje jako neškodnou chřipku, řekl v úterý v rozhlase. Úmrtnost na chřipku je ale 0,1 procenta, zatím co u nového koronaviru 0,5 až 1,5 procenta. Pro ty, kteří virus „chytli“, je tedy desetkrát nebezpečnější, řekl.