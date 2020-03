V Rakousku počet nakažených stoupl ve čtvrtek ze 302 případů ráno přes poledne o 66 na 368 (nejvíc, 109, v Tyrolích), do pátečního rána na 437. (Každé dva dny se jejich počet zdvojnásobuje, vypočítávají OÖN.) V Horních Rakousích jich ve středu přibylo ze 28 na 50, ve čtvrtek do 17 hodin jich bylo už 65, včera 68. Do středečního večera neměly žádného nakaženého příhraniční okresy Freistadt a Rohrbach. Testováno bylo 6582 osob. Čtyři lidé jsou pokládáni za uzdravené.

Zástupce zemského hejtmana Manfred Haimbuchner (FPÖ) vyzval penzionované lékaře k podpoře zvládání krize aktivní pomocí činným lékařům – mohou se prý například starat o pacienty v domácí karanténě, kteří potřebují lékařskou pomoc.

Se zavřením hranic zastavují rakouské státní dráhy ÖBB osobní vlakovou dopravu na Slovensko (už v pátek od rána), do Čech a tím i do Polska (od soboty). Rychlík z Bratislavy do Curychu odjel ještě v pátek v 6.10, od soboty bude startovat z Vídně. Poslední „railjet“ na Prahu odjede v pátek v 19.10 z Vídně. Odpadají i spoje Intercity Linec-Praha. Regionální spoje směrem do Čech končí v Summerau, Hohenau a v Gmündu. Do Rakouska přestane v sobotu jezdit česká Regio.Jet. Jízdenky zakoupené u ÖBB pro dotčené tratě s platností do 3. dubna mohou být zdarma stornovány, informuje Volksblatt. Nákladní doprava pokračuje bez omezení.

Úpravy doznala i místní doprava. Přední dveře vozů nebudou otevírány, aby nedocházelo ke kontaktu šoféra s cestujícími. Je zastaven prodej jízdenek řidičem, v lokálních vlacích průvodčím. Cestující jsou vyzváni k jejich opatření před cestou. „I když jízda bez dokladu bude nadále přestupkem, budeme postupovat samozřejmě velmi kulantně,“ řekl v OÖN ředitel podniku veřejné dopravy Horních Rakous Herbert Kubasta.

Z Bavorska: Šestou obětí v Německu je 78letá žena z obzvlášť zasaženého okresu Heinsberg. Infikováno je 2500 lidí. Aby byly kapacity nemocnic zachovány pro případné další pacienty s koronavirem, mají být všechny plánované operace, příjmy a zákroky odloženy, bude-li to z medicínského hlediska možné. Bavorsko zakázalo návštěvy v pečovatelských zařízeních a domovech seniorů. Od pondělka budou zavřeny všechny školy, školky a jesle. Amatérské fotbalové soutěže mají přestávku minimálně do 23. března. Německý fotbalový svaz zastavuje okamžitě bundesligu a II. ligu. K předcházení problémů v zásobování zrušilo Bavorsko zákaz nedělních jízd kamionů do 29. března. Povolení platí i pro jízdy s prázdnem. Trvanlivé potraviny a hygienické prostředky se mohou vozit i o nedělích už od minulého týdne až do 30. května.

A drobné detaily o důkladnosti sousedů. Pro ochranu před nákazou při komunálních volbách koupilo město Deggendorf propisovačky pro každého voliče, který do volební místnosti přijde. Starosta Freyungu, jeho zástupci a městský farář Magnus König nebudou minimálně do konce dubna navštěvovat s tradičními blahopřáními žádné životní či sňatkové jubilanty.

Vypili víc piva

V Rakousku vyrobilo 312 domácích pivovarů loni 9,9 milionu hektolitrů piva více než tisícovky druhů, o 1,9 procenta víc než předloni. Exporty stouply o 107 349 hektolitrů (+8,5 %) na 1,3 milionu, domácí odbyt o 0,9 procenta na 8,61 milionu hektolitrů. Asi polovina produkce připadá na Brau Union Linec, dceřinou společnost Heinekenu. Nově loni začalo vyrábět čtrnáct podniků. Hodnota produkce celkově je kolem 1,643 miliardy eur. Stát generuje ročně 1,2 miliardy příjmu z daní a sociálních odvodů.

Připomenou Egal Pay

Sobota 14. března bude v Horních Rakousích zemským Dnem rovnosti platů, Egal Pay Day (EPG), píše linecký Volksblatt. Datum vyjadřuje den, do kterého symbolicky musejí ženy pracovat zadarmo, aby pak v přepočtu dosáhly stejného výdělku za stejnou práci s muži. EPG pro celé Rakousko byl letos 25. února. Ženy v tomto státě totiž statisticky viděno vydělávají průměrně o 15,2 procenta méně, tedy 56 dnů v roce „neplaceně“, vysvětluje list. V Horních Rakousích si toto „datum rovnosti“ spočítali až na 14. březen.

Velký pátek nevysoudili

Věřící protestanti v Rakousku si musejí na Velký pátek dál brát dovolenou, informuje Volksblatt. Ústavní soud odmítl jako nepřípustný návrh čtyř evangelických církví a církve starokatolické na zrušení zákona, kterým někdejší koalice ÖVP a FPÖ loni udělala z tradičního svátku pracovní den. Rozhodnutí podle soudu nezasáhlo bezprostředně do práv stěžovatelů, a tedy neopravňuje k napadení. Církve, které podnět podaly, nemají právo na zachování dosavadního pořádku. Povinnost státu k zavedení nebo zachování volného dne nevyplývá ani z Evropské konvence o lidských právech, ani z rakouské ústavy.

List vysvětluje, že Evropský soudní dvůr označil volno o Velkém pátku pro evangelíky za nepřípustnou diskriminaci jiných pracujících. Vládní koalice pak měla volbu zavést volný den pro všechny, nebo pátek protestantům zrušit. Rozhodla se pro to druhé. Vstřícně k evangelíkům ale připojila, že pokud včas požádají o dovolenou na tento den, takzvaný osobní svátek, zaměstnavatel jim jej „zpravidla“ nesmí odepřít.

Přidražily TV poplatky

Měsíční poplatek za příjem rozhlasového a televizního vysílání v Německu se má od roku 2021 ze 17,50 eura zvýšit na 18,36 eura, informuje PNP. Jedinou spolkovou zemí, která nebyla pro návrh, je Sasko-Anhaltsko. Zvýšení mají ještě schvalovat zemské sněmy. Poplatek by se tak zvedl poprvé od roku 2009. V mezidobí byl dokonce snížen. Předloni vynesl veřejnoprávním ARD, ZDF a Deutschlandradiu kolem osm miliard eur, loni byl odhad v podobné výši.

Zbyla jim sůl

Ve skladištích stavebního úřadu v okrese Freyung je asi 3500 tun posypové soli. Před zimou jí bylo naskladněno na 5000 tun, v lednu pro jistotu ještě tisíc tun. Spotřebována nebyla ani polovina. Zima byla totálně odlišná než minulá. Od října 2018 do března 2019 v okrese „vysolili“ asi 7400 tun a spotřebovali 1,042 milionu litrů solanky, mezi říjnem 2019 a 4. březnem 2020 to bylo 2650 tun soli a 920 000 litrů solanky, píše PNP. Foto: Deník/PNP/Bauamt