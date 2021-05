Ač byla replika historické stavby zbudována specializovanou pražskou firmou relativně nedávno, v roce 2000, je podle mluvčího Správy NP a CHKO Šumava Jana Dvořáka most v tak dezolátním stavu, že je nutná rekonstrukce všech jeho dřevěných částí.

„Nechci hodnotit, jak to bylo uděláno v roce 2000, a ani nemohu, ale je třeba si uvědomit, že jde o smrkové dříví, které je vystaveno obrovským povětrnostním vlivům,“ řekl Deníku Dvořák. Dodal, že 72 metrů dlouhý most nebude uzavřen ihned, ale turisté ho mohou zatím využívat. „Je sice v havarijním stavu, ale nehrozí, že by se pod někým zřídil. Otevřen bude do doby započetí rekonstrukce, která odstartuje v červenci, pravděpodobně hned prvního,“ vysvětlil mluvčí parku. Doplnil, že oprava bude obnášet kompletní výměnu celé dřevěné konstrukce. Opravovat se bude po částech, a to ve směru od kanálu. Vždy se rozmontuje část, která se udělá kompletně nová, a poté na ni naváže další.

„Most bude absolutně nepřístupný a stejně tak nebude funkční parkoviště, které je v jeho sousedství. To si zabere stavební firma, která bude rekonstrukci provádět. Uzavření potrvá nejdéle do 15. října, tedy v podstatě celou sezonu. Jindy se ale bohužel udělat nedá,“ řekl Dvořák s tím, že vysoutěžená cena je 5,2 milionu korun a kompletně bude uhrazena z dotace ministerstva životního prostředí.

Most zajišťuje odtok části vody z řeky Vydry do Vchynicko-tetovského plavebního kanálu, který se stavěl v letech 1799 až 1801 kvůli dopravě dřeva ze Šumavy až do Prahy. Až do roku 1959 vedla přes most silnice spojující Modravu se Srním. Poté, co byl vystaven nový most pod Antýglem a nová silnice, začal hradlový most chátrat a poté byl odstraněn. V roce 2000 byla zhotovena replika.