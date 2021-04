Podle svědků se tam auto objevilo kolem osmé hodiny ráno. Během několika málo minut už ale na místě byli policisté následováni strážníky městské policie. Recese vydržela jen krátce. Podle svědků před půl devátou řidič s autem zase odjel. Další kolemjdoucí potvrdili, že parkovné měl šofér zaplacené do půl jedenácté, ale policisté ho zřejmě donutili, aby místo opustil.

Podle informací prachatické policejní mluvčí Martiny Joklové policisté prověřují řidiče auta, jehož totožnost znají. "Až po výslechu řidiče rozhodnou o dalším postupu," řekla. Každopádně náklad na autě nebyl označen podle předepsaných pravidel.

Prachatičáci celý den pouze odhadují, co vlastně chtěl autor "šibenice a hadrové figury na korbě" říci. Napsaná hesla: "Jsem učitelka, jdu příkladem a To jsem chtěla vždycky dělat, to jsem studovala, soudružka učitelka" nejsou úplně jednoznačná a vyložit se dají různě.