Smršť v Českých Budějovicích začala okolo 16. hodiny. Eva Plášilová z budějovické hydrometeorologické stanice uvedla, že v krajském městě padaly i kroupy. „Přes Šumavu k severovýchodu putoval pás bouřek, ve kterých se vyskytovaly nárazy větru kolem 25 m/s. Dostali jsme hlášení, že v Českých Budějovicích padaly kroupy o velikosti půl centimetru až jeden centimetr, trvalo to asi dvě minuty. Za tu epizodu, která trvala přibližně 40 minut, napadlo asi 18 milimetrů srážek. Lze předpokládat, že bouřky budou putovat dále přes Jihočeský kraj na Vysočinu,“ sdělila v pondělí v podvečer.

Do úterního rána můžeme čekat přeháňky a v polohách nad pět set metrů sněžení. „V úterý dopoledne už by měly srážky ustávat a měla by se protrhávat oblačnost, teploty klesnou na tři stupně až nulu,“ popsala ochlazení.

Jihočeši se budou muset tepleji obléknout, podle slov hydrometeoroložky Evy Plášilové se vrátí trochu zima. „V podstatě celý pracovní týden bude přes den kolem deseti stupňů. „Od středy do pátku čekáme další srážky. V úterý bude klid,“ předpověděla.