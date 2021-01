Mezi prvními, kteří očkování absolvují, bude emeritní primář infekčního oddělení Václav Chmelík.

Nemocnice České Budějovice, a.s. převzala ve středu 30. prosince celkem 975 dávek vakcíny COMIRNATY od výrobce Pfizer-BioNTech pro aktivní imunizaci za účelem prevence nemoci covid-19 způsobené virem SARS-CoV-2 u jednotlivců ve věku od 16 let. Zásilka tak dorazila o den dříve, než bylo původně plánováno. Dle domluvy s ostatními jihočeskými nemocnicemi bude tento objem rozdělen tak, aby bylo očkování zdravotníků na jihu Čech zahájeno ve všech okresech. V českobudějovické nemocnici proběhne první symbolické očkování již 31. prosince, do všech okresů bude vzhledem k náročným transportním a skladovacím podmínkám vakcína distribuována v pondělí 4. ledna ráno.

"My si ji v pondělí v 8 ráno odvezeme z Budějovic, budeme mít sto dávek. Nejprve budeme očkovat zaměstnance nemocnice, pak zdravotníky v okresu a potom, podle počtu vakcín, seniory v domovech důchodců. A dál se uvidí," přiblížil ředitel českokrumlovské nemocnice Jindřich Florián.

„Bezprostředně po obdržení informace od MZČR jsme zahájili veškeré organizační kroky k zajištění vakcinace našich zaměstnanců. Nejdříve budou očkováni starší pracovníci, tedy ti s největším rizikem těžkého průběhu covid-19. Mezi prvními očkovanými budou zaměstnanci z COVID jednotek, Anesteziologicko-resuscitačního oddělení či jednotek intenzívní péče,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Podle vyjádření předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. MUDr. Zuzany Roithové, MBA všechny nemocnice v Jihočeském kraji přistupují k vakcinaci společně a své postupy koordinují tak, aby byly dodávané vakcíny spotřebovávány průběžně a neležely bez využití v mrazících boxech.

„Nemocnice Písek, a.s. má již připravené jmenné seznamy svých zaměstnanců. Očkování máme naplánováno od 4. do 7. ledna. Během těchto dní proočkujeme 100 zdravotníků první dávkou a budeme pokračovat v průběhu ledna. V dalších fázích budou očkováni klienti následné péče, pracovníci sociálních zařízení a další osoby z rizikových skupin. V únoru s rostoucím závozem vakcín bude nastartován vysoce průchodný systém, počet očkovacích týmů zvýšíme minimálně na 4,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Písek, a.s. MUDr. Jiří Holan, MBA.

Hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba uzavírá: „Cílem očkování je hlavně snížení úmrtnosti a snížení zátěže zdravotního systému, proto s řediteli nemocnic velmi intenzivně připravujeme následné očkování veřejnosti a budování velkokapacitních očkovacích center. V Jihočeském kraji máme víc než 130 tisíc seniorů nad 65 let, z nichž velká část patří do rizikové skupiny, právě je musíme očkovat co nejdříve.“