23letý bavorský mladík Timo se nechal najmout na říční člun pro vnitrozemskou plavbu. Po šesti týdnech zakotvili v Düsseldorfu a on si vyšel na procházku do starého města.

Neúmyslně se přiblížil i nocležišti 56letého bezdomovce chorvatského původu. Ten se jeho "návštěvou" cítil rušen, došlo k hádce a mladého lodníka napadl. Litinovým patníkem k vymezení stavby o váze čtrnácti kilogramů ho opakovaně mlátil i v době, kdy poškozený už ležel v bezvědomí, napsal Donaukurier.

Útok zahlédli z auta dva muži. Jeden běžel ke zraněnému, druhý pronásledoval bezdomovce a upozornil na jeho skutek strážníky. Policie ho pak zatkla. Při zadržení řekl, že měl potřebu zabít…

Před Zemským soudem v Düsseldorfu čin přiznal - mladík ho prý při hádce urážel. Prostřednictvím obhájce uvedl, že na útok si už nevzpomíná. Je v Německu už víc než devět let, šest roků bydlel v autě a tři na ulici. Měl špatné zkušenosti, okradli ho ve spánku, jindy neznámí na jeho místo na spaní močili…

Senát mu za zabití uložil dvanáct let vězení. Za přitěžující okolnost měl 1,4 promile alkoholu v krvi oběti, kvůli čemuž se nemohla střízlivému útočníkovi bránit. Proces sledovali i rodiče oběti. Rozsudek není pravomocný.

Jak plýtvají jinde

Svaz daňových poplatníků pranýřoval opět řadu veřejných projektů v Bavorsku jako plýtvání.

Je mezi nimi i stezka pro cyklisty a chodce přes silnici 304 v Traunsteinu za skoro dva miliony eur. Kritika míří obzvlášť na to, že v zimě na mostě má roztávat sníh vyhříváním topení za 150 000 eur. Stavba byla zkolaudována v polovině roku 2020. Státní stavební úřad ve městě mluvil o mimořádné mostní stavbě, o reprezentativním vstupu do města… Město, které později muselo provozní náklady převzít, to loni stálo 23 000 za elektřinu. Rozhodlo v budoucnosti topení nezapínat, o úklid se bude starat zimní údržba.

Vrátí do Dunaje jesetery?

Do roku 2029 by vody veletoku mělo osídlit přes 1,6 milionu silně ohrožených jeseterů. Akce navazuje na úspěšné vypuštění 240 000 jeseterů malých do Dunaje a jeho přítoků včetně Moravy, na kterém se podílelo i Povodí Moravy, informoval náš web Martin Landa z Eurokommu.

Mláďata jeseterů.Zdroj: Deník/Eurokomm

Rozvádí, že některé druhy jeseterů mohou přesahovat délku dvou metrů a váhu jedné tuny. Žijí i přes 100 let. Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN je klasifikuje jako celosvětově nejohroženější skupinu zvířat, a to kvůli nadměrnému lovu pro maso a kaviár, ale také migračním bariérám a ztrátě přirozeného prostředí, například v důsledku stavby přehrad či úprav břehů.

Podle vídeňské univerzity BOKU extrémně malé populace již ztratily schopnost obnovy a potřebují systematickou podporu. Právě to slibuje nová iniciativa LIFE Boat4Sturgeon, na níž se pod vedením BOKU bude podílet město Vídeň i další instituce z Rakouska, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Bulharska, Slovenska a Ukrajiny.

Hlavní centrálou pro znovuosazení jeseterovitých ryb v Dunaji se stane přestavěná nákladní loď, která zakotví u Dunajského ostrova ve Vídni. V ní budou experti chovat a rozmnožovat mateřské ryby a starat se o odchov mláďat. Další stanice vyrostou i v ostatních zemích. Půjde o čtyři druhy, vyzu velkou, jesetera ruského, hvězdnatého a malého. Do roku 2029 chtějí odborníci do různých úseků Dunaje vypustit na 1,6 milionu mláďat všech čtyř druhů. Celkový rozpočet dosahuje 11,8 milionu eur.