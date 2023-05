Vysílal se při přenocování 1700 m vysoko

19letý streamer z okresu Norimberk Benjamool, jak se sám v sociálních médiích nazval, živě přenášel na platformě Twitch své přenocování v nedostatečné výbavě ve výšce 1700 m n. m. poblíž Zugspitze v noci na pondělí.

Přenos "Nahatý sněhový anděl" nesledovali jen jeho kamarádi, ale také záchranné složky, napsal Donaukurier. Policie už sdělila, že náklady na jejich zásah nebude muset hradit, a okresní hejtmanství informovalo, že mladík sice nocoval v chráněném území, ale neporušil ochranu životního prostředí, protože místo, kde přespal, sice podléhá stavění stanů jen na povolení, ale zakempovat tam "na divoko" ne. ;

Benjamool vysvětlil, že svou akcí se chtěl ucházet o účast v survival-show "7 vs. Wild" o přežití. Už se dozvěděl, že kamarádi měli o něho starost, a on je během přenosu ujišťoval, že při akci nikdy nebyl v nebezpečí. Nepopíral, že v alpském prostředí bylo chladno, ale ze zkušeností z horských putování prý věděl, že to zvládne. "Že jsem ale záchranářům ukradl jejich drahocenný čas, toho ovšem velmi lituji," dodal.

Přenocoval vysoko v horách…Zdroj: DK

Přenos měl být svým způsobem "uchazečským videem", takovým "wildcardem". "Dělal jsem to pro malou šanci show se zúčastnit. Idea přežít v divočině mě fascinuje už dlouho. Bohužel nemám finanční prostředky, abych si mohl dovolit odpovídající výstroj," řekl.

Fotografie na twitchu nesla titulek Nahatý sněhový anděl a mladík je na ní krátce v plavkách, "ale po zbytek času byl plně oblečen"… Zdroj: DK

Nebezpečné e-koloběžky

Loni se při 8260 nehodách e-koloběžek zranili lidé, což bylo o 67 % víc než předloni, napsal Donaukurier. Jedenáct jich zahynulo, předloni "jen" pět. V roce 2022 bylo při těchto nehodách 1235 lidí zraněno těžce, 7651 lehce.

V 18,6 % případů nedodrželi jezdci na vozovkách a chodnících předpisy, v 18 % jeli pod vlivem alkoholu a v 7,2 % příliš rychle. 65 % nehod s poškozením osob se stalo ve městech nad 100 000 obyvatel. 40,2 % jezdců bylo mladších 25 let.

Pohoda, kterou nelze podcenit…Zdroj: DK

Král si poprvé "zaryl"

Při prvním veřejném vystoupení po korunovaci se Charles III. věnoval svému oblíbenému tématu, ochraně klimatu: v areálu University Cambridge poprvé rýpl do země ke stavbě základů nové "whittle" laboratoře, která má urychlit dosažení nulových emisí v letectví, napsal DK.

Po korunovaci a oslavách se panovníkova rodina zapojila do akce «The Big Help Out», která má posílit dobrovolné angažmá. Na internetu se k ní přihlásilo přes 52 000 uživatelů. Princ William a princezna Kate se spolu s jejich třemi dětmi připojili k k akci pomoci na počest Charlese a Camilly - poblíž Windsoru se přidali ke skautům renovujícím své sídlo. Pětiletý Louis jezdil za podpory matky s károu, starší George byl viděn s otcem na bagru…

Charles III. s rýčem…Zdroj: DK

Princ Edward s manželkou Sophií navštívili v hrabství Berkshire organizaci, která cvičí psy pro slepce. Do akce se zapojil i premiér Rishi Sunak - při návštěvě v Hertfordshire oblékl kuchařskou zástěru a vzal nůž, aby pomohl při vaření pro místní seniory… Zdroj: DK