Pasov - V noci na pátek ve tři hodiny vyprostili dva řidiči z Trifternu (okr. Rottal-Inn) transportér z Ulmu přepravující 200 selat, který zůstal stát na zledovatělé vozovce okresky ve strmém výjezdu na kopec Kaufland.

Pomocníci postavili rampu na rozjezd... | Foto: Deník/repro PNP

Třicetitunku vytáhli na vršek v téměř čtyřhodinové operaci s Audi A6 Quattro a Škodou Octavia, napsala PNP.

U transportu zastavil první Gisbert Otte (40). Pomohl řidiči obout sněhové řetězy a jel pro jistotu za ním. V nejpříkřejším místě kamion uvízl, návěs se stočil a zablokoval silnici. Přijel další řidič Manuel Gründl (23) a s Ottem volali policii. Ta prý sdělila, že k věci není příslušná, kdyby se zvířatům mělo dařit špatně, musí být vyrozuměn zemědělec. Ten zase vysvětlil, že na svůj traktor nemá řetězy a nemůže nic dělat, popisuje list.

Manuel Gründl si vzpomněl na video, které jednou viděl v PNP, a chtěli zkusit kamion s kvičícími cestujícími, kteří nesmějí být na cestě déle než osm hodin, vytáhnout osobními auty. První potíž byla, že uvíznutý mercedes neměl vpředu „očko“ k upevnění tažného lana. Náhodou jel kolem Armin Barthelme (21) a věděl si rady – informoval nonstop službu výrobce a vyrazil do jeho pobočky ve Pfarrkirchenu. Skutečně přivezl „očko“ i odpovídajícím lanem a věci odborně namontoval.

Ostatní zatím sehnali lopaty a kýbly posypové soli a s uvíznutým řidičem uvolnili od sněhu šedesát metrů dlouhou nájezdovou rampu, aby po ní jejich osobní vozidla mohla nabrat na asfaltu rychlost. Jak řekl Gründl, byli rozhodnuti jet na plný plyn, ať se děje co děje, a uvolnit pedály teprve, až budou nahoře. „Jejich spřažená sestava se rozjela, překonala zdánlivě bez námahy stoupání a zastavila až po pár stech metrech na rovném úseku v lese,“ líčí pasovský deník. Selata byla v cíli v předepsaném limitu a Manuel Gründl to s úsměvem okomentoval: Tak se celá ta patálie v zimě přece vyplatila…

Když „zaskočí“ zlatý steak…

Franck Ribéry (35) vydělává v Bayernu miliony eur ročně, a tak není divu, že si rád občas dopřeje nějaký luxus, píše PNP. Naposledy si tak při dovolené v Dubaji pochutnával na „pozlaceném“ steaku za 1200 eur ve světoznámém podniku Nusr-Et kuchaře Nusreta Gökçeho. Jídlo je skutečně pokryto plátkem 24karátového zlata v ceně 1000 eur, což prý nemá na chuť žádný vliv.

Gökçe je mj. proslulý svou pózou smyslného solení jídla „stylem kobry“, zvanou "Salt Bae", se kterou má na sociálních sítích už 18,6 milionu uživatelů. Ribéryho obsluhoval osobně, ale solení v jeho stylu převzal host. Šéfovi podniku se poděkoval mimo jiné dresem Bayernu. Na facebooku, twitteru a instagramu se se zážitkem svěřil uživatelům se vzkazem, že rok není možné začít lépe než ,špetkou soli´ a návštěvou u tureckého bratra.

Luxusní oběd se setkal u uživatelů Ribéryho sociálních sítí s nevolí. Jeden psal, že dát ty peníze potřebným nebo nějaké nadaci by bylo smysluplnější, další mínil, že „blbější už to být nemůže“ a pokud Ribéry neví, kam s penězi, rád mu poskytuje číslo svého konta. Jiní fotbalistu hájili – jsou to jeho peníze, jeho mzda a může si s nimi dělat co chce. PNP připomínají, že francouzská hvězda svůj luxus ráda ukazuje veřejně, ať soukromé letadlo nebo lamborghini.

Na kritiku Ribéry odpověděl „replikou z nejnižšího šuplíku sepsanou rozhodně ne v emoci“, jak napsala PNP. Se spoustou sprostých urážek sdělil reagujícím, že jim nic nedluží, za svůj úspěch vděčí Bohu a svým nejbližším, kteří v něho věří, a ostatní on hodnotí jako kamínky v jeho ponožkách…

„Zúčtoval“ i se „pseudonovináři, kteří ho stále negativně kritizují“: „Když něco věnuji (neboť jsem se naučil dávat, když hodně vydělávám), proč o tom neinformuje některé z velkých národních médií? - Ne, vy upřednostňujete psaní o dovolené, kterou trávím s rodinou. Zkoumáte mé jednání a gesta, co jím a tak dál. Ach jo, pro tyhle maličkosti jste tady…“

Sportovní ředitel Bayernu Hasan Salihamidzic v neděli na tréninkovém táboře týmu v Doha oznámil, že Ribéry bude muset zaplatit za webové urážky vysokou pokutu. „Užil slov, které my jako FC Bayern nemůžeme akceptovat a které Franck jako příklad a hráč FC nikdy nesmí užít,“ řekl. Provinilec podle něho trest, jehož výše zveřejněna nebyla, přijal. Ve svém vyjádření Salihamidzic hráče omlouval, že v restauraci nic neplatil, byl tam pozván, což bylo nesprávně vyloženo a Franck pak nejhruběji urážen. „A nejen on, ale i jeho žena ve vysokém stupni těhotenství, jejich dítě a jeho maminka, která je v nemocnici na operaci,“ řekl v Kataru. „Proti tomu se Franck postavil, bránil se, chránil rodinu. K tomu má všechna práva, v tom ho podporuji. Bohužel v jednom bodě totálně vykolejil.“

Ribéryho spoluhráčThomas Müller dodal: „Víme, že Franck je absolutně týmovým hráčem. A když se cítí napaden, jak se už často stalo, brání se za každou cenu…“

Cvičení s whisky

Jak se dát do hovoru s muži a při tom dokonce mluvit o Bohu a světu, na to přišel 53letý francký katolický farář Thomas Eschenbacher, milovník whisky, při jednom večírku u skleničky s přáteli. Pozval tedy chlapy na 11. leden do Hammelburgu (okr. Bad Kissingen) na takzvané exercicie u whisky, duchovní cvičení za účelem dojít prostřednictvím ztišení, meditace a modliteb k prohloubení duchovního života jedince (Wikipedie). Sklidil velký ohlas, akce pro třicet účastníků byla okamžitě „vyprodána“.

PNP poznamenává, že exercicie byly dosud úspěšné v klášterech u malých skupin, doprovázené například několikadenním mlčením nebo túrami. Zda je to možné i u whisky, neví ani Eschenbacher – může to prý být i „průšvih“, ale „člověk žije rizikem“… V Dolním Francku je znám svými „kreativními cestami k víře a Bohu“ - léta vedl bohoslužby účastníků karnevalu ve Würzburgu a organizoval třeba fotbalovou pouť k postupu FC Norimberk.

Magnus Lux, mluvčí hnutí laiků „My jsme církev“, míní, že se to má vyzkoušet – ještě to tu nebylo. Vadí mu jen, že zváni jsou (zatím) jen muži, a Eschenbacher oponuje, že církev má podle jeho názoru příliš málo nabídek, jak muže oslovit.

V Hammelburgu budou rozlévat jednu regionální a čtyři skotské whisky. Impulsy k zamýšlení chce svolavatel podávat citáty Bible. Jeden z destilátů má být ochutnáván mlčky – farář je přesvědčen, že dumání nad whisky povede k rozmýšlení o životě vůbec. Dobrá whisky je stará deset až patnáct let. Pak je nad ní možnost se ptát, kde jsem já sám byl před dvanácti roky… Přispívá tak k přibrzdění překotného běhu života.

Sudaři zase v kole

Na Tři krále odpoledne vyrukovali na mnichovské Mariánské náměstí členové spolku sudařů hlavního města k cechovnímu tanci v historických krojích. Koná se každých sedm let. „S více než 500 let starou tradicí účastníci připomínají legendu, podle které jejich kolegové z cechu v době moru se jako první zase odvážili na ulice a tančili, aby tak dodali zastrašeným spoluobčanům odvahu,“ píše list. První akce se konala údajně v roce 1517, první písemné podklady o tanci jsou ale až z roku 1702. Tradice se rozšířila i mimo Mnichov. Také letos jsou až do masopustního úterý 5. března naplánovány stovky vystoupení.

Sněhulácké „vtípky“

Strojvedoucí rakouského vlaku ohlásil v noci na sobotu železniční nehodu v oblasti Leondingu - u trati zahlédl osobu v bílém kabátě a pak uslyšel tupou ránu. Hlídky na místě našly velkou hromadu sněhu a zelenou vestu. Policie uzavřela, že si někdo „zažertoval“ a na koleje postavil oblečeného sněhuláka. Postava v kabátě, kterou strojvedoucí uviděl, byl zřejmě onen vtipálek, který koleje těsně před srážkou opustil…

Občan z hornofranckého Thiersheimu zase objevil po ránu ve své zahradě sněhuláka s nožem v ruce a cítil se natolik ohrožen, že vyrozuměl policii a podal trestní oznámení pro porušování domovní svobody a vyhrožování…