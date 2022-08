Média spekulují o pozadí činu - chtěla podezřelá s mužem z Kosova zmizet a přijmout novou identitu? To policie teprve vyšetřuje, stejně jako v jakém vztahu obvinění jsou a v jakém poměru byli k oběti. Otázkou je i role jejích jessidských rodičů, kteří žijí v Mnichově a údajně chtěli dceru navštívit, protože prý byla ve při s manželem. V Ingolstadtu našli její auto, údajně náhodně. Listu DK otec řekl, že ve městě si chtěla jen vyzvednout poštu.

Bavorská krimizáhada…

Za nedostatečnou péči matku nepotrestali

Protože se dostatečně nestarala o těžce nemocnou a ležící dceru, která na následky "nepéče" zemřela, stíhali ve Vídni 81letou matku.

Dosud netrestanou důchodkyni soud obžaloby zprostil. "Nic jste neudělala špatně," řekl předseda senátu. Uzavřeli, že dcera dlouhé roky trpící roztroušenou sklerózou byla až do své smrti při rozumu a omezena jen fyzicky. "Vědomě se rozhodla nenechat se ošetřovat a zemřít doma. To je třeba podle rakouského práva akceptovat." Matka se žádného trestného jednání nedopustila. "Soudce se obžalované dokonce omluvil za to, že ji vystavili tomuto soudní jednání," napsal Volksblatt. Státní zástupce už během dokazování stáhl obžalobu a rozhodnutí akceptoval.

Senior si zajel do Himalájí

Heinz Gillig (57) z Dingolfingu, vášnivý biker, si vyjel od 1. do 14. srpna do Himaláji, píše Donaukurier. Na privátním snímku je na Chang La, údajně nejvyšším pasu dosažitelném dopravním prostředkem.

Už příprava byla náročná, od obstarávání léků na akutní výškovou nemoc v prostředí, kde není snadná lékařská pomoc, ani signál pro mobily. Cestu začal letem přes Dillí do Lehu v indickém spolkovém státě Ladakh, kde letadlo přistálo ve výšce 3256 metrů. Dva dny si zvykal na posun času - a na nový motockl, indický Royal Enfield Himalayan.

Pak vyrazili ve skupině osmi jezdců a lokálního průvodce, který měl požadovaná povolení pro průjezdy průsmyků. "Bez něho by nikdo neujel ani metr," popisuje. "Protože trasy jsou v pohraničí atomových mocností Indie, Pákistánu a Číny, je tam situace extrémně napjatá a ježdění dovoleno jen s Inner Line Permit."

Od sousedů: Rychleji přibývá přistěhovalých

Silnice jsou ve velmi špatném stavu. K tomu se v zatáčkách vynořují posvátné krávy, a v zemi platí jízda vlevo - země byla do roku 1947 anglickou kolonií. Pro Gillinga byl zážitkem jízdní styl domorodců, kterému bylo třeba se přizpůsobit. Platí tu právo silnějšího, po kontrolách policií není ani stopy. Betonové sloupy prosí řidiče, aby dodržovali dopravní předpisy… Trasa vede téměř celá ve výšce přes 3500 metrů a skoro denně vystupuje do pasů 4000 až 5360 metrů.

Nejvýš přenocoval na Pangong See, ležícím napůl v Indii a napůl v Číně, ve výšce 4238 metrů. Po etapě vedoucí blátivou šotolinou a předlouhými průjezdy vodou…

Pak přišly na řadu nejvyšší průjezdné pasy na světě, "Khardung La" a "Chang La", každý ve výšce asi 5360 metrů. Khardung La platí podle Gilliga za Mount Everest motorkářů. Horská nemoc se mu vyhnula, ale motorce notně ubylo výkonu. Vrátil se do plného objemu až cestou zpátky.

Doma teď vychutnává, že tu většina řidičů daleko víc dodržuje dopravní předpisy…

Američanky přes Prahu do Bavor

Debby Borovayová (54) a Deanne Wengerová (60), přítelkyně z Los Angeles, přiletěly do Prahy a přestoupily na výletní podunajskou loď společnosti Uniworld S. S. Beatrice, plavící se do Vilshofenu.

Deníku PNP uvedly, že jsou židovského původu a v Evropě se chtěly naučit víc z historie svého národa. V Praze si prohlédly památná místa a muzea a podobně chtěly poznat i bavorská města. Protože loď přistála ve Vilshofenu, začaly právě tam - na snímku PNP jsou před květinami v Donaugasse. Chtěly zachytit co nejvíc dojmů. "Doma máme příliš málo malých měst. Každá fotka se uplatní," řekla Debby (vpravo).

Pivař chce být prezidentem

Šéf rakouské strany piva Dominik Wlazny, lépe známý jako Marco Pogo, muzikant, lékař a kabaretiér, odevzdal v pátek volebnímu úřadu jako první 6000 prohlášení o podpoře jeho kandidatury na prezidenta. Překvapilo to prý i jeho - prohlášení mohou být sbírána až od 9. srpna. Kandidaturu bral údajně od začátku vážně, teď vezme vážně i zodpovědnost z toho plynoucí. Jeho potenciální soupeři mají čas do 2. září. "Kromě 6000 podpisů musí kandidát zaplatit 3600 eur jako zálohu na tisk kandidátních listin," napsal Volksblatt.

Od sousedů: Dostaveníčko veteránů při rallye

Ztratil a našel medaili

Dva dny byla zlatá medaile chorvatského koulaře Filipa Mihaljeviče z ME zmizelá, napsal DK. Jestli ji vrhač ztratil, nebo mu ji někdo ukradl, není jasné. Nyní se znovu objevila na mnichovském letišti. "28letý mistr Evropy odletěl z Mnichova ve středu do vlasti, kde ztrátu trofeje zjistil. Alarmovaná policie letiště prohledala a prozkoumala videozáznamy. V pátek večer medaili našel zaměstnanec Lufthansy - kde přesně, nemohl mluvčí společnosti říci," uvedl list.

Květináři o titul mistra SRN

Tento víkend bojuje v Berlíně devět floristek a floristů pod mottem Svoboda o titul německého mistra, píše DK. Jejich vazby bude hodnotit pět porotců.

DK představuje jednu z účastnic, Thi Phuong Nhung Nguyen (36). Na přípravu své květinářství v Berlíně-Charlottenburgu o 50 čtverečních metrech na pár dnů uzavřela. Vázání a úpravu květin trénuje od minulého týdne. "Člověk se musí na své květiny spolehnout," tlumočí starou moudrost.

Květinářkou je od roku 2014. Rodiče, kteří své květinářství provozují nedaleko jejího, vlastně chtěli, aby dělala něco jiného, protože je alergická na trávy, ale říká, že s tím se musí žít…

O vítězství v mistrovství jí prý nejde, je šťastná, že se může zúčastnit. Do soutěže půjde s dahliemi, slaměnkami a kmíny, ale i "trumpetami" nebo muškáty z vlastní zahrady. Poveze jich tolik, že potřebuje větší transporter. "Na jednu kytici je třeba alespoň sto květin," tvrdí. Jen za základ už vydala přes 1500 eur…

Tři ze čtyř úloh si účastníci mohli připravit, čtvrtá bude překvapení - 30 minut dostanou floristé na přípravu, hodinu na samotnou práci.

Od sousedů: Postavil si motor ze dřeva