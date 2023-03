Bavorsko zvýší svou finanční podporu zemskému svazu Sintů a Romů, napsal Donaukurier (DK). K 80. výročí deportace této bavorské menšiny podepsali premiér Markus Söder (CSU) a šéf zemského svazu Erich Schneeberger nové znění smlouvy z roku 2018, podepsané tehdejším předsedou vlády Horstem Seehoferem. Nová úprava předpokládá rozšíření spolupráce a zvýšení roční finanční podpory svazu ze 434 700 eur na 662 300 eur.

Eurobankovky (ilustrační snímek) | Foto: Shutterstock

"Osmdesát let po hrůzných deportacích stavíme nový symbol naděje. Sinti a Romové jsou součástí bavorské rodiny. Těší se naším plným ohodnocením a naší zvláštní ochranou," řekl Söder. "Zřizujeme monitorační místo k dokumentaci protiromských případů a zůstáváme ve stálém dialogu."

Obzvláštní význam takového monitoringu vyzdvihl také Schneeberger jako významný příspěvek k potlačování "anticikánismu". "Tím je podle Dokumentačního a kulturního centra německých Sintů a Romů rozuměna specifická forma rasismu mířícího proti skupinám, které jsou brány a stigmatizovány jako tzv. Cikáni," uvádí DK. V Bavorsku podle něj žije asi 12 000 Sintů a Romů.

Čí bude kocour? Rozhodovat musí soud

Kocour Felix ze Štýrska zaměstnal i Nejvyšší soud ve Vídni, píše DK. Tajně si domácí zvíře odnesla při odchodu z domácnosti panička a věc se dostala k soudům.

První stupeň Felixe přisoudil manželovi a odůvodnil to tím, že ten vykonal na zpočátku "sociálně nápadném" jedinci "výchovnou práci" a hrál si s ním.

Žena, která kocoura tak nějak krmila, se odvolala a druhá instance věc vrátila první k vyjasnění, "ke kterému z obou vlastníků má kocour silnější emoční vazbu".

Byl promočený a rozcuchaný. Němečtí policisté dopadli u hranic českého vraha

Proti tomu se dovolal páníček a věc se dostala k nejvyššímu soudu. Ten dal mužovi za pravdu. Předeslal, že domácí zvířata je při porozvodovém dělení majetku třeba brát jako věci. Na rozdíl od odvolacího soudu podle něj nezáleží na tom, k jakému partnerovi má zvíře užší vztah.

To rozzlobilo ochránce zvířat. "Zvíře už není pro civilní právo věc," řekla Madeleine Petrovicová z rakouské organizace ochrany zvířat. "Ochrana zvířat má v dnešní společnosti tak vysoké postavení, že soudy nemohou opomenout etickou stránku této ochrany. Je proto nutné, aby se tento vývoj prosadil i do nejvyšší úrovně práva a byl tam podpořen. Ochrana zvířat je od roku 2013 stanovena v ústavě jako státní cíl. Odůvodnění rozhodnutí nejvyššího soudu mu odporuje," uvedla Petrovicová.

Řezala manžela odlamovacím nožem

V Riedu v Innkreisu začali v pátek soudit 32letou ženu. Je obviněna z toho, že antidepresivy míchanými do jídla "unavila" exmanžela a když usnul, řezala ho odlamovacím nožem do krku.

Obhájce tvrdí, že obžalovaná je nevinná, svým "přiznáním" prý jen chtěla chránit pachatelku, její 13letou dceru. Ta v noci na 3. srpna slyšela hádku rodičů a když našla zraněného otce, zavolala záchranku. Přivolaná policie při příjezdu viděla matku poskytovat zraněnému první pomoc.

Podle obžaloby přiznala, že čin spáchala z nahromaděné zloby a hněvu z dlouholetých problémů v manželství.

"Obviněná, rozená Češka, už několik týdnů před činem přidávala mužovi do jídla léky, které brala proti depresím. Oficiálně se rozvedli v září 2021 a muž se odstěhoval. Po několika měsících se vrátil, protože žena se neviděla být psychicky schopna sama vychovávat čtyři jejich společné děti a k tomu chodit do práce, uvedla ve své výpovědi.

Stavba obchvatu Lišova jede. Napojí se na něj nová silnice do Třeboně

Večer v den činu přidala tablety mužovi do guláše, on usnul na gauči a pak odešel do postele. V jeho krevní zkoušce byly stopy medikamentu později nalezeny.

Předtím předchozí den líčila svému 15letému synovci, kterého vyzvedla z Čech, jak její muž fyzicky napadá nejen ji, ale bije i dceru… Večer v den činu kolem 21.30 zavolala svému příteli, že se s mužem pohádali a on silně krvácí na krku. Volaný jí řekl, aby zavolala záchranku. Tu ale vyrozuměla až její dcera o dvě hodiny později, a o pomoc zavolal i raněný sám, s řeznou ranou dlouhou 18 centimetrů na krku. Rozhodnutí má soud vynést 14. března.