Vídeňský dopravní podnik proto váží možnost využít cestující v tramvajích jako kurýry k převozu zásilek. Pilotní provoz by mohl proběhnout od jara 2022, informoval náš web Martin Landa z kanceláře Eurocommu Praha.

Pravidelné cesty pasažérů zanalyzuje aplikace a pošta by je využila k přepravě balíčků podél těchto cest. Cílové úložné boxy u zastávek by se daly otevřít a uzavřít pomocí QR kódů. Studie proveditelnosti poběží do března příštího roku. Dopravní podnik Wiener Linien chce ještě předtím zjistit, zda a za jakých podmínek by cestující byli ochotni balíčky na cestách převážet. Jak řekla ředitelka firmy Alexandra Reinaglová, online dotazník zpřístupní na dva měsíce na https://de.research.net/r/kep-train-umfrage. Foto: Deník/Wiener Linien/Manfred Helmer

Nena "pod cenzurou"

Popová zpěvačka Nena v červenci v Berlíně vyzývala návštěvníky svého koncertu k porušování protikoronavirových předpisů - měli nedbat nařízení o odstupech a přijít pod pódium. "Nechávám to na vaší odpovědnosti," řekla. Přes snahu pořádkové služby se tam shlukly spousty lidí a koncert byl před přídavky ukončen.

19. srpna měla vystoupit v Tüßlingu (okr. Altötting), ale pořádající společnost CoFo couvla. V pondělí oznámila, "že Nena očividně podporuje určité ideologie, které v posledních týdnech přinášely stále víc negativních titulků". Nena na sebe upozorňovala opakovaně ostrou kritikou protikoronových opatření. CoFo nakonec koncert "back2live - der VR Musiksommer" odřekla. "Chceme našimi koncerty šířit radost a pozitivní náladu," řekl šéf společnosti Oliver Forster. "To šlo teď vzhledem k poslednímu vývoji těžko, proto je tento krok nutný."

Stejného názoru jsou i hraběnka von Pfuel a Wolfgang Altmüller, představitelé hlavního sponzora: "Rádi nabízíme každým rokem kulturní pestrou scénu, ale politickým jevištěm být nemá, u nás jde o muziku a živé zážitky, nechceme připustit žádné negativní smýšlení." Už zakoupené vstupenky se vracejí v místech prodeje.

Houby na výstavě

Četnost hub Šumavy je obrovská. Mnoho známých a neznámých exemplářů bude ve velkém představeno 21. a 22. srpna v Železné Rudě, píše PNP.

Národní park Bavorský les a obec tu v Arberlandhalle uspořádají výstavu "Houby bez hranic". Experti z Německa a Česka předvedou nejrozšířenější jedlé i jedovaté houby regionu včetně regionálních zvláštností. Návštěvníkům nabídnou také odborné rady. Výstavu doprovodí kreativní akce s houbami a výstava plakátů. Otevřena bude 21. srpna v 11 hodin, v neděli od 10 hodin a oba dny bude otevřena do 17 hodin. Vstupné se nevybírá. Foto: Deník/PNP/Peter Karasch/NPBW