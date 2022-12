Dva roky předtím, než poprvé odjel do Bulharska, se chtěl připojit k herci a filantropovi Karlheinzu Böhmovi v Etiopii. "Stál jsem v cestovce, abych si zapykal letenku," vzpomíná. Pak ho odvaha opustila a v Pregartenu hledal "správný projekt v božích rukách". Přečetl si zprávu o postižených dětech v Bulharsku a "byl doma". Jedna podpůrná organizace mu poslala přehled dětských domovů, v němž byla i škola pro děti s "lehkým postižením", které spočívalo v tom, že byli Romové. Rok a půl si dopisoval s vedoucí domova a pak ze dne na den vyrazil do Bulharska. Půjčil si od šéfa firemní bus ("Ten teď přece nepotřebuješ, když si řidič bere dovolenou…"), vyzdvihl ze svého konta 25 000 šilinků a informoval kamarády, že mají 24 hodin na pomoc při nakládání darů do vozidla. A vyjel bez podrobnějších informací do Dupnice.

Od sousedů: Dobrovolník, který rád slouží

Tam a v okolí dnes provozuje tři secondhandy, statek naděje, kde se Romové učí společně pěstovat a zpracovávat ovoce a zeleninu pro vlastní potřebu, vede integrační třídu, organizuje letní tábory, umožňuje operace, pomáhá při výstavbě kláštera s dětským domovem, plánuje veřejné lázně - a dává tak lidem v místě naději, práci a útulek. Před patnácti lety bylo v jejich domově 144 dětí. Dnes jich podporují tisíc.

Ročně nechává až 60 kontejnerů zboží vypravit do Bulharska - od starého nábytku přes oděvy po prací prostředky, a především potraviny od rakouských dárců. Díky tomu mohou například každého žáka integrační třídy, který měsíc neměl neomluvenou hodinu, obdarovat balíčkem s jídlem. "Tak nemusejí pracovat, ani žebrat," říká.

Freistadtské noviny tips.at napsaly o sociálním nasazení dobrovolníků u Langthalera. Sestřenice Maria a Michaela Leitnerovy z Alberndorfu a Kefermarktu chtěly poznat novou zemi a udělat něco dobrého. "Pomohly jsme třeba renovovat střechu rodině, jejíž otec přišel o nohu, jinému muži s obrnou jsme vymalovaly," říká Maria. Staraly se o děti, pomáhaly při pracích na zahradě, při údržbě a úklidu kláštera Smočevo, který má sloužit jako pracovní místo a obytné zařízení traumatizovaných dětí, dělaly, co bylo momentálně třeba…

"Sláva" Haralda Langthalera neobešla ani náš Deník, který o něm napsal v roce 2014. A letos se na Vánoce opět objevil doma v Rakousku, aby pro "své" děti" v Bulharsku zajistil další pomoc…

Na silvestra 1000 policistů ve službě navíc

Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner, spolkový ředitel policie Michael Takacs a zemské direkce rozhodly, že na silvestra bude nasazeno tisíc policistů navíc – včetně rychlých intervenčních skupin, psovodů a úředníků v civilu. Počítá se i s drony. Vedení přihlédlo i k událostem kolem letošního halloweenu v Linci.

Přestávají stavět

Bavorské společnosti vyškrtly z plánů na příští rok kvůli vysokým nákladům a nejisté podpoře stavby 2000 bytů, skoro pětiny z plánovaných na nadcházející dva roky. "K ledu" je uloženo také 1500 modernizací. Investice chce redukovat 41 % dotázaných podniků.

Rok světových rekordů

Jak napsal Donaukurier, německá alternativa Guinnessovy knihy certifikovala letos rekordních 90 světových rekordů vytvořených Němci. Loni jich bylo "jen" 80… Tak se jich v tomto roce dvacet nacpalo do trabanta, upekli 1022 metrů dlouhou vánoční štolu, v Hamburku otevřel chlap loktem za minutu 113 plechovek piva, v Dolním Sasku přehodili pneumatiku u traktoru za 3.16 minuty, bubeník z Kielu za minutu "protočil" paličky prsty 105krát… Zapsali bývalou obrannou věž v Gau-Weinheimu se sklonem 5,4277 stupně jako nejšikmější na světě, atd.

Pilní byli i Rakušané. Jejich institut letos stvrdil 64 rekordů: 432 párů tančilo ve Štýrském Hradci valčík v dirndlech a kožených kalhotách, v Burgenlandsku narostla jahoda 113 mm dlouhá a 81 mm široká, certifikát nejstarších ještě existujících novin na světě byl vystaven Wiener Zeitungu (vyšel poprvé 1703 jako „Wiennerisches Diarium“), Martin Trimmel z Burgenlandu uběhl za dvanáct hodin 68,5 kilometru na běžícím pásu pozpátku… Jako nejstarší výškový dům byla uznána hvězdárna kláštera Kremsmünster (49 m), jako nejrozlehlejší historický vinný sklep podzemí pod dolnorakouským Retzem dlouhé celkem 20 kilometrů…

Od sousedů: Muži tělem na stavbě projela více než metrová tyč. Přežil

Kurátor přehledu Herbert König nevidí svou knihu jako konkurenci Guinnessů, ale jako jednodušší a levnější variantu zápisu výkonů z německého jazykového prostoru. V Londýně požadují za certifikaci až 15 000 liber, zmínění výkonu v Guinnessově knize stojí až milion liber… Ne každý návrh ale König uzná - asi 30 % návrhů musí odmítnout…

Nejoblíbenějším jeho rekordem je výkon hasiče Christiana Brucknera (41) z Dolních Rakous, který z nejnižšího bodu země, z Apetlonu (114 m) na Neusiedler See, loni koncem června dorazil na vrchol Großglockneru (3798 m) za 36 hodin. Zdolal plaváním 3,3 km, na kole 422 km s 5000 metry převýšení šesti spolkovými zeměmi a během (lezením) posledních 13 km na vrchol… Spotřeboval při tom asi 20 000 kalorií. (www.christianbruckner.at)

Zachráněná svatba

70letá paní našla ráno na Štědrý den na ulici v Lübecku pečlivě zabalenou krabičku se dvěma prsteny a ohlásila to na policii. Svou zvědavostí zachránila svatbu. Balíček ztratil krátce předtím nastávající novomanžel, nejspíš mu vypadl z kočárku. Když zavolala nálezkyně policii, už byl na cestě shánět náhradu. Služba je zkontaktovala, muž si mohl prsteny vyzvednout a večer slavnostní nabídku manželství uspořádat. "Zda byla stará paní na svatbu pozvána, není známo," řekl mluvčí.

Rekordně vánoční pošty

44 dobrovolných spolupracovníků mikulášského poštovního úřadu St. Nikolaus v sárské obci Großrosseln odpovědělo letos na rekodních 31 636 dopisů od dětí z 52 zemí. Bylo to o 925 psaní víc než loni. Na 90 % jich došlo z Německa. Dále to bylo 562 z Tchajwanu, 426 z Francie a 281 z Číny. Letos poprvé dostali listy z Bosny a Hercegoviny a z Gruzie. Odpovědi byly letos poprvé překládány do ukrajinštiny.

Do důchodu později

Rakousko zdvihá hranici penzijního věku žen. První jsou na řadě od 1. ledna 2014 ženy narozené v prvním pololetí 1964. Nepůjdou do regulérní penze v 60 letech, ale až v 60,5. Ženy narozené ve druhém pololetí 1964 půjdou v 61 letech a obdobně se zvyšuje penzijní věk po půlročních krocích. Ty narozené po 30. červnu 1968 půjdou do důchodu stejně jako muži, tedy v 65 letech.

Kočka v bubnu pračky…

Hasiči z Bad Griesbachu (okr. Pasov) na Štěpána osvobozovali kočku z bubnu pračky. Ten den si chtěl místní občan vyprat prádlo. Při plnění přístroje si nevšiml, že mu do něj potají vlezla kočka. Když ji v bytě nemohl najít, napadla ho myšlenka hledat ji i v běžící pračce - a viděl, jak se točí s bubnem! Vytáhl zástrčku, což byla chyba - kočičí praní sice bylo okamžitě ukončeno, ale zabezpečovací systém pračku zastavil kompletně.

Od sousedů: Němečtí horští myslivci cvičí na Slovensku pod českým vedením

Přes hodinu se pokoušel do ní dostat, pak to vzdal a zavolal hasiče. Ti přístroj otevřeli během několika minut a kočku vysvobodili. "Trochu vylekaná byla, ale nezraněná a zdravá," řekl velitel zásahu Daniel Hubersberger. "A pravděpodobně byla přešťastná, když jsme zase byli pryč…"