V létě 2015 ve Fallúdži měla přihlížet, jak byla pětiletá jezídská dívka vystavena žhavému slunci a bez vody, a posléze zemřela. Její manžel ji měl přivázat ke mřížím okna za to, že se pomočila na lůžku. Proti jeho jednání byla W. údajně bezmocná a děvče nemohla odvázat. Al J. byl v květnu 2019 zatčen v Řecku a v říjnu vydán do Německa, kde je od loňského dubna souzen ve Frankfurtu.

Jennifer W. se vrátila do Německa. Vyšetřování proti ní údajně odstartovalo, když o činu vyprávěla v odposlouchávaném autě skrytému vyšetřovateli při pokusu znovu se do Iráku vrátit. V Bavorsku byla zatčena a následně vypátrali i matku zemřelého děvčátka.

Nyní Vrchní zemský soud vynesl rozsudek nad Jennifer W. - deset let vězení za účast na teroristickém spolčení v cizině, za pomoc k pokusu vraždy, za pokus o válečný zločin a za zločin proti lidskosti, za zotročení s následkem smrti, píše Donaukurier (DK). Státní zástupce navrhoval doživotí.

Soud uzavřel, že obžalovaná nečinně trýznivé smrti dítěte přihlížela. "Musela od začátku počítat s tím, že se v poledním žáru svázané dítě ocitá v bezpečí smrti," řekl předseda senátu. "Obžalované byly nelidské cíle a činy IS známy, když cestovala do Iráku, aby se k této organizaci připojila." W. s manželem vykořisťovali matku zemřelé jako domácí otrokyni, k čemuž obžalovaná muže často vybízela. V kritické situaci neučinila nic, aby holčičce pomohla, ačkoliv podle senátu tak udělat mohla. Soud byl také přesvědčen, že Jennifer W. hrozila matce děvčátka, že ji zastřelí, když nepřestane plakat, píše list. Matka proces sledovala jako svědkyně a vedlejší žalobkyně.

Obhájce obžalované označil rozsudek za jejich vítězství. Jeho dosud netrestaná mandantka by teoreticky mohla být z vězení propuštěna po dvou třetinách sankce, tři roky a čtyři měsíce už si odseděla ve vazbě. Žalobce byl také spokojen s tím, že obžalovaná byla uznána za čin osobně trestněprávně odpovědnou.

"Sváteční" očkování u prezidenta

Rakousko oslavilo v úterý 26. října svůj státní svátek, napsal Volksblatt. Kvůli koroně jsou slavnosti okleštěné, ale zato přenášené online na nationalfeiertag21.at a v ORF včetně přehlídky bundesheeru. "Otevřen bude Hofburg jako sídlo prezidenta, v jehož prostorách se budou moci lidé nechat očkovat proti covidu, a poté si prohlédnout prezidnetské kanceláře," píše list.

Nájem - metr 10,50 eura

"Protože Linec má kolem 65 procent obecně prospěšných bytů, jsou tu nájmy jedny z nejnižších v hlavních městech - průměrně 10,50 eura za metr čtvereční," uvádějí OÖN. 70metrový byt stojí v průměru 706 eur za měsíc. Ve Štýrském Hradci je to 862 eur, v Salcburku 1140, v Innsbrucku 1329 eur. Nájem podporovaných starých bytů v Linci je kolem sedmi eur včetně provozních nákladů, nových 8,30 až 9 eur.

35 let hledají vraha

Rakouští kriminalisté znovu otevřeli případ vraždy 17leté dívky z Vöcklabrucku z roku 1986, píší OÖN. Tehdy 12. listopadu odešla v 6.40 z domova na autobus do práce, ale nenastoupila - na cestě k zastávce dlouhé asi 200 metrů zmizela. Deset dní nato byla její částečně svlečená mrtvola nalazena zabalená do plastikové plachty na mělčině Mondsee. Podle znalců byla asi dvě hodiny po zmizení uškrcena, na místo nálezu ale mohla být dopravena až tři dny po vraždě z nějakého chladného "meziskladu". Na plachtě byly stopy sena. Rozsáhlé pátrání relevantní stopu po pachateli nepřineslo. Od té doby nově vyvinuté metody našly pod nehtem oběti "do určité míry vyhodnotilný materiál DNA", ale srovnání by bylo možné jen s pachatelem, a toho policie nemá. Letos na jaře zřídila zemská kriminálka zvláštní skupinu, která věc znovu probírá podle nových vyšetřovacích metod.

Noční drama za humny

V noci na úterý kolem 01.30 hodiny došlo k pokusu vraždy v Mittertreflingu v okrese Urfahr-venkov, píší OÖN. 23letý muž se pokoušel v rodinném domě 21letou přítelkyni usmrtit 30-40 ranami nožem do zad. Zachránila se skokem z prvního patra na přístřešek a přivolaní sousedé jí poskytli pomoc. Zavolali také policii. Podle policie je mimo nebezpečí. Mladík následně zapálil dům, utekl a skočil pod přijíždějící hasičské auto. Utrpěl smrtelná zranění, kterým na místě podlehl.

Vozte s sebou fake-moč!

To je nápad od sousedů. Jak napsaly OÖN, 50letý řidič z okresu Linec-venkov jevil při rutinní kontrole v Linci jednoznačně symptomy ovlivnění návykovou látkou. "Protože dobrovolný test na moč byl negativní, podrobili ho policisté ještě předběžným testem na sliny, a ty byly pozitivní na dvě látky. Během dalšího úředního jednání vyhledal muž v blízkosti nádobu na odpadky, aby do ní odhodil bílý plastový sáček, který s sebou vezl ve spodním prádle. Obsahoval tzv. ,fake-moč´, jak doznal. Přiznal i to, že předtím konzumoval marihuanu. Po novém testu na moč, který už byl pozitivní, odmítl zkoušku u lékaře. Sebrali mu řidičák a byl oznámen mj. pro falšování důkazu," píše list.

Obrovský požár lesa

V úterý se rozhořel obrovský lesní požár v Hirschwangu v obci Reichenau an der Rax (okr. Neunkirchen). Zuřil na ploše 115 hektarů a podle mluvčího zemského velitelství hasičů byl největší v historii Rakouska. Problematické pro jednotky byly strmý terén a vítr. Hořet začalo už v pondělí a oheň se extrémně rychle šířil, během deseti hodin z pěti na více než 100 hektarů. Z kolmých skalních stěn se stále odlamovaly kameny, jeden ze zraněných hasičů musel být převezen do nemocnice. Bylo nebezpečí, že se oheň rozšíří na Rax, proto služba hlídkovala proti možným jiskrám. Zasahovalo 300 hasičů 23 jednotek. V úterý dopoledne pomáhaly dva vrtulníky armády a čtyři ministerstva vnitra. Po poledni vojsko vyslalo další dvě helikoptéry přímo z přehlídky na Heldenplatzu ve Vídni.