V Los Angeles si vzal na své 93. narozeniny o 30 let mladší Ancu Faurovou, doktorku chemie v Pittsburghu a aktuálně viceprezidentku firmy Buzz Aldrin Ventures. Jejich fotky si do soboty prohlédlo skoro 26 milionů uživatelů twitteru.

Drahá práce s veřejností

Úřad rakouské vlády vydává měsíčně kolem 450 000 eur na práci s veřejností, napsal Volksblatt. Loni to zaměstnalo 97 lidí, 84,5 % ekvivalentů pracujících na plný úvazek. K tomu bylo ještě sedm tiskových mluvčích. Letos přibudou další, takže měsíční výdaje stoupnou průměrně na 450 650 eur.

Od sousedů: Půlku šatstva Rakušané nenosí

"Podle mluvčího kancléřství Daniela Kosaka ne všichni zaměstnanci jsou činní v politické komunikaci, ale patří sem i občanský servis a péče o oficiální kanály sociálních médií," napsal list.

Všichni policisté budou mít kamery

Rakouská policie bude do roku 2024 celoplošně vyzbrojena osobními kamerami. Aktuálně jich je 375, přibude jich 3500 až 4000.

Hořela osamělá lokomotiva

Hořící lokomotiva projela okresem Berchtesgaden-venkov. Její samovolná jízda z Mnichova po lehce klesající koleji byla oznámena v noci na pátek. Ke zraněním nedošlo, cestující nevezla, napsal DK. Zaměstnanci dráhy "potulný" vlak nasměrovali vyhýbkami na odstavnou kolej východně od nádraží Freilassing. Tam byl zarážkou přibrzděn, posléze zastaven a uhašen.

Policie ČR stíhala přes hranice

V neděli večer stíhala policie ČR přes hranice od Weigetschlagu do Mühlviertlu osobní auto s rakouskými značkami, protože více pokusů o jeho zastavení kvůli nepřiměřené rychlosti řidič ignoroval, napsaly OÖN.

Ujížděl policistům přes hranice. Havaroval, dal se na útěk a skočil do rybníka

V Bad Leonfeldenu prchající sjel ze silnice, jel 200 metrů po louce a zůstal stát v zahradě. Vyskočil z auta a utíkal. Českým policistům přišla na pomoc rakouská hlídka s psovodem, která se náhodou vyskytla v místě. Prchající 30letý muž z Pongau spadl do zamrzlého rybníka, sám z něj vylezl a schoval se u chatky, kde byl policisty zadržen. Neměl řidičák a po negativním alkotestu odmítl přezkoušení na drogy. Byl s lehkým zraněním dopraven do nemocnice a bude stíhán, píše list.

O víkendu se "srazí" sloni

Německý spolkový svaz motocyklistů uspořádá o posledním lednovém víkendu 65. ročník tzv. setkání "slonů", silných motorek, v dolnobavorském Thurmansbangu (okr. Freyung-Grafenau). Po dvouleté přestávce kvůli koroně se sem sjedou motorkáři z celého Německa, ale také z Anglie, Francie, Itálie a tradičně z Česka. V místě budou stanovat, slavit a vést hodně odborných řečí, uvádí PNP. K rozdání jsou připraveny poháry, mj. za nejhezčí vlastní stavbu vozidla, pro nejstaršího účastníka a za nejdelší cestu.

Od sousedů: Patnáct let za pokus vraždy manželky

"Podle organizátorů je to nejstarší zimní setkání motorkářů na světě. První kemp byl v roce 1956 u Stuttgartu. Pojem ,setkání slonů´ se odvinul od motocyklu Zündapp KS 601. Model se sajdkárou z padesátých let byl obzvlášť silný," uvádí PNP.

Mladiství zavraždili lékaře…

Asi před rokem našla policie v Mistelbachu u Bayreuthu manželský pár lékařů (51 a 47 let) probodnutých v noci na 9. leden ve spánku. Zanechali za sebou čtyři děti. Před soudem za to stanuli jejich 17letá dcera a její 19letý přítel, napsal Donaukurier. Zemský soud v Bayreuthu za tyto dvě vraždy poslal mladíka na 13,5 roku, dceru usmrcených na devět a půl roku do vězení.

Chlapec se několik hodin po činu přihlásil na policii, účast jeho partnerky vykrystalizovala při vyšetřování. Proces začal loni v říjnu. Vzhledem k věku obžalovaných a jejich psychickému stavu byla vyloučena účast veřejnosti. Dokazování bylo vedeno za zavřenými dveřmi.