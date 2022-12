Daniel Froschauer z představenstva tělesa zmínil, že pracují i s vynikajícími dirigentkami, jako s Němkou Joanou Mallwitzovou na třech posledních ročnících Salcburského festivalu. K novoročním koncertům zvou ale jen dirigenty, kteří s nimi spolupracují nejméně deset let. Tyto koncerty jsou "enormní výzvou" jak pro muzikany, tak pro dirigenty, řekl.

Ke společné účasti Sängerknaben a dívčího sboru řekl tento bývalý člen chlapeckého tělesa zpěváčků, že je "neuvěřitelně důležitým" signálem. "Knaben" oslaví v příštím roce 525. jubileum, sbor dívek byl založen až v roce 2004.

Děti budou zpívat Francouzskou polku «Heiterer Muth» od Josefa Strausse. Program je takřka celý věnován Josefovi a Eduardovi, bratrům Johanna Strausse.

Bezdomovce kolega zapálil

34letý podnapilý bezdomovec 13. června spal před záchodky na nádraží Altona v Hamburku, protože tam bylo topení. Když na něm hořet bunda, probudil se teplem, svlékl zapálený pulovr a plameny uhasil pivem, uvedl jako svědek u soudu nad jeho 35letým kolegou obžalovaným z pokusu vraždy. Ten tehdy polil poškozeného hořlavinou a zapálil… Nezjištěný spolupachatel to natáčel na jeho mobil.

"Nebylo to tak zlé," vypověděl popálený jako svědek. Shořel mu jen ten svetr. Zahodil ho a šel pro něco k pití. S obžalovaným Polákem, závislým na alkoholu, který do zadržení 24. června žil také na ulici, se přátelil. Jako kumpáni se občas pohádali, ale nikdy se nepoprali. Vůbec prý nevěděl, že stojí v jeho věci před soudem.

Před svou výpovědí vypil asi dvacet "krátkých", tedy snad panáků. Při opouštění jednačky si podali s usmívajícím se obžalovaným ruku.

Ten asi měsíc před činem zapálil na stejném nádraží spacák jiného bezdomovce, který se na chvíli vzdálil. Když se vrátil, dal mu obžalovaný facku. Vyslechnut být nemohl, zemřel v útulku pro bezdomovce v Lübecku. Třetího muže bez domova praštil po hádce na Hlavním nádraží do obličeje pěstí. Soud ho nenašel.

Obžalovaný se na radu obhájce k žalobě nevyjadřoval.

Donutila Maďarku k prostituci

42letá žena, hledaná evropským zatykačem od 30. listopadu kvůli tomu, že měla s dalším podezřelým donutit maďarskou ženu k prostituci v Mnichově od srpna 2012 do listopadu 2022 a odevzdávat jim většinu příjmů. Hledaná byla zatčena pátrači hornorakouské kriminálky 7. prosince doma v Sierningu (okr. Steyr-venkov). Od 9. prosince je ve vydávací vazbě.

Královská vánoční pohlednice

Na letošní královské vánoční pohlednici jsou princ William s chotí Kate (oba 40) a jejich dětmi Georgem (9), Charlotte (7) a Louisem (4) na procházce před několika měsíci v hrabství Norfolk. Snímek Matta Porteouse, který už rodinu vícekrát portrétoval, převzal i Donaukurier s poznámkou, že se rodina i přes novou roli Williama jako britského následníka trůnu představuje "totálně uvolněně a sousedsky".

Královská rodina k Vánocům.Zdroj: Deník/Donaukurier

Jackpot nabobtnal

Jak oznámil Volksblatt, druhý šestinásobný jackpot rakouského lotta skončil jako jeho předchůdce v dubnu - nikdo nevyhrál (čísla byla 6, 19, 20, 22, 29 a 39). V neděli tak půjde o druhý letošní sedminásobný a třetí v 36leté historii tohoto sázení, obdobě naší sportky. První v listopadu 2018 skončil sólovou výhrou 14,9 milionu eur sázejícího z Waldviertlu, druhý, více než 9,8 milionu, vyhrál v dubnu Hornorakušan.

Uškrtil na smrt nemocnou manželku

Sedmiletý trest dostal od vídeňského zemského soudu 55letý dosud netrestaný muž za to, že letos 24. dubna uškrtil svou na smrt nemocnou ženu trpící rakovinou slinivky. Napadlo ho to, když se to ráno probudil vedle ženy v manželské posteli. "Chtěl jsem, aby to skončilo. Chtěl jsem, abychom se tam nahoře zase viděli," vypověděl obžalovaný v slzách.

Obhájkyně zdůraznila, že nešlo o racionální rozhodnutí, ale o explozi pocitů z mnohoměsíčního vypětí. Žalobkyně zdůraznila, že 55letá žena byla sice těžce nemocná, ale svůj život dosud nekončila, měla pořád naději, že nemoc ještě může porazit. Těšila se hlavně na návštěvu své dcery žijící v Salcburku s jejím prvním vnoučetem…

"Bylo to velmi dobré manželství, byla ženou mého života," líčil obžalovaný. Poznali se v práci a v roce 1991 se vzali. Rok nato se jim narodila dcera. Od léta 2021 manželka trpěla bolestmi břicha, ale koloskopie a gastroskopie neukázaly žádné život ohrožující onemocnění. Pak musela do nemocnice se žloutenkou a vyšetření krve odhalilo pokročilou rakovinu.

Manžel novou situaci nezvládal, onemocněl syndromem vyčerpání, spolucítil ženinu bolest. Pro ni byla paliativní chemoterapie hrůzná, její bolesti se staly brutálními.

Když se k dvoutýdenní návštěvě ohlásila jejich dcera s vnučkou, nedovedl si představit, jak by měl uspořádat život ve čtyřech ve dvojpokojovém bytě…

Po usmrcení manželky se pokusil o sebevraždu. Poslal 31leté dceři e-mail na rozloučenou a ta s ním pět minut telefonovala, pak byl hovor náhle přerušen a on se na druhé zavolání neohlásil. Dcera to oznámila záchranářům a policii, jejich otevření bytu zachránilo mužův život.

Rozsudek přijal, žalobkyně se nevyjádřila.

Uctili Hitlera

Dva Němci, kteří 20. dubna - v den narozenin Adolfa Hitlera - zapálili před jeho rodným domem v Braunau dvě hrobové svíce, před policií netajili své nacistické smýšlení. Proti obžalobě měli námitky, ale neuspěli. 6. února stanou 24letý a 68letý před zemským soudem v Riedu. V případě odsouzení jim hrozí deset až dvacet let, napsal Volksblatt.

Samotářem po toulkách světem

Sochař Peter Voglsperger (61) žije po mnoha cestách po světě osm let na deseti čtverečních metrech kousek od vesničky Kanau v bavorském lese (okr. Freyung), mezi Waldkirchenem a Grainetem, ve vlastnoručně postavené "skulptuře". Místo zásuvky má solární modul, místo vodovodního kohoutku dva prameny, píše PNP.

Místo našel v inzerátech. Jeho sochy byly čím dál větší, až si řekl, že udělá jednu, ve které může žít. Postavil ji na přívěsu traktoru a nic tady nepostrádá. "Čím jsem starší, tím potřebuji méně místa k bydlení, a o to větší životní prostor," říká.

Knihy a domácí potřeby uložil do regálů, místo u něho našly i postel, dvě židle a jeden stůl. Dvěma okny vidí do zahrady a na domek s koupelnou.

Samotář světoběžník.Zdroj: Deník/PNP

Hostům říká, že každý má řeč k vyjádření poctů. Sochař to dělá tím, že něčemu dá formu. Už jako malý si vyráběl hračky, vzpomínky z dětství z plastelíny a staniolu. Škola pro něho prý byla hrozná, dostával odpovědi na otázky, které nikdy nepoložil. Po osmé třídě se učil pekařem, ale práce se mu nelíbila. Udělal maturitu a šel na civilní službu do ubytovny mládeže u Mnichova. Za dva roky ho poprvé "zavolal svět".

Se dvěma dalšími civily odjel do Indie. "Dva a půl měsíce v zemi koření a kontrastů byly zajímavé, ale když sebou vezmeš přátele, neseš sebou svou minulost a nejsi otevřený pro nové," říká. Vrátil se do Německa - v akordu vyrábět preclíky, vydělávat peníze na další cesty.

V pětadvaceti letěl do Indie podruhé, ale sotva přistáli, okradli ho. Bez peněz se probíjel na jih, až skončil v klášteře. Volání dálek se ale zase ozvalo, během cesty do Pekingu poznal svou pozdější manželku, Iránčanku Farribu. Teď už žijí léta odděleně.

Odstěhoval se do Berlína, kde si vydělával jako taxikář. V Turecku se znovu potkal s Farribou. Cestovní pravidla postavila lásce hranice, tak se rozhodli se vzít. Konvertoval kvůli tomu k islámu. Vztah ale nefungoval - on ji uctíval, ale ona milovala jeho doklady…

Vrátil se do Bavorska, jezdil taxíkem po Pasově, řídil kamiony Skandinávií, Irskem, Británií, vozil pasažéry v autobusech, taky podél Hedvábné cesty, na kole jel z Pasova zase do Indie a napříč Austrálií. Přitom se mu prý nelíbily země s mnoha lidmi. Rád tráví čas ve společnosti, ale rád je taky sám a potřebuje ticho, aby zpracoval, co s lidmi zažil.

Vyrážel prý vždycky znovu, protože to je napínavé a odpovídá mu to na otázku, kdo je. Neštítí se setkávání se sebou samým, v roce 2009 jel s kajakem z Haidmühle až k severnímu polárnímu kruhu. Čtyři měsíce monotónní pádlování na cestě někam, kde slunce nezapadá… "To musíš umět vydržet tak dlouho sám se sebou," líčí v PNP.

Dnes ho prý dálky už nelákají. "Svět nesu tak jako tak v sobě," říká. "Když se mě teď někdo zeptá, kam příště, odpovídám, že na procházku v Bavorském lese…"