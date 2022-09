Soudní jednání pokračovalo bez účasti veřejnosti.

Kulturní centrum Tabačka bude plné piva

V sobotu 3. září uspořádá linecký pivovar CRAFTVOLL GmbH , který sídlí v bývalé elektrárně tabákové firmy, den otevřených dveří, Pivovarský festival.

Od sousedů: Tak vypadá hasičská radost

Nazval jej "Bierbangeln", což pro české hosty přeložil jako bouchání piva. Bangeln ale znamená podle slovníků bát se, mít starost, obávat se… Čert aby se někdy v těch jazycích či sousedech kolem nás vyznal! Nám by se to lépe slyšelo třeba jako "pivní bengál"… Pořadatelé to shrnují pod pojmy informovat, konzumovat, nechat bavit, a přidávají motto: Linec přijde "zam, zam, zam"… A to už jsme s jihočeskou rakouštinou úplně v háji.

Jasné je, že tu budou potravinové stánky, všechny druhy lineckého piva, hry pro děti, kulturní program na dvou scénách, živá hudba venku… Hrát budou Hornorakušané - Jack The Busch z Mühlviertlu od 14 hodin, linecký Average od 16.45 a písničkářka Avec z Vöcklabrucku od 19.30. Výtěžek jde na sociální sdružení ve městě. Zajdi! Tvé první pivo jde na nás! láká plakát.

Pro slávu lineckého piva!Zdroj: Deník/OÖN

"Jsme hrdí na to, že konečně vaříme v srdci Lince a necháváme krátce nahlédnout do našeho pivovaru a nejdůležitějších pracovních kroků našeho sládka," líčí. Prohlídky budou třikrát za hodinu.

Nevydařená exhibice

23letý parašutista, který v neděli přinášel míč k zahájení utkání zemské ligy FC Alberschwende - VfB Bezau, se dostal ve výšce asi pět až osm metrů do turbulencí a před 400 diváky "přistál" tak tvrdě, že se zlomeninami a zraněním páteře musel být dopraven do nemocnice. Měl za sebou asi 400 seskoků a byl tedy pokládán za zkušeného. Show sám organizoval a náklady platil. Po nehodě trval na tom, aby utkání nebylo odročováno. Začalo o hodinu později.

Umí superzrychlit!Zdroj: Deník/DK

Stovkou za půldruhé sekundy?

Studenti kampusu Vaihingen stutgartské státní univerzity chtějí zlomit světový rekord v akceleraci elektronického závodního vozu. Model zkonstruovali a zhotovili sami. Cílem je "vytáhnout" z něj za méně než půldruhé sekundy z nuly rychlost sto kilometrů, píše Donaukurier. K pokusu dojde ve čtvrtek na závodním okruhu v hasičském areálu v Horbu v Bádensku-Württembersku.

Jde o souboj týmů z Vaihingenu a Curychu, který trvá už deset let. V roce 2012 dosáhl elektrický závodní vůz Stuttgartu zrychlení z nuly na stovku za 2,681 sekundy. Když jej překonal nizozemsko-švýcarský tým, vrátili jej Němci v roce 2015 zpět zrychlením na 100 km/h za 1,779 sekundy. Rok nato putovala sláva zase do Curychu za 1,513 sekundy. Na novém modelu pro odvetu pracoval Greenteam Uni Stuttgart s předsedou podpůrného spolku Pavlem Povolni rok. Podle Stuggi.TV váží vůz z karbonu 145 kilogramů, má motory vlastní konstrukce a nově vyvinutý akumulátor. Jeho maximální výkon je 180 KW při 1750 koňských silách na tunu. Jeho špičkové zrychlení je 2,5g, srovnatelné s raketou astronautů vracející se do zemské atmosféry…