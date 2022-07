Rodina už 370krát darovala krev

Před 71 roky daroval Karl Schott z Ruckasingu ve svých 21 letech, kdy dovršil potřebnou plnoletost, poprvé krev. Udělal by to letos zase, ale nemůže kvůli věkové hranici, je mu už 92, a předpisy to nedovolují, píše DK.

Od sousedů: Dražili bundu astronauta

Zato krev dává skoro celá jeho rodina - s manželkou, čtyřmi dcerami, deseti vnoučaty a čtyřmi pravnoučaty už mají 370 odběrů… Jen jeho dcera Ingrid Müllerová už krev darovala skoro 80krát, více členů rodiny už stařečka v počtech odběrů předstihlo - on už k nim dlouho chodit nesmí… "Padla" mu v roce 1998, kdy mu bylo 68, ale ještě je přesvědčil k jubilejnímu padesátému…

Doživotí za vraždu dvou žen

Doživotí ve věznici pro duševně abnormální zločince dostal v Salcburku 52letý bývalý detektiv, který loni 5. května zastřelil ve Wals-Siezenheimu (Flachgau) svou 50letou přítelkyni a její 76letou matku. Byly sestřenicí a tetou moderátora a muzikanta Stefana Mrosse.

Od sousedů: Na zmačkaný tiket vyhrál 120 milionů

Obhájce viděl v činu neplánovanou "emoční explozi" svého klienta, protože matka a její bratr byli proti vztahu, žalobkyně zase shledávala plánovitou pomstu obžalovaného za odmítnutí. Kritického večera čekal hodinu, než poškozená přišla k domu své přítelkyně, proti bydlišti matky a jejího bratra. V autě měl dvě pistole a 106 nábojů. Došlo k hádce s matkou, která se snažila ho z domu dcery vyhodit a masivně ho urážela, líčil u soudu. Z krátké vzdálenosti na ženy jedenáctkrát vystřelil. Tři rány trefily matku, sedm dceru. Ženy vykrvácely. Po vystřílení celého zásobníku zbraň vyměnil a střelil oběť ještě jednou do hlavy.

Uškrtil přítele

23letý muž byl v Klagenfurtu odsouzen k 15 letům vězení za vraždu. 6. srpna konzumoval ve svém domě ve Villachu s bratrancem a s poškozeným psychotropní houby. Zatím co droga na obviněného a jeho příbuzného neúčinkovala, u 22letého hosta se masivně měnila nálada, byl agresivní, strhl zrcadlo v koupelně a napadal slovně i fyzicky hostitele. Ten ho údajně k uklidnění škrtil, také držením "krajtou" při ležení na břiše. Jako bývalý kickboxer věděl o možném následku, ale "nestačil přestat"… V slzách vyjadřoval lítost nad událostí.

Porodila v autě

28. ledna porodila paní Hanna Lehmannová (26) z Kraiburgu u B299 v Altöttingu se spontánní pomocí matky Karin holčičku jménem Alexandra Luna. Po dvaceti minutách byla na světě, píše PNP. Místo jejího narození, parkoviště "B299 im Abschnitt 3020 bei Station 0,900", teď bylo pojmenováno po ní.

Od sousedů: Řízek v průměru za 12,46 eura

Z události si aktérky moc nepamatují. "Musela jsem fungovat," říká čerstvá babička. Jediné, co prý tehdy nefungovalo, byIo telefonování. Žádné číslo už si nepamatovala, ani 110 nebo 112. Zazvonila na svou druhou dceru, a ta jí poradila, aby zavolala záchranku. Té popsala místo události - z Mnichova přejeďte most přes údolí Innu na první parkoviště vpravo…

Pak se zase soustředila na rodící Hannah. Jako dvojnásobná matka si ještě něco pamatovala, co jí tehdy říkaly porodní asistentky, a spolehla se na intuici. Nadirigovala dceru do polohy ke dveřím spolujezdce, přistavila jí pod nohy prošívanou deku, a po dvaceti minutách byly tři. Dvě minuty nato přijeli sanitáři.

A příběh v novinách pokračuje. Když se vedoucí matriky v Altöttingu Andrea Asbecková k zápisu do registru ptala na místo narození, stavební úřad jí jej popsal, jak bylo - parkoviště s označením B299 im Abschnitt 3020 bei Station 0,900, rechts. Rychle jsme se shodli, že jsou pěknější názvy parkovišť, říká Andrea Asbecková. S vedoucím stavebního úřadu Richardem Wiesingerem navrhla nazvat parkoviště po tam narozené holčičce, Alexandra Luna. Pan Wiesinger zavolal paní Hannah Lehmannové o nápadu a ta prý napřed nevěděla, co jí tím chce říci. Když to ale zrealizovali, byla totálně potěšená iniciativou města.

To zakázku tabule označení parkoviště zadalo reklamní agentuře. Ve čtvrtek ráno ji odhalil starosta Stephan Antwerpen v přítomnosti matky Hannah, babičky Karin, maličké Alexandry a iniciátorů pojmenování. Pod názvem "Parkplatz *Alexandra Luna Hier geboren am 28.01.2022" je baby ležící na břiše na Měsíci a na dlani vedle městského loga Altöttingu. Rodina je na snímku. Foto: Deník/PNP

Statečný mladý pudu jižní

17. července přišel na svět v kolínské zoo pudu jižní (Pudu puda), kteří jsou nejmenšími jelínky na světě. Doma jsou v chilských lesích. Sameček v Kölnu dostal jméno «Alvess», což znamená Statečný mladík. Dospělí jedinci jsou vysocí asi jako poloviční srnci a váží mezi osmi a dvanácti kilogramy.

Minijelínek…Zdroj: Deník/DK

Nepoživatelné…

Celnice na mnichovském letišti stáhla sedm kilogramů masa velkorodině, která přicestovala z Toga. V kufrech vezla mj. kůže, nožičky, čelisti s masem i bez něj atd. Na některých kouscích už byl hmyz. Takové zboží nesmí být do Německa dováženo kvůli nebezpečí možných nákaz, píše Donaukurier. Foto: Deník/DK/Hauptzollamt München

Reklama ženského fotbalu

Kolem dvanácti milionů německých diváků vidělo semifinále mistrovství Evropy žen v kopané v Anglii mezi Německem a Francií (2:1). Podíl mužů na tomto počtu byl 56 %, podíl starších tří let 47 %. Skoro polovina diváků u televizorů byly tedy ženy, napsal DK. Těch celkově starších 14 let sledovalo zápas 5,2 milionu (40 % na trhu). 14-29letým patřilo 60 % trhu. 72,6 % bylo starších 50 let, 20,2 % mezi 30 a 49 lety.