Štýřan Christoph Strasser (38) z Leobenu ujel na kole za 24 hodin jako první člověk více než tisíc kilometrů, napsaly OÖN.

Projel se na tisíc kilometrů... | Foto: Laola1

Šestinásobný vítěz a rekordman legendárního "Race Across America" zdolal na okruhu dlouhém 7,6 km na letišti v Zeltwegu 1026,215 kilometru. To odpovídá průměru 42,75 km/h. Rekord dosud držel Slovinec Stanislav Verstovsek se 914 km. Ty měl Strasser za sebou po 21:06 hodin a pořád přidával… V závěru dvakrát měnil kolo po defektech. Podle jeho týmu spálil 14 400 kalorií. Puls měl průměrně 136. Ultracyklistice se věnuje už 19 let.