K realizaci zřídí Wien Energie tři tepelná čerpadla v prostorách kliniky, každé o výkonu jednoho megawattu. Systém získá energii z chladicí vody o teplotě kolem 26°C a využije ji k ohřevu nemocničního topného systému, a to až na 82°C. Kapalina se opět vrátí do datového centra, kde znovu poslouží k chlazení. Spuštění zařízení je v plánu v polovině roku 2023. Náklady se vyšplhají na 3,5 milionu eur, finance poputují i z ekologického fondu spolkového ministerstva.

V nemocnici je rozvedeno 90 000 metrů topení a vytápění běží v průměru 150 dní ročně.

800 let oslaví u darované májky

Májku daroval letos Linci Eferding. Je to smrk starý 45 let a narostl ve školce vánočních stromků Thomase Holzingera. Městečko letos slaví 800 let a chce si to prožít v Linci. Strom bude vyzdoben ve Volksgarten a po Landstrasse odtransportován na Hlavní náměstí, kde ho klasicky ručně vztyčí "krampusáci" z Eferdingu a v 17 hodin ho předá starosta dárcovského města Christian Penn lineckému kolegovi v úřadu Klausi Lugerovi. Střežen bude první noc spolky z Eferdingu a další dny členy linecké folklorní skupiny Šumava, svazu krojovaných D‘Linzer Holzknecht a spolkem D’Innviertler z’Linz.

Jak dlouho bude stát?Zdroj: Deník/OÖN

Začíná slavný jarmark

Po dvou koronových vynechávkách bude na Urfahru opět tradiční jarmark. Od 30. dubna do 8. května zaplní areál při Dunaji 280 vystavovatelů a gastronomů s osvědčenými, ale i novými atrakcemi. Zahájení s čepobitím a volným provozem na všech jízdních atrakcích bude od 10 do 11 hodin. Tradičně bude 1. května hudební odpoledne, 3. května odpoledne seniorů, 4. května den rodin a 8. května den dechovek. 4. dubna bude také den hasičů, jejichž zemský svaz nabídne od 10 do 16 hodin pestrý program s prohlídkou techniky.

Od sousedů: Náhodný tip za 9,8 milionu eur

Novinkou je, že bude jen jeden ohňostroj, naplánovaný na nadcházející sobotu, při špatném počasí o týden později. 4. května od 19 hodin bude ve slavnostním stanu charitativní koncert pro Ukrajinu, při kterém zahrají tr&b, Cook And The Gang a Hot Pants Road Club.

Při dobrém počasí očekávají pořadatelé opět na půl milionu návštěvníků.

Uleví rodinám energobonem

V Rakousku začali distribuovat energetický bonus 150 eur všem domácnostem ve formě dobropisu. Do konce května by jej měly dostat všechny rodiny na adresu hlavního bydliště. Které z nich splní podmínky a mají platnou smlouvu s dodavatelem elektřiny, mohou bonus uplatnit při závěrečném vyúčtování - dodavatel je povinen 150 eur jim z faktury strhnout. (www.oesterreich.gv.at/energiekostenausgleich)

Na tříkolce za tátou

Tříletá holčička z Vilshofenu se sama vydala na dětské tříkolce ve čtvrtek odpoledne navštívit svého tatínka v práci, píše Donaukurier. Asi dva kilometry urazila po silně frekventované silnici. Zastavila ji řidička osobního auta a "turistka" jí ukázala, kde bydlí. Pak ji tam paní dovezla. "Podle policie se matka zdržovala v obýváku a odjezd dcerky vůbec nezaznamenala," píše DK.

Co se šátky ve školkách

Koncem roku 2020 rakouský ústavní soud zrušil zákaz nošení šátků učitelkami národní školy, který rok předtím přijala vláda lidovců a Svobodných. Zákon totiž odporoval požadavku všeobecné a náboženské neutrality státu, protože mířil výhradně na muslimy. V mateřinkách ale norma platila dál a zrušit ji měly jednotlivé spolkové země.

Teď sousedé zákon probírají znovu. Zrušen už byl v únoru v Salcbursku, v Tyrolsku tak mají udělat v květnu.

Zase přibývají krádeže aut

Po posledních dvou koronavirových letech se s uvolněním hraničních kontrol v Rakousku zase víc kradou motorová vozidla, píše Volksblatt. Tak policisté dopadli polské zloděje, kteří od poloviny března v Horních a Dolních Rakousích a ve Štýrsku odcizili deset vozidel. "Když pachatelé ve věku 26, 31, 34 a 37 let v noci na 1. duben zase kradli v Grieskirchenu, zpozoroval jeden z majitelů ztrátu vozidla a vyrozuměl policii, která pátrání rozšířila do Čech," píše list. "Krátce poté zadržela zvláštní jednotka dva pachatele v odcizeném autě a jejich doprovod v dalším vozidle na dálnici u Prahy. Po zajištění stop ukradený vůz vrátila majiteli. Dva Poláci už byli Rakousku vydáni a většinu útoků doznali. Jejich komplicové jsou ještě v českém vězení."

Od sousedů: Májky už se kradou

Volksblatt uvádí dále, že podle šéfinspektora Rudolfa Frühwirta ze zemské kriminálky používal kvartet, specializovaný na vozidla Audi a Mercedes, tzv. zesilovače frekvencí, pomocí kterých byly odemykány a startovány vozy parkující před domy.

Zamykatelné parkování kol

V Deggendorfu zkoušejí zamykatelné parkovací boxy pro bicykly. Tři první byly instalovány na Náměstí Michaela Fischera. Na snímku je vlevo Steve Winter, který zařízení vyvinul a vyrábí, ukládání kola do boxu sleduje starosta Christian Moser (foto: Deník/PNP/Heinritz).

Zařízení distribuuje firma RWE Factory GmbH v Saské Kamenici. Zákazník zasune kreditní kartu do terminálu a tím otevře jeden z boxů. Každý nabízí místa pro dvě kola a zásuvku nabíjení pro e-kola. To je zaúčtováno už v celkové platbě - 50 centů na dvě hodiny, jedno euro na čtyři a dvě eura na 24 hodin. Nabíječku si každý klient musí přinést svou.

Boxy různé velikosti jsou už kromě jiného v Kamenici, Pirně, Stade a Günzburgu. V Deggendorfu na provoz dohlíží podnik městského parkování a při technických problémech se spojuje s Kamenicí, odkud může personál firmy na dálku do systému zasáhnout a "stávkující" box odblokovat.

Zamykatelné boxy - to ještě nemáme!Zdroj: Deník/PNP

Hospodská kultura na výstavě

Muzeum bavorských dějin v Řeznu otevřelo výstavu "hospodské kultury". Potrvá do 11. prosince. Osvětluje změny gastronomie zejména na venkově, kde šenků od šedesátých let ubývá. Zabývá se i architekturou hostinců.