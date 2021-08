V květnu bavorské ministerstvo hospodářství zadotovalo obci šest nových objektů tohoto projektu. Starosta Heinz Scheibenzuber pro ně argumentoval: "Máme tady nádhernou přírodu a chceme ji ještě lépe využít, turistům i domácím lidem ještě víc nabídnout. Na území obce můžeme perfektně realizovat pět hlavních pilířů Kneippova zdravotnictví, tedy využít vodu, pohyb, byliny, zdravé stravování a rovnovážné uspořádání života…"

Aktuálně nabízí Haidmühle v místních částech Ludwigsreut a Langreut dvě lázeňská zařízení na tekoucí vodě. Nová dotace v objemu 108 000 eur, vstřícnost státních lesů a privátního majitele pozemků mají příležitosti podstatně rozšířit, píše list. Hotovo má být ještě letos.

Obec se 1300 obyvateli navštívili "ke kontrolnímu dnu" poslanci zemského sněmu Gerhard Waschler a Max Gibis. Na snímku jim starosta ukazuje vznikající bezbariérové zařízení přímo v centru Haidmühle (zprava Waschler, Gibis a Scheibenzuber). Hrdě popisoval stavební boom v oblasti - Bischofsreutu dokončují šestnáct staveb, v Haidmühle plánují třináct dalších… Doufá v přistěhování dalších rodin s dětmi. Velkým nákladem zřídili další "lesní a luční školky", aby nemuseli zájemce odříkat, než dokončí plánované rozšíření Kneippovy školky.

Potřeba finanční pomoci v místě je obrovská. "Povolení provozu naší skoro 50 let staré čistírny vody už doběhlo, potřebujeme kompletně nové zařízení odpovídající současnému standardu, a náklady na ně se pohybují kolem pěti milionů. Poskytovaných 300 000 je jen kapkou na horkém kameni," říká Scheibenzuber. Povolili šest projektů sanace vodovodů a kanálů odpadních vod, ale firmy mají plné zakázkové listy a nastaly problémy s dodávkami materiálu… A tak starosta poslance poprosil o rozšíření dotačních podmínek. Foto: Deník/PNP

"Mraženiny" zachutnaly

Rakouská domácnost konzumuje ročně v průměru 25 kilogramů hluboce zmražených produktů, uvedly OÖN. Loni trh s nimi bez zmrzlin a dortů stoupl o 19 %.

Iglo Österreich, které mražené potraviny ve velkém dodává, loni zvýšilo obrat o 20 % na 120 milionů eur. Homeoffice a uzavření gastronomických provozů přispěly k tomu, že v Rakousku si lidé opět víc sami vařili, uvedl list. Podle Iglo byly obzvlášť žádané komponenty užívané k domácí produkci jídel. Obrat ryb se zvýšil o 27 %, výrobků z brambor o 30 %. "V roce pandemie dostaly výhody hluboce zmražených potravin jako jednoduchá porcovatelnost a trvanlivost další vítr do plachet," říká v lineckém listě ředitel Iglo Österreich Markus Fahrnberger-Schweizer.

Televize trošku zdraží

Německý Ústavní soud k žalobě ARD, ZDF a Deutschlandradia "odblokoval" rozhodnutí Saska-Anhaltska nepovolovat zvýšení rozhlasového a televizního poplatku, protože nedodržením sjednané státní smlouvy tato spolková země podle něj porušila v ústavě zajištěnou svobodu rozhlasu. Poplatek se tak zvyšuje o 86 centů na 18,36 eura měsíčně.

"Pro veřejnoprávní stanice je poplatek hlavním zdrojem příjmů," vysvětluje PNP. "Od roku 2013 je odváděn za každý byt a naposledy činil 17,50 eura měsíčně. Letos měl stoupnout na 18,36. Mělo to být první zvýšení od roku 2009. Poplatek má vyrovnat finanční propad 1,5 miliardy eur pro roky 2021 až 2024. Příslušnou státní smlouvu ale neodsouhlasilo Sasko-Anhaltsko."

Senát Ústavního soudu rozhodl, že v době "přibývání informací na straně jedné a jejich jednostranných výkladů, ,sociálních bublin´, fake news a deep fakes na straně druhé roste význam příspěvkového veřejnoprávního rozhlasu". Ten má "nezkresleně podávat skutečnost autentickými, starostlivě rešeršovanými informacemi, které oddělují fakta od mínění a netlačí do popředí senzace". Zákonodárce odpovídá za to, že pro tyto úkoly budou dány i finanční předpoklady. "Pokud nějaká spolková země neplní svou povinnost spoluúčasti na zajištění těchto podmínek a znemožní tím splnění ústavního nároku na financování, porušuje tím svobodu rozhlasu," řekl senát.

Trochu rozporná reklama?

"Linec je městem pro seniory", "Linec je smíšenina vesnice a města", "Linec je trošku rasistický" - věty, které nemusejí znít jako reklama pro město, píší OÖN k nové kampani "Linz ist Linz" samostatné organizace Linzer Tourismus.

Jisté je, že video otevírají tisíce uživatelů a jejich rozporné vzkazy zaplňují hashtag #Linz. Někteří pochybují, že by cílů videa, přitáhnout turisty do města, mohly dosáhnout výše zmíněné slogany. Po nich následují záběry paneláků, houštin zákazových značek, graffiti, nevlídných obyvatel, kteří na kameru míří prostředníkem, jak popisuje 20min.ch.

Ředitel turistiky Georg Steiner (63) ale míní, že pro "lenochody, kteří následují vyšlapené cestičky masového turismu", není video určeno. Má oslovit "zvědavé turisty, kteří chtějí zažít město, jaké opravdu je".

Pro jihočeské čtenáře připomeňme, že pasovský rodák byl v letech 1983-90 ředitelem zahraničního turistického ruchu města Pasova, do roku 1999 prokuristou společnosti lodní dopravy, do roku 2007 ředitelem turistického svazu Východního Bavorska a od té doby šéfuje linecké turistice s cílem dosáhnout tady milionu ubytování za rok.

"Jeho" nová oficiální kampaň našla málo pochopení u vedení města. Starosta Klaus Luger ji označil za totálně nevydařenou a je rozzlobený na samostatný krok turistického svazu. Pro OÖN řekl, že protiřečí všem jejich dosavadním snahám Linec mezinárodně zhodnotit. Místostarosta Markus Hein shrnul, že video v žádném případě nezobrazuje město, kde on je doma, Linec je na něm široce líčen negativně a nepřátelsky. Film je prý ostudou města a on žádá jeho stažení a odvolání Steinera.

Steiner ke kampani říká, že město nemá být redukováno na pár pamětihodností, ale prožito v celé jednotnosti. K té podle kampaně patří také koňské "koblížky", staveniště a dámy "s bílým pudrem na nose"…

Hornorakouská televize ORF označuje poselství reklamy za "neobvyklá" a připouští, že "částečně iritující texty" sklízejí tvrdou kritiku. Kampaň má linecký turismus rozhýbat, podle svazu "s novou upřímností" prezentovat zemské hlavní město "tak, jak leží a běží", ale zatím se postarala hlavně o pozornost a masivní kritiku. K použitým označením přidává ORF další, třeba "Linec je jednotvárný".

Vysvětluje, že turistický svaz ospravedlňuje kampaň jako pokus oslovit nové vrstvy hostů. Podle Steinera "plakativní vzkazy" nezůstávají samy o sobě, ale jsou "s humorem a pomrkáváním" tématizovány a komentovány rozhovory s občany města. On osobně už dlouho bojuje proti klišé a kýči a klade důraz na to, aby použitá hesla byla šarmem lidí ve videu více než vyrovnána. Plakáty a pohlednice kampaně budou od poloviny srpna grátis k dispozici na Tourist Information na Hlavním náměstí.

V rozhovoru s televizí řekl starosta, že se o kampani dozvěděl až z médií, nevěděl ani, že se chystá. Kdyby prý akce ležela "ve sféře vlivu" města, nepřežila by ani den. Dva roky přibývají jejich konflikty s Turistickým svazem, nevydařená kampaň je dalším případem v řadě neshod. Gastronomové a hoteliéři jsou zhrozeni, popisuje Luger reakce, se kterými se od středy setkává. Obává se, že použité slogany uškodí pověsti města.

Deník Krone píše o "trochu jiné" reklamní kampani pro návštěvy města a pro nové "sebevědomí" jeho obyvatel. Tříminutové polarizující video představuje Linec s jeho přednostmi a slabinami, uvedl list a připomíná pro ilustraci, že heslo o městu pro seniory říká na snímku muž s vlasy obarvenými na blod a s brýlemi proti slunci. Mluva představitelů připomíná někdejší televizní šlágry ORF jako „MA…2412“, kritizující byrokracii ve veřejné správě formou fiktivního Městského úřadu pro vánoční ozdoby ve Vídni, nebo komediální seriál Kaisermühlenblues, vzdáleně trošku podobný naší Ulici. "Tón je drsný, obrazy a scény provokativní, Mozartova bysta je třeba nahrazena Brucknerovou, kterému je promptně nasazena černá kšiltovka, zlatý řetěz a sluneční brýle, jak to digitální technologie umožňují. Scénu doplňují plakáty ,Linec je out´ a ,Linec je monotonní´…"

Podle listu je nová reklamní kampaň pro město milníkem ve věci autenticity. „My chceme být v Linci jiní, a to taky být můžeme," říká Georg Steiner. Zážitky z dovolených mají být podle něho právě autentické. "Chceme přilákat zvědavé - lidi, kteří lační nového…"

Kurier rozebírá, že video, které má být reklamou nějakého místa, bývá prošpikováno sluníčkem, nejdůležitějšími pamětihodnostmi, lidmi, kteří tu nakupují a jedí, všechno samozřejmě ve vybraném jemném prostředí. "Nic z toho nepodává nové video od Linz Tourismus. Od středy je online a ,letí jako raketa´, jak formuloval Georg Steiner. Ve středu večer si jej na youtube otevřelo 6000 uživatelů, ve čtvrtek ráno už přes 35 000. Video čiší sebeironií. Začíná sdělením, že ,Linec je městem pro seniory, staromodní´. Asi po minutě zazní: ,Jsme psanci. Outsajdři jsou u nás vždycky vítáni.´ Všechno doprovází obrazy, které jednoho pobaví, druhého ale šokují. "

Jak k tomu došlo, vysvětluje Steiner: "Viděli jsme, že reklamní filmy k novému startu turistiky po koroně jsou si velmi podobné. Všude někdo skáče do vody nebo leze na horu." Oni si pro video vybrali firmu Fora Ultra 4000, "odvážnou agenturu", jak ji ředitel označuje, která podle vlastních slov bojuje za víc estetiky v reklamní branži. Na videu pracovali rok. „Opravdu jsme interviewovali mnoho Linečanů, z toho vznikl scénář a posléze video."

Klaus Luger opakuje, že má video za nepovedené a že je trochu iritován mnoha hesly. "Rozumím tomu, že je kreativním, jiným dílem a jako takové vyžaduje přimhouření oka. Když je Linec ale označen jako trochu rasistický, tam u mne ,mhouření´ přestává," řekl. Precizuje také výhrady k samostatným krokům svazu. "Rok a půl pracujeme na společném ,city-brandingu´, shodli jsme se, že město Linec ukážeme, jaké je, jako nejsilnější průmyslové město, které by chtělo být i nejzelenější, jako místo pro mladé, pro které je tu dost práce a míst ve školkách. V nyní zveřejněném videu se z toho neobjevuje nic, ani při ,zamhouření oka´," říká. Dopad kampaně se projeví ne počtem kliknutí na web, ale podle počtu přenocování po roce…

Steiner míní, že Linec chce turismus změnit, udělat jej autentičtějším, čestnějším. Nejde jen o to sem lidi přitáhnout, ale také o to, aby nebylo město redukováno na pár pamětihodností. "Cestovat znamená zažít místo v jeho celku. Lidé, a ne domy jsou městem," říká.

V médiu tips si Steiner myslí, že Linec si něco takového jako toto video smí dovolit. "Proto jsme šli o krok dál a ukazujeme nejen pěkné obrázky města. Chceme ukázat, jak mnohočetným sídlem je, a porce humoru a přimhouření oka je u toho taky. Člověk nemá ani sám sebe brát vždycky příliš vážně. To je u lidí i u turistické destinace velmi sympatické," uvedl. Je si vědom toho, že kampaň polarizuje, ale diskuse kolem sebevědomí města může být oplodňující.

"Mateřská" organizace kampaně Linz Tourismus projekt doprovází slovy: "Vítejte ve městě bez haraburdí slov a klišé! Naučte se poznat Linec čestný, odvážný, staromódní, nudný, pořád se měnící. Toto město na Dunaji není jako jiné, a také stejné jako ostatní být nemusí, protože Linec je Linec! Muzea, divadla a přírodu najdete kdekoliv. Místa svébytná, se sebeironií, lehkostí, a lidi, kteří vás přijmou s otevřenou náručí, jsou ale v Linci…

Kdo by neznal ten moment zjištění, že bezvadná turistická reklama má často málo co do činění s realitou! Linec to už nepotřebuje! Město chce být upřímné, takové, jaké je, nechce se tvářit, chce být živé! A to pěkné na konec - nejen Linečandy a Linečáci v něm mohou být sami sebou. Také turisté jsou přizváni k tomu být dílem tohoto města, tak jako jsou i oni sami sebou…"