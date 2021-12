Pop-upová očkovací cesta v Tabačce, provozovaná svazem dělnických samaritánů, bude v provozu v pátek od 9.30 do 17.30, v sobotu a v neděli 9.30 až17 hodin. K očkování se není třeba hlásit předem.

Složili si tyranosaura

Asi jedenáct metrů dlouhou a čtyři metry vysokou kostru Tyrannosaura rex sestavili dinosauroví experti Horního Bavorska, píše Donaukurier. Jak řekl paleontolog Frederik Spindler z muzea Altmühltal v Denkendorfu (okr. Eichstätt), asi 75 kostí sestavy jsou zkamenělé originály. Jde o úlomky lebky, všechny pánevní kosti, skoro všechny dlouhé kosti nohou, žebra a páteř. Zbývajících 300 kostí jsou odlitky připravené preparátory ze speciální umělé hmoty. Kostra je postavena na ocelovém skeletu a kompletní váží kolem 750 kilogramů. Její cena je odhadována na osm milionů eur.

V příštích týdnech ji znovu rozeberou, zašlou ji do USA a tým z Denkendorfu ji tam znovu složí pro amerického milionáře. Ten podle Spindlera ještě hledá místo pro velký exponát, chce jej zpřístupnit veřejnosti.

"Tyrannosaurus rex je asi nejznámějším dinosaurem na světě. Žil před 68 až 66 miliony let v době křídové, byl hrůzu vzbuzujícím lovcem, jedním z největších masožravců všech dob. Podle odborníků mohl dospělý vážit pět tun a dožít se věku 20 let," vysvětluje DK.

Jako živý!Zdroj: Deník/DK

Messner si vyjde s exkancléřkou

Horolezec Reinhold Messner (77) se už těší na setkání s Angelou Merkelovou po skončení jejího úředního času kancléřky, napsal DK. Ta už několik let trávila dovolené v Jižním Tyrolsku. „Věřím, že přijede zas, zavoláme si a půjdeme spolu na túry," říká světová legenda Mesner. S kancléřkou a jejím manželem Joachimem Sauerem se setkávají už deset let. Na Jižní Tyrolsko ji přivedl on sám. Když se ho při setkání na úřadu kancléřky ptala, kde by mohla trávit klidnou dovolenou v horách - vždycky prý o tom snila, ale v časech NDR tam nemohla, vzpomíná Messner.

Do hor!Zdroj: Deník/DK

Rysi ve Smrčinách

"Extrémně vzácný snímek rysů se povedl ochráncům přírody ve Smrčinách," napsal DK k náhodně pořízenému záběru fotopasti. Správa tamního národního parku k němu dodala, že kocour Finn a kočka Julchen se před kamerou potkali náhodou. "Naposledy byl rysí pár pozorován v oblasti u hornofranckého Wunsiedelu mimo dobu páření před více než 300 lety," uvádí DK. Finn a Julchen jsou podle rangera parku Rolanda Ledermüllera aktuálně jediní rysi v parku velkém tisíc kilometrů čtverečních.

Na procházce.Zdroj: Deník/DK

Kastroval na přání

67letý elektrikář, který přiznal, že více mužům na jejich přání odstranil varlata, má jít na osm a půl roku do vězení, píše DK. Jeden z jeho "pacientů" po ošetřování zemřel. Podle okresního soudu Mnichov II se obžalovaný dopustil těžkého ublížení na zdraví. Ten vysvětloval, že na fóru sadistů v internetu nabízel kastrace. Více mužů mu prý zaplatilo za to, že je například týral a odstraňoval jim varlata.

Advent k odnesení

16 "čepicových" kuchařů z celých Horních Rakous vaří v lineckých restauracích o třech adventních víkendech jídla k odnesení, píší OÖN. Při vyzvedávání musejí mít zákazníci respirátory. „Když lidé nemohou přijít k nám, tak jim chceme hornorakouskou kuchyni přiblížit touto cestou," říká Thomas Hofer z Bergergutu v Afieslu, iniciátor akce „upperstreetfood“.

Uplynulý víkend vařily hvězdy v podnicích Muto a Göttfried například husí kebab a kachní knedlíky, alpské kynuté knedlíky se zelím s feferony atd., hlavní jídlo stálo 13 eur a desert devět. V pátek a v sobotu budou hody "s sebou" pokračovat ve Waldschänke Grieskirchen, znovu v Mutu, v pivovaru Munderfing, v Bärenhofu Arbesbach v Göttfriedu, u Rahoferu v Kronstorfu a v Restaurantu u Preslmayera. Další víkend akce bude pokračovat. Detaily jsou na oberoesterreich.at/upperstreetfood.

Krátkou cestou domů.Zdroj: Deník/OÖN

Jak jste na tom s emoji?

Linecké OÖN prezentují tři aktuálně ve světě nejoblíbenější emoji, obrázky vyjadřující pocity, které se přidávají k mailové poště. Po Zemi jich běhá nyní 3663 a pořád přibývají nové. Rozhoduje o nich Unicode Consortium, sdružení firem jako Google, Apple, Microsoft či Meta. OÖN k tomu ještě připomínají, že vůbec první emoji vytvořil Japonec Shigetaka Kurita s kolegy v devadesátých letech.

Prý nejoblíbenější na světě.Zdroj: Deník Druhé nejoblíbenější.Zdroj: Deník Třetí z oblíbených.Zdroj: Deník

Dnes je prý nejoblíbenější to se slzami radosti, na druhém místě je srdíčko a na třetím zase slzičky radosti, tentokrát kapající na zem.