Radní se budou natáčet

Zasedání obecní rady Lince mohou občané od září sledovat z domovů online, zpětně ale ne. Především Zelení se silně zasazují o to, aby všechny živé záznamy z jednání byly archivovány a zájemcům dány k dispozici na videoplatformě you tube, jak už je tomu běžnou praxí u debat o rozpočtu. Starosta Klaus Luger (SP) je tomu nakloněn a chce o tom diskutovat s ředitelkou magistrátu Huemerovou.

"Pro lidovce je ovšem zřízení archivu záznamů jednání rady už dávno hotovou věcí, archivace je součástí rozhodnutí senátu, které schválilo živé přenosy v srpnu. "V duchu blízkosti k občanům musí být videozáznamy zasedání obecní rady také archivovány a zpětně přehrávatelné. Pro nás to není otázka zda, ale od kdy," říká šéfka klubu Elisabeh Manhalová, předsedkyně výboru pro zdravotnictví a sociální záležitosti.

Podle magistrátu se na tom pracuje a servis má běžet nejpozději od začátku příštího roku.

Živý strom nejen na Vánoce

Před lineckou Novou radnicí stojí od léta vánoční strom. Od tohoto týdne jej zdobí světelný řetěz, píší OÖN.

Připomínají, že před dvěma roky vyvolalo velký rozruch poražení velké jedle v chráněném parku na Bauernbergu, určené k vánoční náladě před radnicí. "To už se nemůže stát, protože tuto úlohu převzal živý strom," uvádí list. Je starý sedm let a byl vypěstován v městské školce. Po vánočních svátcích zůstane na místě a poroste tam dál.

Postup před dvěma roky obhajoval 11. listopadu 2020 v lineckém deníku Martin Krammer, ředitel oddělení městské zeleně a údržby silnic, jako zcela normální. "Před patnácti lety byly tyto stromy vysazeny v Bauernbergparku jako kultura vánočních stromků. Pak byly přesně k tomuto účelu, jako vánoční stromy pro veřejný prostor, použity. Nekácíme nikde stromy pro legraci. Park neutrpěl žádnou škodu."

Vánoce 2020.

"Přilepení" s plenami

Donaukurier se podíval do pozadí neustálých blokád silnic a lepení se aktivistů za ochranu klimatu k uměleckým dílům. K jejich uvolňování se už před několika týdny zásobila berlínská policie litry řepkového a slunečnicového oleje jako osvědčeného prostředku.

Simon Lachner (24), jeden z aktivistů Poslední generace, zmiňuje, že třeba při sedací blokádě v červnu se lepili na vozovku běžně prodávaným vteřinovým lepidlem, ale vytvářejí kombinace různých materiálů, aby držely pevněji a déle. „Čím déle na silnici sedíme a trvá delší dobu, než nás odtud dostanou, tím větší je mediální pozornost, kterou potřebujeme," říká. Jejich skupina organizuje před akcemi deeskalační trénink ke konfliktním situacím třeba s policií nebo řidiči, které zdržují.

Simon Lachner byl dotázán také, co když aktivisté přilepení při blokádě silnice si potřebují "odskočit". Připustil s úsměvem, je to opravdu téma. On sám vždycky vydržel i několik hodin. "V takových situacích je to možná taky adrenalin, co brzdí nutkání…" Jsou prý kolegové, kteří pro takové případy skutečně nosí pleny pro dospělé. Pro něho to ale není pěkná představa…