Jednotlivé spolkové země mohou celostátní minimální normu zpřísnit. Ta otevírá obchod, služby včetně kadeřnictví, gastronomii, turistiku, kulturu a sport pro návštěvníky se 2G. Gastronomie je přístupná jen s respirátory až k místu k sezení a hosté musí uvést kontaktní data. Nejsou povoleny akce pro více než 25 osob, na zahrádkách může být i 300 hostů. Podniky zavírají nejpozději ve 23 hodin, noční podniky a bary včetně apres-ski zůstávají uzavřeny zatím do 9. ledna. Akce s místenkami (kultura, sport) mohou mít uvnitř až 2000 lidí, venku až 4000. Respirátory musejí mít i při sezení. Povinnost odpadá jen při vlastním sportování, také ve fitkách. Akce bez přidělovaných míst k sezení může navštěvovat uvnitř nejvíc 35, venku až 300 lidí.

Kompletně otevírají Burgenlandsko, Tyrolsko a Vorarlbersko. Dolní Rakousy, Solnohradsko a Štýrsko pustí gastronomii a ubytování pro 2G až 17. prosince, Vídeň 20. prosince. Obchody, služby i ty na těle a kultura budou přístupné očkovaným od 13. prosince. Horní Rakousy zůstanou do 17. 12. uzavřeny kompletně.

Rozhodnuto je o nekonání plesu ve vídeňské opeře, který měl být 24. února.

Asi i kvůli příslibu uvolnění pro očkované dál roste zájem lidí o vakcinaci. V Horních Rakousích zřídí do Vánoc šest dalších permanentních "oček": první dvě už běží na výstavišti ve Welsu a v Mattighofenu, 16. prosince přibudou Bad Ischl, Zell an der Pram a Bad Zell, 23. 12. Großraming.

Demonstrace pokračují

Na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie demonstrovali v Linci opět odpůrci proticovidových opatření. Po události před týdnem, kdy blokovali Most Nibelungů a zranili kameramana, byla policie v pohotovosti. K řízení bylo oznámeno jen 18 z více než 3400 odpůrců očkování, kteří se ve 14 hodin shromáždili před sídlem zemské vlády a vydali se na pochod do starého města. Účastníci mobilizovali veřejnost k účasti na další větší protestní akci v neděli, kterou nazvali "Loveparade neočkovaných". Snímek je ze srazu u sídla vlády.

"Zlatokop"

Do Rakouska přijel 44letý muž z Lotyšska, prý aby tu vykopal "nacistické zlato", píší OÖN a popisují jeho "misi".

Cizinecká policie ho v pondělí večer zkontrolovala ve vozidle s francouzskou značkou. Zjistila, že ta byla ve Francii letos v květnu odhlášena. Podrobnější přezkum dat ukázal, že tohoto řidiče nafilmovala bezpečnostní kamera 12. listopadu v dolnorakouském Hohenau, městysi na hranici s Moravou, jak ujel od benzinové pumpy bez placení.

Od sousedů: pro vakcínu kolem Banksyho, nejoblíbenější emoji

SPZ mu policie odebrala a on ji ujistil, že auto v nejbližších dnech nechá odtáhnout. V úterý z místa zmizelo a našlo se odstavené u nádraží ve Freistadtu. Jak se tam dostalo, muž neuměl vysvětlit. Při prohlídce vozidla našla hlídka v kufru horké kameny, které si řidič ohříval na ohni a používal jako topení ve voze.

Při výslechu připadal policii stále podivnější, takže pro jistotu mu zabavili klíčky a pár věcí. Byl stále agresivnější a když se po napomínání uklidnil, vyprávěl divnou historku, proč vůbec do Rakouska jel. Vydával se za hledače pokladu - v Rakousku je prý zakopáno Hitlerovo zlato…

"Žádné lopaty a krumpáče u něho ale nenašli, zato gumovou hadici, dobře použitelnou při odsávání benzínu z cizích aut," píše list. Byl obviněn z několika přestupků a protože neměl, čím by pokutu zaplatil, zadrželi mu auto jako záruku…

Oranžová výzva "nejlepších sester"

Ve Steyru podpořilo oranžové světlo reflektorů na mostech, kostelích a dalších budovách výzvu "soroptimistek", doslova "nejlepších sester", celosvětové neziskové, apolitické organizace žen, jejímž hlavním cílem je pomáhat a zvyšovat úroveň žen v profesním a soukromém životě, realizovat a podporovat mírové, humanitní a charitativní projekty na celém světě. "Členky chápou toto pojmenování jako výzvu k osobnímu úsilí o neustálé zdokonalování svých profesních znalostí a vědomostí a také jako svůj závazek v rámci mezilidských vztahů," píše prohlášení jejich pražského klubu (https://www.soroptimist-praha.cz).

Oranžová je jako na semaforu znamením nebezpečí, vysvětlují OÖN. V každoroční akci prosí tato organizace žen kolem Dne lidských práv (10. prosince) veřejná zařízení, firmy a soukromé osoby, aby na znamení proti násilí na ženách nasvítily budovy na oranžovo. Ve Steyru byl ohlas velký. Město přelepilo lampy na mostech oranžově, takže v noci svítí barevně, a nasvítilo i radnici. Evangelický kostel je barevný už léta, ředitelka místní raiffeisenky rozhodla o oranžových fóliích na oknech nového kompetenčního centra. Kulturní centrum Röda takto vyjadřuje solidaritu se ženami ohroženými násilím. Mnoho občanů postavilo do oken oranžová světýlka. Na asfalt vozovek byl na řadě míst přes šablony nastříkán oranžový nápis "Proti násilí na ženách". Spolky poskytly své vývěsky "soroptimistkám" ke zveřejnění telefonních čísel na ženské domovy a podpůrné organizace. "Smutným popudem k letošní kampani je hrozivě vysoký počet vražd žen. Také ve Steyru loni skončil smrtí 18leté dívky útok mladého muže nožem," píší OÖN.

Oranžový bude Steyr do soboty.

Bavorsko vybralo fotografie roku

Soutěži o Pressefoto Bayern 2021 dominuje pandemie, které je věnováno šest z osmi vyznamenaných snímků, píše Donaukurier. Vyhrál obrázek poslanců zemského sněmu, kteří v mnichovském Maximilianeu sledují za plexisklovými zástěnami vládní prohlášení premiéra. V kategorii sport zvítězil Sebastian Beck ze Süddeutschen Zeitungu, který dlouho hledal nejhorší fotbalový tým země, až v září našel TSV Böbrach e.V. v okrese Regen. "Taktická tabule v klubovně zůstala při jeho návštěvě 5. září nepoužita - nehrálo se, protože mužstvo chtělo co možná nejvíc prodloužit čas mezi dvěma inkasovanými góly," napsal DK.

Od sousedů: Za jídlo zaplatí potřebným, deset let od změny hymny

BR 24 doplnil, že za 15 utkání dal tým jen jedinou branku a 220 jich dostal. Poslední zápas podzimu s SV Allersdorf prohrál 0:14. Nesplnil tak jeden z cílů, nedostat v žádném utkání víc než deset branek. Prezident klubu Alfons Drexler je prý přesto spokojen - hráči odevzdávali vždy to své nejlepší, a to je nejdůležitější… Přes zimu budou pilně trénovat s míčem a na kondici. Jejich bojový duch je údajně nezlomen. Autor neobvyklého snímku získal zvláštní cenu svazu bavorských spořitelen 1000 eur.

Porota posuzovala přes 850 fotografií. Nejlepší snímky budou vystaveny mj. 4.-24. července v Řeznu. Na internetu jsou pod https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/nachrichten-bayern/pressefoto-des-jahres-2021.

Jak porážet na louce…

Bavorské ministerstvo životního prostředí vydalo novou směrnici pro tzv. "porážení na louce". Autorem je ministr Thorsten Glauber (Svobodní voliči). Je vedena zájmem o dobro zvířat, píše PNP. Ten roste mj. se snižující se spotřebou masa - Němci jej loni snědli průměrně rekordně málo, jen 57,3 kilogramu. Deset procent lidí se živí dokonce vegetariánsky nebo vegansky, množí se náhražky masných produktů. Za této situace by si prý zasloužilo větší pozornost blaho zvířat. Přispívat k němu má i tzv. porážka na louce, jinými slovy co nejblíže chovu.

Thorsten Glauber k tomu říká: "Zvířata by měla být porážena v jim důvěrném prostředí. To pro ně znamená méně stresu a víc ochrany. Dlouhé transporty živých zvířat už nejsou žádoucí. Porážení ,na louce´ by mělo být v Bavorsku častější. Přináší kratší cesty, posiluje selské zemědělství a umožňuje spotřebitelům získávat regionální produkty."

Evropské normy nadále tyto porážky omezují. "Zvířata musejí být v zásadě dál porážena jen na schválených jatkách," říká mluvčí ministerstva. Ty mohou být i mobilní, zajíždějící k chovatelům. Od zářijové změny zákona v nich mohou být "doma" poraženy až tři krávy a až šest prasat, nezávisle na způsobu jejich držení. Porážka na louce umožňuje zvířata v těžce přístupných terénech horských luk na místě šetrně uspat a vykrvit kvalifikovanými osobami, rozvádí deník. Po usmrcení musí být těla v mobilní jednotce neprodleně přímo přepravena do stacionárních jatek.

Odtajnit facebook?

Může facebook zavázat všechny uživatele, aby své profily vedli pod pravými jmény? ptá se Donaukurier. Dva dotčení, kteří chtěli užívat pseudonym a provozovatel jim v roce 2018 konta uzavřel, se obrátili na nejvyšší německý soud.

V aktuálních uživatelských podmínkách facebooku je, že stojí-li osoby za svými názory a jednáními, je společnost jistější. "Z tohoto důvodu musíš dělat následující: užívat stejné jméno, jaké užíváš také v každodenním životě." Povinnost má kromě jiného zvýšit obranu před urážkami, mobbingem a nenávistnými projevy.

Vrchní zemský soud v Mnichově dal facebooku za pravdu. Motivy provozovatele sítě je třeba hodnotit výš než zájem uživatele moci se na svém profilu vyjadřovat anonymně, řekl. Jeden ze stěžovatelů uváděl, že chce vystupovat anonymně, protože se obává represálií "levé scény".

Od sousedů: Modré nebe nad Bavorským lesem

V německém zákoně o telemédiích stojí, že poskytovatel má užívání své služby umožnit anonymně nebo pod pseudonymy, pokud je to technicky možné. Nařízení Evropské unie od května 2018 o ochraně dat takové ustanovení vylučuje.

Spolkový soud se neshodl na relevantnosti pravidel poskytovatele z let 2015 a 2018, ale chce vyjít z evropské normy o ochraně dat z května 2018. Rozhodnout má 27. ledna.

Návrat děla z války

Před několika měsíci navštívil spolupracovník Bavorského vojenského muzea v Ingolstadtu známého v Mainburgu, který našel ve své zahradě neobvyklou dekoraci, asi stokilogramové těleso z bronzu, zjevně dost staré. Na plášti bylo patrné zdobení, tavné stopy, kulatý vnitřek byl hladký. Pravděpodobné bylo, že jde o fragment dělové hlavně, píše DK. Host z Ingolstadtu odhadl, že mohl narazit na díl kanonu ze 16. století, který od roku 1974 zdobí muzeum armády v Novém zámku v Ingolstadtu.

Byla to trefa do černého, uvádí list. Hlaveň se tak vrátila do muzea po složité historii. Začala v Augsburgu, kde byla v 19. století vystavována děla z bavorských sléváren. Pokračovala u zbrojnice v Mnichově, založené jako muzeum králem Ludvíkem II. v roce 1879, kam byly augsburské kusy převezeny.

Jedna bomba při leteckém útoku na Mnichov 16. července 1944 trefila čtyři a půl tuny těžké obléhací dělo kartouwe s kalibrem 22, používané v evropské válce v 16. a 17. století, kdy střílelo 40 kilogramů těžké železné koule. Odlito bylo v roce 1525 v Neuburgu na Dunaji. Renesanční dílo se rozlomilo. Částešně bylo zničeno celé muzeum a jeho kupole byla až do osmdesátých let jednou z posledních ruin města.

Pak začala restaurace objektu na bavorské státní kancléřství. Při zemních pracích byl nalezen fragment děla. Stavební podnikatel jej zajistil a daroval svému známému z Mainburgu, který si jej instaloval v zahradě.

V roce 1972 bylo v Ingolstadtu otevřeno Bavorské muzeum armády. Historická děla byla tradičně postavena před vchodem. K expozici dnes patří i náhodou znovunalezené kartouwe…

Cyklostezka z Chebu přes čáru

Po letech prací byla dokončena cyklostezka mezi Chebem a hornofalckým Waldsassenem, píše DK. Poslední asi kilometrový plně asfaltovaný úsek byl otevřen, řekl ve středu chebský starosta Antonín Jalovec. Stavba stála asi 1,2 milionu eur. Trasa stezky kromě jiného podchází silně frekventovanou silnici, protože křížení v rovině by bylo příliš nebezpečné, píše DK.

Stezka dlouhá asi sedm kilometrů, zčásti otevřená už v roce 2006 k zahradnické výstavě Marktredwitz-Cheb, teď začíná v Chebu na novém parkovišti pro 22 aut.