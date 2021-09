Pořádal ji americký miliardář Elon Musk, kterého letos v lednu agentura Bloomberg poprvé označila za nejbohatšího člověka světa, s majetkem převyšujícím 200 miliard dolarů. a nám může jen vrtat hlavou, do čeho všeho se nepouští. A ovšem s ním taky studenti…

V nové soutěži měli budovat tunel. TUM to dotáhla do 22 metrů. Její vrtací mašina váží 22 tun a měří dvanáct metrů. 60členný tým studentů ji vyvíjel a stavěl přes rok. V Las Vegas s ní vyhrál hlavní cenu a trofej za nejlepší systém navigace.

Soutěž organizovala Muskova The Boring Company, která pracuje na tunelech pro transportní systémy jako tzv. hyperlook, při kterém mají být lidé v kabinách přepravováni ve vzduchoprázdnu rourou rychlostí blížící se rychlosti zvuku. Se svým konceptem vrtací soupravy se přihlásilo na 400 studentských týmů z celého světa, dvanáct bylo pozváno. Do Ameriky jelo osm finalistů. Z nich jen TUM Boring a Swissloop Tunneling z ETH Curych splnily bezpečnostní nároky a mohly nastoupit k vlastní soutěži na vypsanou vzdálenost 30 metrů "díry" o průměru půl metru. Ostatní svou techniku předváděli jen na kratších úsecích. Nejlepší z nich, Massachusetts Institute of Technology, se provrtal třemi metry.

„Byli jsme velmi dobře připraveni," říká v PNP Max Herbst, jeden z vedoucích projektu TUM Boring. „Velkou výhodou bylo, že jsme náš stroj mohli testovat už dva týdny před soutěží v Houstonu." Největším problémem prý bylo horko, které kromě jiného ovlivňovalo i laptopy. Tým si musel narychlo opatřit klimatizační zařízení.

TUM Boring navázal na na úspěchy školy při jiné soutěži iniciované Elonem Muskem, k už zmíněnému systému hyperloop. Mnichovští studenti vyhráli všechna čtyři dosavadní kola stavění co nejrychlejší přepravní "kapsle".

Na snímku je TUM-Boring-Team v Las Vegas s trofejí pro vítěze.

Jak povzbudit k očkování

"Zatím co někteří sázejí k povzbuzení zájmu o očkování proti covidu na opékané klobásy nebo lístky do kina, firma RKT Rettungsdienst OHG sáhla po větší dimenzi: mezi prvovakcinovanými ve svém distribučním území, tedy Řezno, Kelheim, Straubing, Schwandorf, Norimberk, Bad Kissingen a Neumarkt, vylosuje nový automobil Mitsubishi Space Star," píše PNP.

Zúčastnit se může každý z této oblasti starší 18 let, který byl očkován poprvé mezi 23. srpnem a 19. zářím, a zaregistruje se na domovskou nebo facebookovou stránku RKT. Na snímku je výhra před mobilní očkovací stanicí.

Autíčko za očkování…Zdroj: Deník/PNP

Somálec zavraždil dvě ženy?

V bytě ve Vídni našla v pondělí odpoledne policie dvě mrtvé ženy ve věku 35 a 37 let. Alarmovali ji místní občané, aby přijela urovnat konflikt. Na místě ale našla na podlaze dvě oběti a 28letého Somálce, který se přiznal, že ženy zabil, píší OÖN. Jeho výslech znemožnila silná opilost (měl 2,2 promile). Podle sousedů měla být jednou z mrtvých bývalá manželka, se kterou má obviněný čtyřletou dceru. Ta byla v době činu ve školce. Druhou usmrcenou má být nová přítelkyně pachatele, která do bytu často chodila. Tisk přinesl zprávy, že jedna byla probodnuta a druhá zabita kuchyňským přístrojem.

Podle vyšetřovatelů byl podezřelý oprávněn k získání azylu v Rakousku. Byl dvakrát vyšetřován, jednou pro sexuální delikt. Azylové řízení s ním bylo vždy přerušeno, ale při zastavení stíhání pokračovalo.

Linecký list doplňuje, že podle statistiky Autonomních rakouských domovů žen bylo letos v zemi usmrceno expartnery nebo členy rodiny 33 žen.

Kosmetička urazila kancléře

Méně krvavý je konflikt, který řešil v pondělí soud v Salcburku. Kosmetička z okresu Zell am See loni na oficiální facebookovou stránku kancléře Sebastiana Kurze umístila 13. prosince poštu, ve které předsedovi vlády napsala v rozčilení z opatření proti pandémii: "Na tvá adventní přání není nikdo zvědavý, ty chudáku blázne! Svá přání k Vánocům a silvestru si můžeš někam strčit. Nikdo už tě nebere vážně. Přeji ti k Vánocům jedovatou injekci, tím bychom se zbavili největšího viru…"

Dosud bezúhonná obviněná se pak Kurzovi omluvila a u soudu řekla, že už neví, co onen večer v kruhu žen popíjejících gin tonik a sekt napsala. Kvůli koroně tehdy posouvala celé dny termíny, také jí zemřela vnučka, popisovala se slzami na krajíčku. Jako samostatná podnikatelka a praktikantka čínské medicíny nedostala žádnou covidovou výpomoc. Podle obhájce byla její existence ohrožena… Žalobce zase připomínal víc předcházejících oznámení na ni pro urážlivé e-maily a vyjádření nevole vůči členům vlády.

"Soudce jí mluvil do svědomí, že v demokracii je sice svoboda slova, ale nikdo nesmí přát jinému smrt," uvádí list. Urážka je trestná až třemi měsíci odnětí svobody. Tato věc byla nakonec vyřešena odklonem - když do půl roku zaplatí tisíc eur, bude její stíhání zastaveno.

Dvanáct let za loupež

Vídeňský zemský soud uložil v pondělí 12 let 49letému Chorvatovi za přepadení školských bratří, řádu, který se věnuje výchově a vzdělávání mládeže, krátce po Vánocích 2018 ve Vídni, napsaly OÖN.

Po přepadení zmizel, ale stopa k němu vedla přes láhev vody zanechanou na místě činu s jeho DNA. Odpovídala jeho genetickým otiskům z případu braní rukojmí, těžké loupeže a ublížení na zdraví v Německu po roce 2000. 11. května byl zatčen pátrači chorvatské policie a začátkem června vydán do Rakouska.

Po zadržení uvedl, že jednal z nenávisti ke katolické církvi. Chtěl prý rozkrýt údajný skandál zneužívání školskými bratry, o kterém psala média před více lety. Odjel proto do Rakouska a pátral. Osobní vztah k vídeňské složce řádu nemá. Po přepadení, při kterém ukořistil krátkou palnou zbraň, hotovost, iPad, fotokameru a nosiče dat, se ukryl v lese asi 300 metrů odtud. Pak pistoli zahrabal a utekl. Za pár dnů se vrátil domů.

Byl uznán vinným těžkou loupeží, odnětím svobody a těžkým útiskem. Jeho doznání mu polehčovalo, přitěžovalo naopak odsouzení v Německu. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný si nechal čas na rozmyšlenou.

Přepadávali klenotnictví

Zemský soud v Innsbrucku projednával dva ze srbských členů pověstné tzv. Pink-Panther-bandy. Musejí se zodpovídat mimo jiné z těžkých loupeží, píše linecký Volksblatt. Hlavnímu obžalovanému, 37letému, je kladeno za vinu přepadení jedenácti klenotnictví v Innsbrucku, Kitzbühelu, Vídni, Linci a Amstettenu v letech 2011-2017. Byly brutální, částečně za použití krátkých palných zbraní a seker, se kterými rozbíjeli výklady. Společně se 35letým krajanem a dalšími pachateli měli v roce 2016 přepadnout v Innsbrucku hodinářství a prodavačku ohrožovat zbraní. Sám přepadl mj. klenotnictví v Kitzbühelu v roce 2016, při kterém uloupil zboží za asi půldruhého milionu eur. "Oba Srbové byli odsouzeni už loni ve Švýcarsku a následně vydání do Rakouska," končí Volksblatt.

Starší z dvojice dostal devět let, mladší, odsouzený v minulosti v Dánsku, čtyři a půl roku.