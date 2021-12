Od sousedů: Osmdesátiletý fotbalový rozhodčí nekončí

35krát bodl přítelkyni

V Memmingenu začali soudit 28letého, který zabil přítelkyni 35 bodnými ranami, píše Donaukurier. Muž s německým a bulharským pasem koncem března v ubytovně v Bad Wörishofenu napadl v podnapilosti třemi noži rovněž podnapilou ženu. Rozsudek by mohl být vynesen v polovině ledna.

Rekordně málo obětí nehod

Podle odhadu expertů zahyne letos v Německu asi 2520 lidí při dopravních nehodách. To je nejméně v historii a o 7 % méně než loni, napsal DK. Nehod se škodou na osobách bude letos odhadem 315 000, o 15 000 méně než loni. V obcích karambolů ubylo 7 %, mimo obce 3 %. Na dálnicích havárií přibylo 5 %, ale počet mrtvých poklesl na asi 310. Usmrcených cyklistů je letos 360, o 15 % méně, chodců zahynulo o 16 % míň.

Ubývá krav

Počet krav v Bavorsku opět klesl. Ke 3. listopadu jich bylo 2,88 milionu, o 50 867 méně než před rokem. Dobytek chová 40 580 provozů. Loni jich bylo ještě 41 629. Dojnic je 1,1 milionu, mínus 1,7 %.

45 000 bez domova

Loni žilo v Německu asi 45 000 lidí na ulici, píše DK. Lidí bez nájemní smlouvy na byt je 246 000 (v roce 2018 jich bylo 237 000). V ubytovnách bydlelo dále kolem 160 000 běženců. Roku 2018 jich bylo 440 000, ale příliv uprchlíků ustává.

Mikulášský rekord

Mikulášský poštovní úřad v sárském St. Nikolausu má nový rekord - ke čtvrtému adventu mu došlo přes 30 000 dopisů z celého světa. K Vánocům 2020 odpověděli dobrovolníci na 29 845 psaníček dětí ze 45 zemí.

Nepomohla dítěti…

Před třemi roky zemřela šestiletá Leonie z Torgelowa v Meklenbursku-Předpomořansku v důsledku těžkého násilí. Její nevlastní otec ji tvrdě trestal, zatím co matka byla nakupovat. Dostal doživotí za vraždu. Nyní soud v Neubrandenburgu poslal na dva roky do vězení také 27letou matku děvčátka - za usmrcení z nedbalosti.

Obžalovaná přiznala, že těžká zranění své dcery viděla už před kritickým dnem. Soud zdůraznil, že měla možnost přivolat jí včas pomoc, ale neudělala to. Žalobce navrhoval potrestat ji podmínkou, ale soud uzavřel, že to není možné, protože na obžalované neviděl během procesu žádné pohnutí…

Leonie byla nalezena večer 12. ledna 2019 v bytě pětičlenné rodiny. Nevlastní otec matce vyprávěl, že holčička spadla ze schodů. Ta po návratu dítě našla, jak si v posteli chladí rány. Viděla, že jsou hrozivé, ale nezasáhla. Už čtyři dny předtím byla dívenka masivně otčímem zbita. Matka tehdy volala záchranku, ale zavěsila, když si toho partner všiml. V tragický den jí muž mobil odebral a předstíral, že volá pomoc. Když bylo dítěti stále hůř, zavolal přece jen záchranku, ale ta už Leonii nemohla pomoci. Zemřela na zranění mozku…

Matka má ještě tříleté společné dítě s odsouzeným partnerem. Pětiletý bratr Leonie žije u svého biologického otce.

Zpěvák antisemita

Referentka Amadeu Antonio Stiftung, německé nadace angažující se proti krajně pravicovým stranám, rasismu a antisemitismu, označila v přednášce o tzv. "říšských občanech" v roce 2017 zpěváka Xaviera Naidoo za antisemitu. Na otázku, co si myslí o jeho textech písní a o výrocích, tehdy řekla: "Je antisemita, ale myslím, že to nesmím říkat tak otevřeně, protože on rád žaluje. Strukturálně je to ale prokazatelné."

Soudy v Řeznu a v Norimberku ženě tato tvrzení zakázaly, dotýkají se prý osobní důstojnosti zpěváka a mají pranýřující charakter. Kromě toho jejich objektivní správnost není dostatečně prokazována.

Odsouzená podala ústavní stížnost a uspěla. Podle soudu v Karlsruhe obecné soudy "podcenily význam a dosah svobody názoru ve veřejném střetu mínění". Rozsudky jsou ve více ohledech chybné. "Naidoo se vydal dobrovolně se svými spornými politickými názory do veřejného prostoru, aby si získal odpovídající pozornost". Zemský soud se nyní bude muset podáním zpěváka znovu zabývat.

Lákají policisty-seniory zpátky

Horní Rakousy chtějí "zverbovat" policisty v důchodu zpátky do služby k podpoře zdravotníků v očekávané vlně nákazy omikronem, píší OÖN.

Zemský hejtman Thomas Stelzer a zemský policejní ředitel Andreas Pilsl se dohodli na tom, že bývalé policisty v hlídkové službě, kterým ještě není 70 let, obešlou písemným pozváním s probou, aby při kontrolách protipandemických opatření podpořili zdravotnické úřady. Tím by měli ulevit také silně vytíženým aktuálním policejním silám.