Do pátrací akce se zapojili i psovodi a drony. Večer byla akce přerušena pro nebezpečí, že se hledači v extrémně strmém a kluzkém terénu sami zraní. Ve čtvrtek za denního světla pátrání pokračovalo a odpoledne byl muž nalezen. Byl podchlazený a dehydrovaný, ale při vědomí. V pátek policie informovala, že byl dopraven do nemocnice.

Kalendář pivních břichů letí

Začalo to dubnovým žertem, který rozjela facebookovou poštou fotografka Simone Werner-Neyová z Warmensteinachu v okrese Bayreuth pozdě večer 31. března. Sdělila, že dodatečně vedle fotografování těhotenských bříšek nyní nabízí fotoshooting pivních břich "opravdových mužů".

Podle iniciátorky dobrá polovina reagujících vzala nabídku vážně. Jedním z nich byl Patrick Nickl (30) z pivovaru "Brauerei Hütten" a rozhodl se vydat kalendář pivovaru s tímto tématem.

Půl roku nato prezentovalo na fotografiích hrdě třináct silných, urostlých chlapů z Francka pro kalendář svá pivní břicha: s půllitrem v ruce, s basou na rameni nebo v ležérním lehu na gauči. Produkt se dostal do regálů prodejen pivovaru a fotostudia paní Neyové, a online se stal rychle šlágrem. Patrick Nickl z Brauerei Hütten říká, že dostali objednávky z celého Německa a některé dokonce z Rakouska a Lucemburska. Během prvních týdnů byl kalendář rozebrán, dotisk je očekáván koncem listopadu nebo začátkem prosince.

Ke dvoudennímu fotografování Nickl pozval jen přátele a zákazníky, a skoro všichni se mu přihlásili. Před objektiv se postavil i on sám…

Průchod zakázán…

Gymnázium Grafenau připravilo s odpovědnými z české a bavorské strany v prostorech bývalé okresní knihovny výstavu temných desetiletí na hranici. Její kurátorkou je Zuzana Jónová.

Zástupce okresního hejtmana Franz Brunner při zahájení řekl: "Je to už přes 30 let od pádu železné opony doslova, i v politickém realitě. Dnes máme celé generace, které vyrostly ve sjednocené Evropě. Generace, které už nevědí, jak stísňující a vážná hranice byla, zejména v příhraničních regionech v Německu, Rakousku a Česku…"

Hosty přivítal ředitel místní školy Christian Schadenfroh. Uvedl, že výstava má pro něho hned trojitý význam, protože část jeho příbuzných má české kořeny a on se exponáty cítí osloven i jako učitel dějepisu.

Mluvčí okresního úřadu Karl Matschiner připomněl historii těchto výstav. Na expozici ve Zwieselu poznal Zuzanu Jónou a oba pak položili základ pro Grafenau. Před dvěma roky si nápady vyměnili při setkání v Bučině, realizaci ale odsunula pandémie.

Jónová pronesla svůj příspěvek také česky, aby zvýraznila kooperaci a výměnu, poznamenala PNP. Připomněla první témata železné opony a její milníky až do jejího pádu, ale také moderní zavírání hranic mezi sousedy Bavorskem a Českem kvůli koroně. "Na výstavě vidíme také nejšpatnější a nejpřísnější dobu padesátých let, ve kterých hranici zvýrazňovaly elektrické ploty a pásma smrti," uvedla. Lída Rakušanová v Grafenau líčila zcela osobní zážitky z působení ve Svobodné Evropě.

Výstava v bývalé okresní knihovně bude otevřena do začátku vánočních prázdnin po ohlášení výpravy a dohodnutí času návštěvy na gymnáziu. V letech 2023-24 bude hostovat od září do konce prosince ve Waldkirchenu a posléze ve Freyungu. Na snímku ze zahájení jsou zleva tiskový mluvčí Karl Matschiner, poslanec spolkového sněmu Muhanad Al-Halak, Stefan Hundsrucker, ředitel Christian Schadenfroh, Zuzana Jónová, Franz Brunner, Lída Rakušanová a Ivan Falta.

Ze zahájení výstavy. Zdroj: Deník/ Redakce

Nového krále už razí

Momenálně je v oběhu ještě asi 27 miliard mincí s profilem britské královny. Royal Mint se sídlem ve waleském Llantrisantu už ale začal razit 50pencové mince s profilem krále Charlese III., zaznamenal Donaukurier. Ty s Alžbětou zůstávají dál zákonným platidlem, budou ale postupně měněny za "Charlese".

Podle staré tradice je na minci zobrazena levá polovina monarchovy tváře, zatím co u královny to byla pravá polovina. S výměnou na postu musela být také přetvořena královská pečeť. Jsou na ní písmena C jako Charles a R jako Rex (z latiny král) a latinské číslo tři, III.

Královnu Alžbětu II. připomenou pamětní mince, kterých bude vyraženo 9,6 milionu.

Charles na minci.Zdroj: Deník/DK

Objev rakouských archeologů

V antickém městě světového kulturního dědictví Ephesos v Turecku vykopali nově zachovalou raně byzantskou obchodní a lokální čtvrť starou asi 1400 let. Veškeré vybavení budov je zachováno, což umožňuje jedinečné pohledy na tehdejší život, sdělila Rakouská akademie věd.

Donaukurier popsal, že na ploše kolem 170 metrů čtverečních bylo zatím odkryto více obchodních lokalit. Komplex plně kvetl do let 614-15 našeho letopočtu, jak potvrzují i nalezené mince. Je mezi nimi řada čtyř k sobě patřících zlaťáků a obchodní pokladny s více než 700 měděnými mincemi.

V odhaleném obchodě s lampami a poutními upomínkami je jedinečný nález asi 600 malých lahviček, které křesťanští poutníci nosili kolem krku. Uchovaly se zbytky mořských plodů a amfor se solenými makrelami…

«Nález ukazuje masivní zničení náhlým a dramatickým požárem," řekla Sabine Ladstätterová, ředitelka rakouského archeologického institutu, která vykopávky v Ephesu vede od roku 2009. Indicie jako četné hroty oštěpů a mečů nasvědčují, že příčina zkázy mohl být válečný konflikt, uzavírá DK.

Z vykopávek v Efesu.Zdroj: Deník/DK

Zabil stařenku, ke které se vloupal

Mladý muž se v noci v březnu vloupal do bytu své 87leté sousedky v Giegenu (okr. Heidenheim). Když ho seniorka zpozorovala a hrozila, že ho oznámí policii, brutálně ji "složil" a ležící ještě dupal na hlavu, jak prokázaly otisky jeho bot. Zemřela druhý den v nemocnici na trauma mozku a vdechnutí krve.

Obviněný se u soudu hájil tvrzením, že ho poškozená držela za nohu. Chtěl z bytu utéct. Podle obhájce byl pod vlivem drog a chtěl v bytě přenocovat… Okresní soud v Ellwangenu uložil 27letému obžalovanému Řekovi doživotí.