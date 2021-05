Výsledek byl ale opět krásný – celkem bylo vybráno 13 371 855,90 eura, “jen” o 27,48 procenta méně než loni. Nejvíc darů se sešlo opět v Horních Rakousích – přes tři miliony eur. Loni jich bylo o 18,43 procenta víc.

Další vražda ženy

V bytě ve Vídni zastřelil ve čtvrtek večer 42letý muž svou 35letou expartnerku, píší OÖN. Silně opilý pachatel byl zatčen bez odporu ve dvoře domu i s palnou zbraní. Podle listu Krone jde o prodejce piva, který “proslul” v procesu se šéfkou klubu Zelených Sigrid Maurerovou, která ho žalovala pro pomluvu – měl o ní šířit po facebooku erotické výmysly.

“Jde o deváté usmrcení ženy partnerem nebo expartnerem letos v Rakousku,” rozvádějí OÖN. Minulou středu zabil 65letý v Neulengbachu (okr. St. Pölten) 64letou partnerku.

V Linci zase stanul v pátek 20letý Afghánec s drogovými problémy za pokus vraždy. V říjnu napadl v žárlivosti nožem 17letou přítelkyni z Rumunska, matku jeho dítěte, v jejím bytě. Podle obžaloby bodl ženu osmkrát, přičemž jí také protnul průdušnici.

Obviněný tvrdil, že se žena poranila sama a on jí pak nůž sebral.

Mladík žije v Rakousku pět let. S poškozenou mají dvouletého syna, který je v pečovatelské rodině. Podle zraněné byl velmi žárlivý, často ji urážel a jednou jí řekl, že jí utrhne hlavu, když bude mít někoho jiného. K fyzickým napadáním ale nikdy nedocházelo. Během hádky v kritický večer vzal obžalovaný nůž z kuchyně a přítelkyni bodl do krku. Té se podařilo mu jej sebrat, došel si tedy pro druhý, popsala žalobkyně. Bodl celkem osmkrát…

Průběh útoku popisoval vyhýbavě: “Ztratil jsem kontrolu, nevím, jak se to stalo,” jindy řekl, že zápolili a při tom ji nůž zasáhl, “nějak skončil v jejím krku”.

Podle obžaloby ho zraněná prosila, aby ji nechal zavolat záchranku, což jí umožnil s podmínkou, že řekne, že se zranila sama. Že šlo o útok partnera, uvedla až v nemocnici, pokračují OÖN. Zadržený tam naopak opakovaně hrozil “krvavou lázní”. Zaměstnankyně kliniky, která to slyšela, se jako svědkyně nemohla dostavit, soud proto odročil na 25. červen.

Co s nebezpečnými psy?

Útok křížence pitbulla v létě 2019 u sousedů znovu rozvířil debatu o zpřísnění podmínek chovu psů, zejména zavedením listu potenciálně nebezpečných druhů. Teď je jisté, že v Horních Rakousích nebude. Chovatelé ale budou muset od podzimu absolvovat vícehodinový kurs se zkouškami a odborné přednášky o individuální vhodnosti ras. Majitele psa, který nezaplatí pojištění svého miláčka, oznámí pojišťovna obci. Obce samy budou rozhodovat o přípustnosti venčení psů na veřejných místech.

Hodně chladný duben

Rakouský meteorologický úřad zaznamenal letos nejchladnější duben od roku 1997. Byl také jedním z osmi nejsušších v historii, měřené od roku 1858, napsaly OÖN. V nížinách byl 2,7 stupně pod průměrem posledních 30 let, na horách o 3,1 stupně. Spadlo kolem poloviny obvyklého množství srážek. Slunce svítilo v celorakouském hodnocení o osm procent méně než v průměru. Nejnižší teplotu v obývaném místě naměřili 16. dubna v tyrolském Obergurglu (1941 m n. m.) - mínus 12,9 stupně.

Daně ubírají ze mzdy

Rakousko loni předstihlo Itálii a má dnes třetí nejvyšší odvody ze 37 států OECD, píše Volksblatt. U průměrně vydělávajícího bezdětného dělají 47,3 procenta. V Belgii je to 51,5 procenta, v Německu 49 procent. Průměrně vydělávajícímu s dětmi daně v Rakousku klesly ze 33,7 na 32 % a sousedé jsou v tomto směru jedenáctí v OECD.

Podmínka za účast na sebevraždě

Vídeňský zemský soud potrestal osmi měsíci podmíněně 24letého muže, který v létě společně s 25letým známým pomohli nebo přihlíželi 19letému spolubydlícímu v ubytovně, jak ukončuje život. Chtěl se předávkovat heroinem. Když ztratil vědomí, obžalovaní odešli…

Čech loupil v Linci

“Zemská kriminálka v Horních Rakousích společně s Interpolem Praha objasnily bankovní loupež v lineckém vnitřním městě,” napsaly OÖN. 40letý Čech přepadl 17. března odpoledne filiálku a s napřaženou pistolí přinutil obsluhu k vydání hotovosti. Pak utekl taxíkem, který se náhodně nacházel poblíž, do Freistadtu a odtud odjel vlakem do Čech.

Na základě výpovědí svědků a nashromážděných důkazů na něho soud v Linci vydal evropský zatykač. “16. dubna byl nezaměstnaný zadržen a 28. dubna vydán do Rakouska. Sedí ve vazbě v Linci. Při výslechu skutek doznal,” pokračuje linecký list.

Informaci doplňuje Policie ČR z Krnova. Na své sociální síti a na webu zveřejnila fotografii podezřelého a od veřejnosti získala rozhodující poznatky. Policisté zásahové jednotky krajského ředitelství muže zadrželi na Bruntálsku, kde pobýval. Nekladl odpor, uvádí mluvčí Soňa Štětínská.

Přeparkoval “smraďocha”…

V Rosenheimu vznikl velký spor o zaparkované vozidlo s běžícím motorem, píše PNP. 34letý řidič balíkové služby zastavil ve čtvrtek v 17.30 svůj vůz, aby mohl jít do domu se zásilkou. Kolemjdoucího 54letého občana to rozzlobilo natolik, že sedl do auta a poodjel asi deset metrů. Pak je zastavil a motor vypnul. Vznikla hádka, při níž senior pošťáka napadl a zranil ho v obličeji. Byla přivolána policie. Ta spor urovnala a šetří dál věc jako ublížení na zdraví a neoprávněné užívání motorového vozidla, píše pasovský list.