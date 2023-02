Dlouhán nemá pro karty daleko

44letý fotbalový rozhodčí Deniz Aytekin z TSV Altenberg žije s manželkou a dvěma dětmi v Oberasbachu u Norimberka. Je nepřehlédnutelný i pro české fanoušky, kteří sledují zpravodajství a přenosy na satelitních stanicích. Zaprvé kvůli výšce 197 cm, ale také specifickým stylem, jakým zápasy píská. Naposledy to předvedl ve středečním osmifinále německého poháru Mohuč-Bayern 0:4. V 81. minutě poslal červenou po druhé žluté do kabin 43letého trenéra domácích Dána Bo Svenssona. Odůvodnil to jeho urážkami na adresu rozhodčích. "Nahlas křičel, jestli nejsme slepí. To nejde, hodně sneseme, ale urážet se nenecháme, to jde podle mne už za hranici," řekl po utkání televizi Sky. "Rozhodčí nejsou odpadkovým košem národa, to nejde…"

Svensson už byl častěji ve verbálních střetech se sudími a napomínán. Aytekin s ním krátce v dobrém "poklábosil" i po zápase v kabině, ale v ten moment na hřišti to pro něho bylo přespříliš. Trenérova slova, o kterých ho informoval čtvrtý sudí Martin Petersen, nemohl na hřišti snést.

Svensson potvrdil, že se pak Aytekinovi omluvil. Uváděný výrok o slepotě pronesl ke čtvrtému sudímu. K červené kartě, kterou za to dostal, řekl: "Za stavu 0:3 nevím, jestli byla nutná, ale to z mé strany taky nebylo nutné…" Poznamenal, že s lavičkou Bayernu sudí nakládali jinak: "Úplně v rovnováze to nebylo…"

Už má karty v ruce…Zdroj: Donaukurier

Nekompromisního dlouhána s píšťalkou už naši diváci znají z přenosů. Z německých časopisů jsme se o něm mimo jiné dozvěděli, že je úspěšným internetovým podnikatelem se 75 zaměstnanci a že žije jako výkonný sportovec - trénuje minimálně čtyřikrát týdně, platí si trenéra fitnessu a v kanceláři si nechal instalovat běžecký pás a sprchu…

Z jeho fotbalové karty připomeňme, že v bundeslize rozdal už 33 žlutých, jednu žluto-červenou, dvě červené a nařídil pět penalt. Loni v říjnu při zápase Dortmund-Bayern 2:2 ukázal osm žlutých a jednu žluto-červenou…

"Cípeček" sněhové kalamity lehce zasáhl i Česko, tak jen doplňme. Na řadě rakouských silnic nařídili povinnost řetězů, také na B310 v oblasti Freistadtu a na četných zemských silnicích v Horních a Dolních Rakousích.

Kalamita za humny…Zdroj: OÖN

U Bad Leonfeldenu vyjel ve čtvrtek po páté hodině kvůli kalamitě v obci Haidu ze silnice sněhový pluh a zpátky ho dostávali hasiči z Laimbachu a Bad Leonfeldenu vyprošťovacím jeřábem. Pak řidič pokračoval ve své práci…