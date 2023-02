Dnes je jednokolejný, s nejvyšší rychlostí 70-90 km/h. "Jednostopá Summerauská dráha nemohla dosud zrychlit. OÖB investují především do komfortu a bezbariérovosti nádraží," uvádí list. "Pro výstavbu kvalitnějšího spojení mezi Summerau a Lincem by podle expertů byla pravděpodobně třeba nová trasa."

Opravdu strastiplný večer

Dvě seniorky z Grabenstättu (okr. Traunstein) prožily nečekaný středeční večer. Popsala jej PNP. Dámy ve věku 89 a 95 let jely s 94letým spolubydlícím v jeho mercedesu. Kolem 18.50 mířili na hlavní silnici k centru města, když v protisměru přijížděl 30letý traktorista táhnoucí na vleku sud s močůvkou. Protože šofér senior jel příliš středem vozovky, narazil do levého předního kola traktoru. Spolujezdkyně si pak stěžovaly, že je bolí žebra, a musely být k preventivnímu vyšetření převezeny do nemocnice. Další 85letý spolucestující zůstal nezraněn.

Stařenky zažily drama.Zdroj: PNP

Po prohlídce ženy opustily ještě v noci nemocnici a nechaly se taxíkem odvézt domů. Tam se ale ocitly před zavřenými dveřmi - spolubydlící, onen 94letý šofér, je ještě zabezpečil řetězem, takže klíče od domu nebyly seniorkám nic platné. Senior sám usnul a nepodařilo se ho vzbudit… Zburcovaly policejní inspekci a její hlídka na přání dam řetězový zámek pákovými kleštěmi přestříhla… "Až pak se ženy s viditelným ulehčením dostaly domů," uzavírá PNP. Mercedes musel být po nehodě odtažen, škody na něm byly za 5000 eur. Na traktoru podle policie nebyly patrné žádné škody.

Koblihy s vuřtem?!

Cukrář Florian Perkmann z Miesbachu ujišťuje Donaukurier, že nejnovější kreace z jeho pekárny k masopustu je chuťově zcela vyvážená. Do "normální" koblihy přidává koktejlové párečky, cibuli a bosenskou omáčku. Co do odbytu je jen okrajová, denně jich prodá asi tucet vedle dvou set koblih s čokoládou, vanilkou a jinými obvyklými náplněmi, ale vzbuzuje pozornost zákazníků a médií.

V roce 2019 překvapil koblihami se sekanou a už plánuje, že napřesrok přijde se zeleninovými koblihami. Jeho manželka je vegetariánka, tak jí chce jednou vyhovět. Byli i zájemci o rybí koblihy, ale to už je prý moc…

Koblížek se jen směje…Zdroj: Donaukurier

Královna salsy na "drobáku"

Kubánsko-americká zpěvačka Celia Cruzová (1925-2003) vyhrála v roce 2002 latinskou Grammy s nejlepším albem salsy, napsal Donaukurier. Příští rok má být "královna salsy" v USA uctěna čtvrtdolarovou mincí s jejím portrétem.

Projekt United States Mint je součástí American Women Quarters Programu. "Všechny ženy, které v jeho rámci budou na mincích zobrazeny, vykonaly ve svém pozoruhodném životě pionýrskou práci v USA a nevzdaly se statu quo," napsal DK.

Loni byla 25centová mince věnována spisovatelce Maye Angelou (1928-2014) jako první černošce.

Cruzová utekla z Kuby po převzetí moci Fidelem Castrem v roce 1960 a stala se nežádoucí osobou, kterou nepustili ani na pohřeb její matky.

Zpěvačka salsy bude na čtvrtdolaru.Zdroj: Donaukurier

Zpívající uklízečka WC

Stefanie Ansul-Weissnerová si při obsluze veřejné toalety v Hamburku-Barmeku už asi dvacet let zpívá a často sahá nejen po hadru, ale i po kytaře, napsal DK. "Za šichtu zpívám určitě 30 až 50 písniček," říká. Nejraději sahá po repertoáru Joan Baezové a Janis Joplinové. Svým zpíváním vykouzluje u mnoha zákaznic a zákazníků na tvářích úsměvy a v jejím talířku na zpropitné končí často víc než obvyklých 50 centů. Má prý dokonce stálé zákazníky, které zvolí zacházku, aby si ulevili u ní…

Uklízečka s kytarou.Zdroj: Donaukurier