Na Kalteck Höhe v Bavorském lese vyjel v zatáčce do protisměru a čelně se srazil s Oplem Ascona řízeným Heikem A. (38) z okresu Cham, který se vracel domů do Neukirchenu s 10letým synem Johannesem. Pan A. zemřel na místě, Johannes ležel měsíce v nemocnici a v rehabilitačních centrech a s následky zranění se bude potýkat doživotně.

Vrak v minulých dnech vystavovali jako odstrašující příklad na dnech dopravní bezpečnosti v Regenu.

Loni se k události vracel deník PNP s tím, že ani dva roky po nehodě není smrtelná "raserei" ještě definitivně dořešena. Viník nehody sice nastoupil pětiletý trest ve věznici Straubing, ale druhý aktér "závodu", motorkář, stále čeká. Vedlejší žalobce se odvolal proti výměře jeho trestu od okresního soudu v Deggendorfu a věc přezkoumává nejvyšší soud v Karlsruhe. "Nelze odhadovat, kdy se rozhodnutí dá očekávat," řekla mluvčí této instance deníku PNP. Podle ní šest trestních senátů spolkového soudu zpracovává každý rok kolem tří tisíc věcí, takže rok čekání není nic neobvyklého…

Za vakcínou na koupaliště

Země Horní Rakousy nabízí stále víc příležitostí k očkování bez předchozího ohlášení. Mobilnímu autobusu, který objíždí v Linci sedm stanic, přibyla další zastávka. Při pěkném počasí mohou dnes od 13 do 16 hodin vakcínu dostat i rekreující se u Pichlingerských jezer, píší OÖN.

Důchody se zvedají

Důchody lidí zaměstnaných 35 a více let se v Německu za deset let zvedly v průměru o třetinu, informuje Donaukurier. Loni byly novým penzistům vyměřeny průměrně ve výši 1290 eur. Před deseti lety to bylo 962 eura, tedy nárůst 34 % (na východě 50 %, na západě 29 %). Počet zaměstnaných 35 a více let roste - v roce 2010 jich bylo mezi "novodůchodci" 65 %, deset let nato 72 %. Hlavně proto, že ženy ve strarých spolkových zemích pracují déle.

Trest vdově teroristy

V roce 2015 vycestovala německá Tunisanka narozená v Hamburku Omaima A. (37) jako matka se třemi dětmi do syrské Rakky, na území tzv. Islámského státu (IS). Po manželově smrti na jaře onoho roku se provdala za teroristu a berlínského "gangsterrappera" Denise Cusperta, údajně usmrceného při náletu v roce 2018, a nechala si uklízet domácnost dvěma milicí zotročenými ženami jezidské národnosti, prý "zapůjčenými" od přítelkyně. Začátkem září 2016 se krátce před narozením svého čtvrtého dítěte vrátila přes Turecko do Německa. Za členství v teroristické organizaci v zahraničí byla loni pravomocně odsouzena na tři a půl roku, které si nyní odpykává.

Před soudem v Hamburku, který v minulých dnech projednával další její obžalobu, se od IS distancovala, litovala svého jednání a svým někdejším "otrokyním" se omluvila (jedna byla připuštěna k procesu jako vedlejší žálobkyně). Soud jí za pomoc ke zločinu proti lidskosti ve formě zotročování přidal k trestu další půlrok, napsal Donaukurier. Během vyhlašování nepravomocného rozsudku seděla obžalovaná zády k veřejnosti v soudní síni.

Ohlášená bouřka stopla týdny

Skoro doslova v poslední minutě byl v sobotu 24. července večer zrušen závěrečný koncert 69. Evropských týdnů v Pasově na Veste Oberhaus, informuje PNP. "Parkoviště byla zaplněna, diváci už mířili k letní scéně, když pořadatelé museli kvůli varování meteorologů před bouřkou akci zastavit," píše list. Změna místa nebyla možná, intendant Carsten Gerhard vysvětlil, že orchestrální koncert se světelnými efekty by potřeboval jednodenní přípravu. Diváci podle deníku reagovali s porozuměním. I když případný náhradní termín ještě bude zvažován, Evropské týdny skončí nedělním večerem "Oper pobavorsku" v hale Tří zemí.

Zde se měl koncert 69. Evropských týdnů v Pasově na Veste Oberhaus konat.Zdroj: Europäische Wochen Passau