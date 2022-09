U nafty byly rozdíly menší. Pro Rakousko hlásila komise 1,90 eura za litr, pro Česko 1,847. Německo bylo se 2,159 výrazně dražší - a nejvíc opět v Bavorsku. Podle kartelového úřadu tam stála ve více regionech přes 2,25 eura, místy přes 2,27.

PNP k rozdílu připomíná, že v Německu ceny během dne silně kolísají. "Často se v blízkostech hranice ceny v obou zemích srovnávají," uvádí list.

"Závodí" v šikmosti věží

Agentura Rekord-Institut für Deutschland (RID) shromažďuje jedinečné údaje pro německou "Guinnessovu knihu". Aktuálně potvrdila další rekord. Nejšikmější věž na světě podle ní stojí vedle kostela v obci Gau-Weinheim v okrese Alzey-Worms v Porýní-Falcku. Certifikát RID předal obci za někdejší původně obrannou stavbu v neděli při dnu otevřených památek. Má sklon 5,4277 stupně. "Tím obec vymazala z listiny rekordů SRN východofríský Suurhusen se 600 obyvateli, kde mají protestanskou kostelní věž se sklonem 5,17 stupně," informuje Donaukurier. Slavná věž v Pise má po sanaci jen 3,97 stupně.

V Suurhusenu vzali "porážku" odevzdaně. "Je to férová soutěž a jen jeden může vyhrát," řekl pastor Frank Wessels. "My jsme patnáct let nesli titul hrdě a důstojně. A když teď někdo jiný může dokázat, že u něho nejšikmější věž stojí, akceptujeme to a srdečně gratulujeme."

DK doplňuje, že Gau-Weinheim není jedinou obcí se šikmou věží v Porýní-Falcku. V obci Dausenau stojí podle tamního historického spolku věž skloněná 5,22 stupně, tedy rovněž šikmější než ty v Pise a v Suurhusenu. Foto: Deník/Ortsgemeinde

Kradla tykve pro prasata

Samoobslužné místo ve Freistadtu vzala 44letá žena příliš doslova a desetkrát si posloužila tykvemi, aniž by platila, napsaly OÖN. Svědek to ohlásil prodejci, který alarmoval policii. Té zákaznice krádeže doznala a vysvětlovala, že tykve brala jako krmení pro prasata svého známého sedláka…