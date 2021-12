Chci pykat, řekl vrah…

Hospodský (43), který loni na jaře zastřelil bývalou přítelkyní (náš web informoval), dostal ve středu doživotí a zařazení do ústavu pro duševně abnormální zločince. Rozsudek je pravomocný. "Přijímám jej, chci pykat," řekl muž. "Nemohu ani sám uvěřit, jak mizerného činu jsem schopen… Je mi jasné, že musím nést odpovědnost."

Dopadená lupička

6. prosince 2019 přepadli maskovaní lupiči muže v lineckém bytě. Zbili ho a ukradli hotovost, parfémy a drogy. V bandě byla i 21letá recidivistka. Dostala nepodmíněný trest - a zmizela. Při jejím hledání na evropský zatykač ji hornorakouští pátrači našli ve Švýcarsku. Jejich tamní kolegové ji 22. prosince zatkli a v curyšské věznici čeká na vydání do Rakouska.

Vrah odložil "pouta"…

Ralf H. (56) dostal v lednu v Dortmundu doživotní trest za násilnou smrt 16leté Nicole Schallaové před 27 lety. "Protože justice neshledala žádné nebezpečí jeho útěku a rozsudek nebyl v právní moci, dostal německý občan na svobodě elektronická pouta ke kontrole jeho pohybu," napsala PNP.

V úterý chtěli žalobci po rozhodnutí Nejvyššího soudu nařídit výkon jeho trestu. "Večer téhož dne Ralf H. odložil svůj ,náramek´ a mobil v Münsteru a zmizel. Ve středu zveřejnili jeho fotografii a vyzvali veřejnost k podání případných nformací o něm. Státní zastupitelství nyní zvažuje vydání zatykače také na jeho životní partnerku jako pomocnici odsouzeného k útěku," pokračuje list. Podle vyšetřovatelů ho zřejmě provází a policie hledá jejich auto.

Vražda na ubytovně…

Státní zastupitelství podalo obžalobu na 34letého Marokánce za vraždu 31leté ženy z Eritreje a její dvouleté dcery, jejímž podle žalobců není otcem, informuje DK. Měl je zabít v květnu nožem v ubytovně žadatelů o azyl v Kronachu zřejmě po krachu vztahu. Po činu se zapálil, oheň se rozšířil po místnosti a podezřelého těžce zranil.

Nejchladnější rok za 11 let

Letošek byl v Rakousku nejchladnějším od roku 2010, a přesto patřil ke 25 nejteplejším za 254 let měření, píše Volksblatt. Podle klimatologa Alexandera Orlika je konkrétně v nížinách 21., na horách 25.

V nižších polohách byla teplota o 0,1 stupně pod průměrem posledních 30 let. Ve srovnání s lety 1961-1990, které ohříváním klimatu ještě nebyly tak výrazně zasaženy, bylo letos teplo o 1,1 stupně vyšší. Letos pršelo o sedm procent méně, od začátku března do konce dubna o 40 %. Toto období bylo za leta měření srážek od roku 1858 v centrálním prostoru jen třikrát sušší 1893 (-57 %), 1946 (-58 %) a 2003 (-57 %). Zato bylo nadprůměrně krupobití, jen 24. června přišlo minimálně desetkrát s "nadílkou" krup o průměru 8-12 centimetrů.

Tahal bezdůvodně za brzdu…

48krát spustil 27letý Brazilec bez stálého domova ve středu na zastávce příměstské dráhy Neufahrn u Freisingu záchranné prostředky, aniž k tomu byl důvod, píše DK. Po 24 zataženích v přední části soupravy byl po domluvě propuštěn. Když "brzdění" zopakoval krátce nato ve druhé části vlaku, policie ho už zadržela, aby zabránila novému zneužití. Proč to dělal, není jasné. Případ je v šetření.

263 "Ježíšků" slaví poprvé

Na Štědrý den oslaví 263 bavorských dětí první narozeniny, píše DK. Je to 138 chlapců a 125 děvčat. Ve dvou dnech následujících vánočních svátků přišlo loni na svět dalších 531 dětí a na silvestra 311.„Jako obvykle jsou tato čísla výrazně pod průměrem roku," říká k tomu statistická zpráva. Nejvíc dětiček se loni narodilo v červnu - průměrně 389 denně.

Oloupili včelaře

Čtyři neznámí pachatelé napadli ve Würzburgu 43letého včelaře a uloupili mu med, píše DK. Chovatel je překvapil v pondělí pozdě za tmy na své zahradě. Jeden z nich ho srazil dřevěnou latí a pachatelé pak uprchli s medem v ceně 2000 eur.

Sport láká školáky

Bavorské děti školního věku přitahuje sport. Od začátku školního roku 14. září se do uplynulé neděle přihlásilo do klubů 42 807 děvčat a chlapců, sdělil DK. Ve stejné období 2020, za pandemie, to bylo 12 694 žáků základních škol. K nárůstu přispěl program dobropisů, kterými země dotuje vstup dítěte první až čtvrté třídy do klubů třiceti eury. Využito bylo kolem 10 000 těchto příspěvků.

Za humny umrzl chlapeček

Ve Vorderweissenbachu v okrese Urfahr-venkov přišel ve čtvrtek o život dvouletý chlapec, píší OÖN. Před domem svých rodičů umrzl…

"Matka a otec byli zřejmě u sousedů, když hoch při mínus deseti stupních a jen v pyžamu vyklouzl z domova," píše list. "Babyfon rodičů nezafungoval. V časných ranních hodinách si povšimli, že dítě už není doma, a našli je venku… Přivolaný lékař záchranky už mu nemohl pomoci."