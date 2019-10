Linec – Tradiční pozdravná střelba z „ládovaček“, ručních hmoždířů na černý prach, byla zapsána do rakouského seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

Rakouská chlouba - ostrostřelci. | Foto: Deník/repro

„Jsme na to hrdí, je to významné znamení do budoucna, uznání, které si zasloužíme,“ říká v OÖN předseda hornorakouského spolku Prangerschützen Franz Huber. Dva a půl roku snášel dokumenty a zprávy, aby je předložil rakouské komisi UNESCO. Spolku gratuloval zemský hejtman Thomas Stelzer. „Pestrost tohoto střelectví od slavnostních ,salv´ po občanské gardy je důležitým pilířem naší lidové kultury,“ řekl.