Lokalita se rozkládá na severovýchodě Krumlova a velikou výhodou pro další plány je, že celý pozemek o rozloze zhruba 24 hektarů včetně budov je majetkem města.

„Dali jsme území nový název, protože v tom místě stával schwarzenberský statek Nový Dvůr,“ vysvětlil vedoucí projektu Petr Hornát z Ateliéru 8000 České Budějovice.

Informoval zastupitele, jak příprava projektu a jeho realizace postupuje. „V areálu by mělo vzniknout centrální náměstí v místě původního starého dvora,“ popisoval. „Dále zelený pás, který území podélně protíná, jenž by měl sloužit současně jako komunikační trasa z Krumlova směrem na Kleť. Dále zde bude bydlení hromadné a individuální, včetně bydlení pro seniory. Na masterplanu jsou šedou barvou označené stávající objekty. Cílem vytvořené pracovní skupiny a města je otevřít ten areál v co nejbližší době.“ To znamená v květnu.

Tehdy se ve Vyšném uskuteční konference Brownfieldy 2021, která se zaměřuje na nevyužívané, zanedbané objekty či území. Setkávají se na ní odborníci, laici, vlastníci nemovitostí, potenciální investoři, zástupci měst i obcí, firem a dalších institucí a bude jim představen projekt areálu bývalých kasáren Vyšný.

Momentálně se pracuje na tzv. nulté etapě, kdy Městské lesy v bývalých kasárnách kácí nálety, jež ohrožují statický stav objektů, nebo brání přístupu k budovám. Během této etapy se připraví dočasné pronájmy některých budov, které se znovu napojí na elektřinu, vodu apod. Jedná se o objekty, jejichž technický stav umožňuje je využít. "Je třeba je znovu oživit a zařídit přístup k těm objektům tak, aby byl vytvořen koridor, v němž by se mohli lidé pohybovat," objasňuje Petr Hornát. "Týká se to objektu vševojskového skladu, který pochází z 90. let a v podstatě je nejmladší. Tam by mohlo vzniknout třeba centrum malých sportů, jako je stolní tenis a podobně. Dále jsou to bývalý gastroblok a objekt velitelského štábu." Prostor, který bude jako první zpřístupněn veřejnosti, bude oplocen.

Na to pak navážou další etapy až posléze po stavbu nových objektů. "První dvě etapy jsou krátkodobé cíle, které ovšem plně zapadají do celkové vize," připomíná Petr Hornát. " Abychom vizi budoucnosti kasáren dokázali naplnit, věnujeme se intenzivně také přípravné fázi pro celé území. Především musíme stanovit energetickou koncepci, odvodnění území z hlediska dešťových a splaškových vod a podobně. Cílem je vytvořit městskou čtvrť, která bude dávat smysl a bude mít úměrné náklady na veřejnou strukturu, o kterou se město patrně bude muset starat. Současně nechceme přijít o kvalitu území tím, že bychom ho neúměrně zastavěli. Budou tam volné zelené plochy a 7000 m2 vodních ploch."

Veřejnosti bude areál představen po konferenci Brownfieldy 2021. Pro zájemce z řad veřejnosti, ale i pro investory a jiné bude připravena internetová stránka, která bude seznamovat s postupem prací a záměry.