Pasov – K revokaci všeobecného zákazu kouření v rakouské gastronomii, který měl platit od 1. května (náš web informoval), a k návratu staré normy – právu hospodských vybrat si – se pro PNP vyjádřil „papež německého nekouření“ Sebastian Frankenberger.

Označil tento krok rakouské vlády za katastrofu – Svobodní prý „holt“ slouží své klientele, silným kuřákům. Oněch 540 000 podpisů, které ve všelidovém hlasování Don´t smoke nashromáždily Vídeňské lékařská komora a Rakouská protirakovinová pomoc k podpoře generálního zákazu kouření, ale podle něho není bez ceny, jen rakouský systém je jiný než bavorský – referendum může vyhlásit jen vláda, a to má prý udělat až v roce 2021. „Vláda hraje o čas, zapaluje kouřové svíce k odvedení od problému. 2021 určila proto, že další volby budou až 2022,“ vysvětlil muž, který v roce 2009 „rozpoutal“ úspěšné referendum k zákazu kouření v Německu. Jako poradce vídeňské komory si je prý jistý, že téma zákazu podle německého příkladu přijde v Rakousku dřív než ve „vládním“ termínu.

Spícímu Čechovi shořel kamion

V noci na pátek měl štěstí 42letý český řidič, který spal v kabině svého tahače odstaveného v areálu jedné firmy ve městě Aicha vom Wald (okr. Pasov), napsala PNP.

Jeho automobil totiž začal hořet. Hlasité praskání ohně ho naštěstí probudilo, dokázal návěs odpojit a tahač přemístit do bezpečí, uvádí list. Pak vyrozuměl záchranné složky a hasiči z Aichy a Wefertingu požár uhasili. Věcnou škodu odhadují na asi 100 000 eur. „Příčinou ohně mohl být technický defekt na baterii hydrauliky bočnice návěsu,“ napsal deník.

Přeshraniční partnerství

Výrobce oken "Josko Fenster & Türen GmbH" z innviertelského Kopfingu, firma s 900 zaměstnanci, loni zvýšil obrat o čtyři procenta na 138 milionů eur, píší OÖN. Pětinu výrobků vyváží do Německa, cílí ale především na domácí trh, který je podle majitele a ředitele Johanna Scheuringera „nejtvrdším bojištěm v oboru dveří a oken v Evropě“. Firma je v Rakousku v branži druhá za Internormem s podílem 10,6 procenta.

Šéf zdůrazňuje, že strategicky sledují „komplexní filozofii“ a nabízejí také vnitřní dveře a podlahy. „Co se týče stínění, Josko se ,zamiloval´ do svého dlouholetého českého partnera Eurosun v Kostelci nad Černými lesy,“ pokračuje list. „Dosud v něm měl menšinový podíl, nyní je česká firma jeho ,sesterským podnikem´, jak řekl finanční ředitel Thomas Litzlbauer. Eurosun se 120 zaměstnanci měl naposledy obrat 23 milionů eur. Ze 40 procent produkuje pro Josko, největší část výnosů Češi realizují v německém obchodě s okny. A tak to má zůstat, Eurosun má dále působit nezávisle, uvedl Scheuringer.“

Evangelíci „lustrují“

Evangelická církev v Bavorsku by chtěla zpracovat možné zapletení svých činitelů s nacisty, uvedla PNP. Ve dvouletém výzkumném projektu má být objasněno, jak tato církev po roce 1945 naložila s takto zatíženými faráři. Také diakoni, církevní úředníci a členové zemské synody budou prověřeni. Projekt má posoudit 2300 životopisů. Vyšetřování vede Björn Mensing, historik a farář Kostela smíření koncentračního pamětního místa v Dachau. Vyhodnocovány budou osobní spisy v zemském archivu evangelické církve v Norimberku, podklady spolkového archivu v Berlíně, a vedeny rozhovory se jsvědky.

„Důvodem opatření je případ evangelického faráře, který působil od roku 1946 až hluboko do sedmdesátých let v Bambergu. Předtím byl kapitánem SS v Osvětimi. Tento duchovní zfalšoval podle zjištění listu Fränkischer Tag svůj životopis a členství v SS zatajil,“ dodává pasovský list.

Havárie lanovky: lidská chyba

K nehodě lyžařské lanovky v Gudauri s řadou zranění (náš web informoval) vedla lidská chyba, uzavřelo první šetření ve věci. Jak uvedlo gruzínské ministerstvo hospodářství s odvoláním na první zprávu nezávislého francouzského institutu Veritas, který havárii vyšetřoval, zařízení dodané firmou Doppelmayr z Vorarlberska v roce 2007 bylo v technicky perfektním stavu. Podle zprávy vyvolal nehodu výpadek elektřiny. Čtyřsedačkový vlek se zastavil a měl být znovu rozjet obsluhou pomocí dieselového agregátu, aby lyžaře dopravil do bezpečí. Obsluha ale nezasáhla podle pravidel – šlo o lidskou chybu, jak uvedlo ministerstvo. Lanovka byla podle něj přesně podle harmonogramu kontrolována, naposledy loni 22. prosince, a byla v perfektním technickém stavu. Personál střediska byl školen ve všech směrech, kromě jiného taky v sídle firmy Doppelmayr ve Wolfurtu.

Prvním důsledkem tohoto „výjimečného případu“, jak uvedlo ministerstvo, bylo suspendování obsluhy a uvolnění dvou vysoce postavených manažerů dotčeného areálu, kteří tím chtěli dostát své povinnosti, a to i morální, napsaly OÖN.

Kalamitní chřipka

Kvůli silné chřipkové vlně v únoru onemocnělo v Německu tolik zaměstnanců, jako už deset let ne, píše PNP. Podíl lidí v pracovní neschopnosti byl 6,2 procenta. Každý třetí chyběl kvůli chřipce nebo jiné infekci dýchacích cest. V únoru bývá nemocnost vždycky vyšší než v jiných měsících, ale ve srovnání se čtyřmi velkými vlnami v uplynulých deseti letech je ta letošní s odstupem na špici. Nejvíc lidí stonalo v Porýní-Falcku, v Sársku a ve východních zemích, nejméně v Hamburku, Bavorsku a v Bádensku-Württembersku.

Vaří pro kosmickou stanici

Daniel Kübler (42, na dolním snímku) z cateringové firmy v Rothenburgu vyvíjí se špičkovými kuchaři jídlo pro kosmonauty na mezinárodní stanici ISS. Listu PNP poskytl rozhovor o své práci.

Předeslal, že strava v kosmu chutná „jinak“, podobně jako v letadle, kde se často zdá, že pokrm je fádní nebo málo slaný. Je to prý tím, že se chuť mění s výškou. Na poznámku novin, že na ISS pak jídlo musí být fádní enormně, říká, že jejich úlohou je právě postarat se, aby tomu tak nebylo. „Nikde se dnes nepracuje tak detailně jako v této kuchyni. Požadavky Evropské kosmické agentury na jídlo jsou enormní – musí být obsahově bohaté, křupavé, chutné, a musí být po dva roky uchovatelné bez chlazení. Musí obsahovat relativně málo soli, protože ta vede k řídnutí kostí. Tělo už tak v kosmu stárne rychleji, a kdyby tam někdo dva roky jedl obvyklé množství soli, tělesně by zestárl o deset let. Proto ji nahrazuje správná směs koření. To je dohromady pro kuchyni obrovská výzva. Dříve bylo na palubě stanic jednoduché stravování z tub. Ukázalo se ale, jak cenná je hodnotná výživa pro těla a ducha astronautů. Na jedné straně má jídlo od nás zajišťovat posádce dost sil a vitamínů, na druhé straně má posilovat společenství astronautů, podporovat jejich přeshraniční komunikaci,“ vysvětluje.

Popisuje dál, že normální chléb by v tamních podmínkách nabral vlastností žvýkaček, proto jej pečou z kvásku, aby zůstal křupavý, ale také dbají, aby se nedrobil, protože poletující drobky by mohly být pro techniku stanice nebezpečné. Hotová jídla jsou připravena tak, aby déle zůstávala konzistentní a jejich částky se při konzumaci „nerozlétávaly“ po stanici. A dokázali vyhovět i německému astronautovi Alexanderu Gerstovi, který si přál plněné taštičky a sýrové špecle… Konzervy musí extrémně pevné, například při startu rakety na ně působí enormní síly…

Na horním snímku je ukázka stravy na ISS – plněné taštičky vlevo nahoře, čočka s vídeňskou klobásou dole uprostřed, či speciální chlebíček nahoře uprostřed.

Velikonoce zase s velepenisem

Dva metry vysoká skulptura falusu v zahradě obchodníka s antikvitami Jürgena Hesze v Traunkirchenu (okr. Gmunden) poblíž Křížové cesty, jejíž cena je odhadována na 80 000 eur, dál čeří hladinu. Loni o velikonočním týdnu vzbudila mezi poutníky obrovský rozruch (náš web informoval). Nebyla pak obcí vydražena, jak se tehdy plánovalo (výnos majitel hodlal věnovat Traunkirchenu), a stojí v citlivém místě dál, píší OÖN. Kolemjdoucí účastníci bohoslužeb a procesí ji ale neuvidí v „plné kráse“, nýbrž zahalenou žlutou plachtou s výrokem Friedricha Nietzscheho – volně přeloženo, Budiž pochváleno, co dělá tvrdším (ve smyslu dalšího verše Nemám rád zemi, kde máslo a med tečou, tedy snad „kde pečení holubi létají bez práce do huby“)… Užíván dnes, lze jej podle německé Wikipedie brát jako vyjádření, že je výhodou vystavovat se zátěžovým situacím.

Hesz teď prý chce svou sochu vydražit na bleším trhu ve Vídni.