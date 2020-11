Na ústředních bodech tras ve Frauenbergu, Haidmühle a Bischofsreutu chce instalovat parkovací automaty a stání tady zpoplatnit. Také „divoké parkování“ při cestách nemá být gratis – tabulky upozorňují, že je povoleno jen na parkovací lístky ze zmíněných automatů. Na snímku je rozšířené a vylepšené parkoviště vedle státní silnice ve Frauenbergu. Foto: Deník/PNP/Steiml

„Opičí máma“ plyšáků

Helga Hinterederová (50) z Pockingu v okrese Pasov je známa jako „opičí máma“, píše PNP. Jen ve své „opičárně“ doma schraňuje 2327 plyšových zvířátek, velkých od dvou centimetrů do 180. Podle Radio Antenne je to bavorský rekord. Kolik jich pečovatelka o seniory má v dalších formách, soškách, hrách, na přikrývkách, vánočních ozdobách, nádobí a podobně, přesně neví, prý celkem přes 2800, uvádí list. „Jako dítě jsem vždycky chtěla určitou opici, ty ale stály tehdy sto marek. Rodiče moc peněz neměli, takže mi ji nikdy nekoupili. Přesto jsem si o ně psala a pak jsem k Vánocům nebo k narozeninám nějaké levnější dostávala,“ vzpomíná. Na snímku chová svou nejmilejší, tu, kterou bezpodmínečně chtěla už jako tříletá… Foto: Deník/PNP/Berner

Dělbuchy asi nezakáží

Generální zákaz používání pyrotechniky o silvestru v Berlíně by podle policejních odborů nebylo možné dodržet, píše PNP. Jejich zemský šéf Norbert Cioma řekl, že by se muselo zabránit nákupům tohoto zboží a vybavit hlídky tak, aby mohly přestupky trestat. Tak tomu ale momentálně není. „Mnoho lidí má navíc ještě zásoby z minulých let a my při nedostatku vozidel sotva můžeme tu noc vyslat na ulice víc hlídek,“ řekl.

Sociální demokraté jsou pro zákaz, protože by ulevil zásahovým jednotkám, udržel by kapacity zdravotnického systému a bránil většímu shlukování lidí. Na rozdíl od spolkových zemí vedených SPD jsou ty unionistické proti zákazu. Na občany se má v tomto směru jen apelovat a ohňostroje zakázat jen na frekventovaných místech.

Nebe jako vymalované

Jak krásný je Burghausen, ukázal fotograf Martin Wimmer. „Perfektní ,beránky´ na obloze využil jako dramatický rámec záběru pořízeného v neděli v osm hodin ráno z rakouského břehu Salzachu,“ popisuje PNP. „Ze čtyř jednotlivých snímků z Nikonu D800 v ultraširoké optice čtrnáctimilimetrové šířky, při cloně 9 a expozici tisíciny sekundy poskládal skutečně impozantní pohled.“ Fotografii prezentuje také na jím založené facebookové platformě "Inn-Salzach Images", která sdružuje nadšence pro fotografii příhraničního regionu Inn-Salzach. Foto: Deník/PNP/www.altmodern.de.

Balí dárky pro malé Rumuny

Je už tradicí, že žáci základní školy ve Viechtachu krátce před Martinem snášejí do vánočního papíru zabalené dárky pro chudé sirotky v Rumunsku. Poté, kdy učitelé o legendě sv. Martina dětem vyprávěli, reagovalo mnoho z nich podle příkladu tohoto světce a začali zaplňovat kartony praktickými věcmi – mýdly, ručníky, tužkami a nějakou tou sladkostí, popisuje PNP. Pro malé Rumuny budou tyto věci často jediným dárkem pod stromečkem… Letos v roce korony se sešlo víc balíčků než kdy předtím. „To ukazuje, že mnoho rodin ve Viechtachu právě v těchto těžkých časech na potřebné nejen myslí, ale také pro ně něco dělá,“ říká ředitelka Kerstin Letzelová. Na místě určení rozdělí jejich zásilky ke Štědrému dnu pomocníci akce „Pomáhající ruce“. Na snímku jsou u hromady dárků zleva malí donátoři Lucy, Korbinian, Henry, Paul a Lucas. Foto Deník/PNP/Kerstin Letzel