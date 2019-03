Vacov – Svoji učitelku na finále doprovází osmdesát Vacováků. Ostatní budou ve čtvrtek 28. března od 14 hodin fandit ze Šumavy u televize.

Před několika týdny se stala Nejoblíbenější učitelkou Jihočeského kraje. Ve čtvrtek jede čtyřiačtyřicetiletá Pavlína Kopáčiková, třídní učitelka čtvrťáků z Vacova, bojovat republikový titul Zlatý Ámos 2019. Doprovodí ji také „její“ čtvrťáci. Právě ti jí do ankety Zlatý Ámos přihlásili a prožívali s ní jak jihočeské, tak semifinálové klání. „Nejedou jen oni, ze školy jede asi osmdesát dětí, a jejich rodiče, pan ředitel i pan starosta Vacova,“ řekla v úterý Pavlína Kopáčiková před finálovou jízdou. Pan ředitel Josef Mráz slíbil, že pokud paní učitelka Pavlína do finále postoupí, vyhlásí ředitelské volno. „Slib splnil, ale rodičům menších dětí jsme nechtěli komplikovat pracovní den, ti menší mohou do školy i družiny přijít. Nahlášených je jich devět,“ upřesnila Jihočeská Ámoska.