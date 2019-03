Vacov – Učitelka Pavlína Kopáčiková ze Základní školy ve Vacově získala ve čtvrtek jako teprve jedenáctá žena titul Zlatý Ámos 2019. Zvítězila v šestadvacátém ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele. „Je to pro mě největší odměna a motivace pro budoucí práci,“ řekla.

„Čtvrťáci, je to vaše,“ byla první slova paní učitelky Pavlíny Kopáčikové z Vacova, když usedla na trůn pro nejlepšího učitele ČR. Právě čtvrťáci jí nominovali. | Foto: www.msmt.cz

Pavlína Kopáčiková a „její“ čtvrťáci si soutěžní den v Praze užívali. „Proto jsem tam jeli. Když ale děti předvedly scénku, kterou jsme měli mít připravenou, začala jsem věřit, že by to mohlo vyjít. Všechny děti byly úžasné. Předvedli jsme, jak to bude vypadat za třicet let na srazu spolužáků a nakonec jsme zazpívali písničku, kterou mi čtvrťáci složili při hodině hudební výchovy,“ popsala paní učitelka Pavlína. K tomu si navíc získali ještě pana školníka. Ten byl v hledišti, ale když přišlo na nečekaný úkol složit básničku ze slov „Ámos – školník – škola žák a Pavlína začala „Pan školník ten je náš, bez nářadí ho nepotkáš…“ oblíbil si čtvrťáky a jejich učitelku ještě víc. „Myslím, že u něj máme otevřený účet,“ smála se v pátek Pavlína Kopáčiková před odchodem na Staroměstskou radnici.