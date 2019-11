„Možné to je jen proto, že všichni jeho předci byli mladičkými rodiči – od praprababičky Teresie Königové (78) přes prababičku Moniku Reittinger-Hubmerovou (54), babičku Moniku Leebovou (37) po Lucasovu maminku Kerstin Kadovou (18).“ Dědeček Gerald Leeb (40) vidí v brzkých rodičovstvích jen výhody: „Jiní v mém věku se ještě musejí o své potomstvo starat. Náš syn je už dlouho z domu a má vlastní rodinu. Tuhle brzkou svobodu a nezavázanost si s manželkou vychutnáváme…“

Každé Vánoce je jejich pět generací pospolu. „S asi třiceti členy potřebují pro sebe celou hospodu,“ pokračuje list. „I ve zbývajícím čase roku stojí při sobě, a vždycky když přijdou děti, slaví to. Gerald Leeb se už prý nemůže dočkat, až bude pradědečkem. Při našem tempu to u nás vyjde i na šestou generaci,“ cituje deník mladého seniora.

Nejlepší mladá prodavačka

Lisa Götschhoferová (19) z Vorchdorfu, jedna z prvních, která se učí v novém oboru prodejce medicínských výrobků, je od středy také nejlepší mladou prodavačkou v německy mluvícím prostoru, sdělují OÖN. Dívka, která pracuje ve zdravotnických potřebách Heindl ve Gmundenu, vyhrála v Salcburku učňovskou soutěž Junior Sales Champion International.

„Mým úkolem bylo prodat rolátor, hůlku a cestovní punčochy. To je můj denní chleba a nepřipadlo mi to těžké,“ řekla. „Předvést svůj džob ale na pódiu čtyřem stům diváků, to byla přece jen výzva.“ Musela obsloužit také jednu anglicky hovořící klientku.

S vítěznou cenou 1000 eur chce naložit „opatrně“, nemá padnout na „oltář všedního dne“. Počká prý na něco, co bude opravdu chtít, a pak si přání splní…

Jak je kde kolik lékařů

V Rakousku připadá na tisíc obyvatel 5,2 praktikujícího lékaře, což je v OECD druhá největší „hustota“ po Řecku se 6,1 a daleko víc než je průměr OECD 3,5, napsal Volksblatt. „Samotná OECD označuje čísla z Řecka jako přehnaná, protože tato země vykazuje nejen praktikující, ale všechny licenční lékaře,“ uvádí list. Rakouské číslo zase zpochybňuje prezident Lékařské komory Thomas Szekeres, podle něhož je třetina doktorů v zemi zaměstnána na částečný úvazek a připočítáni jsou i ti, kteří se ještě vzdělávají. Statistika komory vykázala koncem roku 46 337 lékařů. Při přepočtu na ekvivalent plného úvazku jich ale bylo 39 110. Při odečtu turnusových lékařů (plnoúvazkový ekvivalent 7382) se Rakousko ocitá ve středu OECD. Švýcarsko a Německo jako sousedé Rakouska mají na 1000 obyvatel 4,3 lékaře.

Zajímavá jsou čísla o počtech absolventů medicíny: v Rakousku je jich každým rokem 14,4 na 100 000 obyvatel. To je sice víc než průměr OECD (13,1), ale daleko méně než ve špičkových zemích jako Irsku (24,9) nebo Dánsku (21,5). V Německu je absolventů 12, ve Švýcarsku 11,2 na 100 000 obyvatel. Nadprůměrně má Rakousko nemocničních lůžek – 7,4 na tisíc obyvatel (OECD 4,7).

Čech kradl v kostelích

Osm let vybíral nyní 47letý Čech v kostelích Horních a Dolních Rakous schránky s milodary, napsal Volksblatt. Od dubna, kdy opakovaně ulehčil pokladničkám v kapli v Hörleinsödtu v obci Lichtenau, mu byli policisté na stopě po svědectví pozorného občana. Na případu pracovali společně s kolegy v Dolních Rakousích a v Čechách, rozvíjí deník. Minulé úterý byl silami zemské kriminálky a zásahovky dopaden in flagranti v kostele v dolnorakouském Hollabrunnu. Při výslechu činy doznal, ale kolik toho sebral, nemohl uvést. „Protože možná obdobně cestoval i po Bavorsku a po Čechách, bude vyšetřování vedeno i tam. Zatím sedí ve vazbě v Linci,“ končí Volksblatt.

Porušil presumpci neviny?!

Afghánský žadatel o azyl v Rakousku Jamal Ali Achmad (33) pověřil svého obhájce Wolfganga Blaschitze podáním žaloby na Martina Sellnera, 30letého aktivistu Nové pravice a šéfa Identitárního hnutí za to, že při veřejném vystoupení na náměstí v Leopoldschlagu po krveprolití ve Wullowitzu mediálně odsoudil jeho klienta jako vraha. „Jeho výroky jsou šířeny po You Tube a jiných sociálních médiích,“ řekl vídeňský advokát, který chce Achmadovu žalobu podat do čtrnácti dnů u zemského soudu v Linci.

Volksblattu řekl, že když v úterý obviněného navštívil ve vazební věznici, měl dojem, že si ještě plně neuvědomil, co 14. října způsobil. Zda byl v rozhodnou dobu trestně odpovědný, má vyjasnit znalec.

Cennost z blešáku

Ze zdánlivě levného keramického pivního džánku s cínovým poklopem za pět eur z blešího trhu v Mnichově se vyklubala starožitnost ze 16. století v ceně asi 10 000 eur, napsala PNP. Kupující chtěl předmět prodat dál přes internet původně za tisíc eur a našel zájemce z Jülichu v Severním Porýní-Vestfálsku. Když prodejce ale zjistil, jakou cennost na trhu získal, už ji nechtěl zájemci vydat. Ten džbánek, který měl údajně pocházet z dílny umělce Anno Knütgena, moc chtěl a zažaloval. Soud ale nakonec rozhodovat nemusel, strany se dohodly na ceně 4000 eur, a sporný předmět putoval do Jülichu.

Vánoční strom se jim zlomil

Podruhé po roce 2004 ozdobí mnichovský ježíškovský trh na Mariánském náměstí strom z okresu Freyung-Grafenau. Rozhodnutí o tom padlo až koncem minulého roku – fronta uchazečů o tuto poctu (a o velkou reklamu pro darovací region) byla dlouhá. V pátek ráno byl smrk ztepilý, 60 let starý a vysoký 25 metrů, poražen v lese u Mauthu, oznámila PNP.

Deník PNP nicméně už samotné zpravodajství o kácení přerušil bleskovou flešovanou zprávou o nehodě – při nakládání na podvalník se strom zlámal! Předtím byl položen a dole zúžen do hrotu. Nikdo nebyl zraněn, napsal list a dodal, že zúčastnění mají připravenu alternativu: poražen pro mnichovský trh bude jiný strom, jen o pár metrů dál… Foto Deník/repro PNP/Jahns