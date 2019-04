Kavárna Perla, známá kdysi v Budějovicích výhledem na celé město, by se mohla dočkat obnovy. Ale nebude to mít jednoduché.

Když před lety začaly kavárna a následná restaurace ztrácet zákazníky a nakonec byl provoz i kvůli stížnostem sousedů úplně ukončen, mnozí obyvatelé domu si oddechli. V nejvyšším patře Koldomu, objektu na rohu Pražské třídy a Staroměstské ulice se, pak jako nájemci nově vzniklých kanceláří střídaly různé firmy.

Jenže několik posledních měsíců se nedaří sehnat nikoho, kdo by o prostory měl zájem. Město proto nabízí plochu ve svém domě k novému využití ve výběrovém řízení. Náměstek primátora Juraj Thoma si přitom myslí, že by se mohli znovu lidé kochat pohledem na město jako hosté kavárny.

Obyvatelé domu tím ale vůbec nejsou nadšeni. Své výhrady sepsali i v petici, kterou posílají na budějovický magistrát.

V petici, kterou posílají na magistrát například upozorňují, že objekt je první panelákový typ domu, ve kterém je značná zvuková průchodnost. „Přes podlahu jsou slyšet kroky, zvuky hlučících hostů, hudební reprodukce, manipulace se židlemi stoly i příchody od výtahu,“ vypočítává petice.

Navíc se nájemníci obávají, že se budou znovu opakovat případy, kdy nebyla dodržena zavírací doba a některé akce se protáhly dlouho do noci.

Vlastníkem celého domu je město. Zmíněné výběrové řízení na nového nájemce momentálně prázdných prostor připravila Správa domů na pokyn radnice. Včetně toho, že se nemusí jednat o kancelářský provoz jako dosud.

Podle náměstka primátora Ivo Moravce se ale radní budou peticí zabývat. Zatím má vedení města jen obecnou informaci od některých obyvatel Koldomu, že se záměrem nesouhlasí. Náměstek dodává, že není cílem radnice způsobovat v domě problémy. „Ale to je jen jedna strana mince, druhá strana mince je atraktivita místa. Nemohu říci, že nás názor lidí nezajímá, neznamená to ale, že bych dál nepodporoval záměr kavárny,“ říká Ivo Moravec. Náměstek primátora Viktor Vojtko k tomu dodává, že už v minulosti byla provedena řada úprav, které by měly pomoci například s odhlučněním. „Dlouhodobě se nedařilo najít nájemce, tak se otevřela tahle cesta,“ naznačuje Viktor Vojtko, proč radnice rozšířila možnosti využití.

Hlavní slovo nyní bude mít rada města, která bude ve finále potvrzovat výsledek výběrového řízení.