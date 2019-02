České Budějovice - V parné letní dny musejí doufat příznivci koupání v Českých Budějovicích. Bude-li chladné léto, plavky nenamočí.

Plavecký stadion v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Stejně jako vloni, i letos se krytá plovárna v krajském městě na pět měsíců zavře. Důvodem jsou plánované opravy, které vyjdou na 15 milionů korun.

Ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice Tomáš Novák upřesnil, že předpokládaná doba uzavření plovárny je od 1. června do 31. října. „Jde zatím o pracovní verzi. Je možné, že oba termíny ještě posuneme,“ podotkl Tomáš Novák.

Odměnou za trpělivost bude všem návštěvníkům řada vylepšení – nejen nová dlažba v hlavní hale plaveckého stadionu, ale i vířivka, která tu má vzniknout. V plánu je také oprava tobogánu.

Postaví vířivku a opraví tobogán

Petra Krejčová z Českých Budějovic trénuje na budějovické plovárně každý den hodinu a půl. Je triatlonistkou, ve vodě se musí cítit jako doma. Od 1. června však bude muset hledat jiné zázemí pro tréninky.

Kvůli další fázi rekonstrukce krytého bazénu se plovárna až do 31. října uzavře. „To, že plovárnu zavřou, je pro mě špatné, protože žádný jiný tréninkový bazén naše město bohužel nemá. Letní plovárna je přes léto sice otevřená, ale když je hezky, je přeplněná. A když je zima, je to zase o nastydnutí,“ řekla Petra Krejčová s tím, že pokud jí to čas dovolí, bude jezdit do českokrumlovského bazénu.

Složitost situace si uvědomuje i ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice Tomáš Novák. Sportovcům proto nabízí kompenzaci – dřívější otevřením letní plovárny i ohříváním vody ve venkovním bazénu. „Vím, že letní odstávkou veřejnosti radost neděláme, ale podle mě je lepší mít bazén k dispozici 7 až 10 měsíců v roce, než ho zavřít při totální rekonstrukci na několik let, jako tomu bylo při poslední velké rekonstrukci, která začala v roce 1995 a končila v roce 1998,“ řekl Tomáš Novák. Doplnil, že při chystané uzavírce je v plánu výměna dlažby, rekonstrukce tobogánu a stavba vířivky. Na další roky jsou naplánované úpravy šaten a sprch nebo střešní krytiny. V pravém křídle stadionu má do budoucna vzniknout saunový svět.

Co připravují jinde:

Jindřichův Hradec

Od 19. června obsadí dělníci bazén v Jindřichově Hradci. Pracovat by tu měli přibližně 14 dnů až jeden měsíc. Za tu dobu chtějí vyměnit dlažbu na ochozu. Celková částka oprav je 500 tisíc korun.

Písek

Za 3,5 milionu korun opraví v létě na zimní plovárně v Písku to nejnutnější, aby bazén vydržel, dokud nebude v Písku stát nový.

Strakonice

Do stavby vířivky se v létě pustí ve Strakonicích. Její kapacita bude dvanáct lidí a vzniknout má vedle plaveckého bazénu. Cena je 1,5 milionu korun.

Tábor

Velkou rekonstrukci plánují v Táboře. Ještě letos se nové podoby dočká dětský bazén. Začít se má v polovině prázdnin a do konce roku hotovo. Z celkové částky 55 milionů představuje dětský bazén kolem 20 milionů. Změn se dočká i zázemí šaten. U hlavního bazénu se bude opravovat technologie.

Prachatice

Prachatičtí chtějí do budoucna rekonstruovat bazén kompletně. Začít se má vzduchotechnikou, předělávat se budou i šatny, vzniknout by zde měl i wellness svět. Teď se připravují projekty. Kompletní rekonstrukce by měla vyjít až na 80 milionů korun.

Volary

Plavecký bazén ze sedmdesátých let minulého století je od prvního března kompletně zavřený. Po jeho znovuotevření začátkem října bude jeho návštěvníků odměnou zcela nová nerezová bazénová vana, vířivka, nový dětský bazén a kompletně nová technologie. Město Volary využilo k rekonstrukci plaveckého bazénu část investičního úvěru. Za novinky v bazénu zaplatí zhruba 18 milionů korun.