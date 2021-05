„Království lesa, to je velké lesní hřiště, kde se děti nejen dostatečně vyřádí na obřích trampolínách a prolézačkách, ale třeba se i na malou chvíli ztratí v Bludišti loupežníka Godoše,“ přiblížila Olga Kneiflová, tisková mluvčí lipenského areálu. "Otevřeno bude denně od 10 do 18 hodin. Interaktivní výběh s kozičkami, veverky, puštíci i vzácná kočka divoká se už velmi těší na letošní první návštěvníky. Lesní dílničky Modřínek zůstávají zatím, v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními, uzavřené."

Vstupenka na den nebo na celou sezonu

Jednou z letošních novinek Rodinného areálu Lipno je permanentní vstupenka do Království lesa. Jedna vstupenka na celou sezonu, která umožní svému držiteli vstup jedenkrát denně, a to sedm dní v týdnu. Zájemci ji mohou zakoupit online na e-shopu www.lipnocard.cz nebo na pokladnách v obchodě Intersport u centrálního parkoviště. Každá permanentní vstupenka je unikátní a nepřenosná. Chráněná oproti zneužití při možné ztrátě je osobní fotografií jejího majitele. „Věřím, že všichni pravidelní i vícedenní návštěvníci ocení tuto letošní novinku. Je to něco, po čem se ptali a co jim ušetří starosti s nákupem vstupenky při každé návštěvě Lipna a Království,“ doplňuje mluvčí.

Na Lipno nejen do Království

Na dohled od Království lesa je další z velkých lákadel Lipna, a to Stezka korunami stromů. Její majestátní 40 metrů vysoká věž láká k výstupu nejen dospěláky, kteří ocení nádherné výhledy na okolní Šumavu, ale také děti, které si nenechají ujít adrenalinové zastávky, zábavnou a vzdělávací Ptačí stezku či sjezd 52 metrů dlouhým tobogánem. Po návštěvě Stezky a Království je pak největší zábavou návrat na centrální parkoviště sjezdovou koloběžkou. Tu je možné si zapůjčit u výstupu z lanovky Lipno Express a užít si téměř 4 km dlouhý a bezpečný sjezd. Půjčovna je v provozu denně od 10.30 do 17 hodin.

Od soboty 1. května bude v provozu i půjčovna sportovního vybavení Kapitanát, a to denně od 9 do 17 hodin. K dispozici budou kola a příslušenství, in line brusle, silniční koloběžky, motorové čluny a elektročluny. Pronájem bude možný pouze na základě předchozí rezervace, kterou může klient provést přes stránky půjčovny na www.lipno.info.