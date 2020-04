Výhled do krajiny a pozitivní energii tak můžete v době řádění koronaviru a omezení pohybu vpustit do svého obýváku prostřednictvím sociálních sítí. V pátek přijde na řadu Lipno.

Sérii živých vysílání nazvanou Jihočeské vyhlídky online spustila destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko společně s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Přidali se k těm, co svou činnosti přesunuli do virtuálního světa. Zaměstnanci pracují z domova, porady a konference se odehrávají v on-line světě. Videa z vyhlídek, která jsou přenášená v reálném čase, tak můžete sledovat na Facebooku Jižní Čechy (@jiznicechy), kde je marketéři z Budějovicka plánují dopředu.

„Celá řada lidí tráví v těchto dnech čas doma, ať už s dětmi, nebo v home office a ne každý má možnost vyrazit snadno do přírody. Proto jsme se rozhodli, že jim oblíbené výhledy z jižních Čech zprostředkujeme alespoň virtuálně a skrze živé vysílání pošleme trochu té pozitivní energie,“ popisuje myšlenku marketingový manažer Budějovicka Vojen Smíšek.

Plánovanou sérii odstartovalo středeční vysílání z vyhlídky Baba u Purkarce a pokračuje v pátek z Lipenska. „Vysíláme vždy třicet minut a je to takový slow TV styl, jako kdybyste se tam posadili a kochali se výhledem. Lidé nám psali, že si to pustili třeba jako zpestření při práci a že je to potěšilo,“ doplňuje Vojen Smíšek.

Posílání pozitivní energie ale není to nejdůležitější, co destinační management v tuto chvíli řeší. Jihočeská centrála cestovního ruchu i z. s. pracují na přípravě mechanismů, které po skončení nouzového stavu opět nastartují cestovní ruch v jižních Čechách.